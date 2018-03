Sport

Das Publikum steht Kopf im finnischen Jyväskylä: Erst zehn Minuten vorbei und schon führen ihre Lieblinge mit 5:0! Doch nichts wird's mit einem Kantersieg im Playoff-Viertelfinal – denn HIFK schlägt im grossen Stil zurück.

Der amtierende Champions-League-Sieger JYP Jyväskylä steht vor dem Aus: In den Playoff-Viertelfinals der finnischen Liiga SM liegt er gegen Helsinki IFK mit 2:3 im Rückstand. Dabei sieht es im fünften Spiel so gar nicht nach einer Niederlage aus. Ein frühes Tor von Jarkko Immonen und vier Treffer innerhalb von zweieinhalb Minuten – erst 10:34 Minuten zeigt die Matchuhr an und schon liegt JYP uneinholbar mit 5:0 in Führung.

Uneinholbar? Denkste! Mit einem Doppelschlag nach einer Viertelstunde kommen die Gäste aus Helsinki, bei denen mittlerweile ein anderer Goalie zwischen den Pfosten steht, wieder etwas heran. Dennoch heisst es bei Spielmitte 6:2 für Jyväskylä. Fast jedes Spiel wäre jetzt entschieden, aber nicht dieses.

Patrik Carlsson mit zwei Toren und Joonas Rask sorgen dafür, dass HIFK bloss mit einem 5:6-Rückstand ins letzte Drittel geht. Alles wieder offen in Jyväskylä.

Tatsächlich gelingt Helsinki der Ausgleich, acht Minuten vor dem Ende heisst es 6:6 und weil keine weiteren Treffer mehr fallen, kommt's zur Verlängerung.

Und während in den ersten vierzig Minuten elf Tore fallen, heisst es nun beidseits: Schotten dicht machen. Die erste Verlängerung ist schon beinahe zu Ende, als nach 79:46 Minuten der Siegtreffer fällt. Wieder trifft der schwedische HIFK-Stürmer Patrik Carlsson, es ist schon sein viertes Tor an diesem Abend und es ist das 7:6 für seine Mannschaft.

Die grosse Mehrheit der 3675 Zuschauer verlässt die LähiTapiola Areena hadernd und kopfschüttelnd: Wie konnte diese Partie bloss noch verloren gehen?!

Spiel 6 findet bereits heute Abend in Helsinki statt. Der Sieger der Serie trifft in den Halbfinals auf Qualifikationssieger Kärpät Oulu.

