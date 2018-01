Sport

Eishockey

Nord- und Südkorea mit gemeinsamem Hockey-Team bei den Olympischen Spielen 2018?



Bild: EPA/YNA

Nord- und Südkorea mit gemeinsamem Olympia-Team gegen die Schweiz?

Einen knappen Monat vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang herrscht weiter Tauwetter zwischen Gastgeberland Südkorea und Nachbar Nordkorea. Möglicherweise könnte im Frauenturnier ein gemeinsames Eishockeyteam antreten. Dieses würde dann gleich im ersten Spiel auf die Schweiz treffen.

Gemäss der Website insidethegames wird das Thema am 20. Januar bei einem Treffen von Vertretern der beiden Länder und des IOC in Lausanne verhandelt. Auf Anfrage des Spiegels wollte das IOC die Meldung nicht bestätigen.

Bild: EPA/YNA

Gemeinsamer Einmarsch?

Dem Bericht zufolge sollen zwischen drei und acht Spielerinnen aus Nordkorea in die Equipe Südkoreas integriert werden. Ein gemischtes Team wäre nichts ganz Neues: 1991 trat Korea mit einer vereinigten Equipe an der Tischtennis-WM und an der U20-Fussball-WM an.

Auf Anregung Südkoreas wird in Lausanne auch darüber verhandelt, ob die zwei Staaten an der Eröffnungs- und der Schlussfeier gemeinsam ins Stadion einlaufen sollen. Zuletzt machten sie das 2006 bei den Winterspielen in Turin. (ram)

Die goldenen Tage von Sapporo

«Werdet wach! Zwiebeln sind das Schlimmste, das es gibt!» 2m 36s «Werdet wach! Zwiebeln sind das Schlimmste, das es gibt!» Video: watson/Daniel Huber, Emily Engkent

Vier neue Disziplinen: In Pyeongchang geht's um 102 Medaillensätze Pyeongchang wie Sapporo und Nagano? Die Schweizer Bilanz bei Winterspielen in Asien So kam Pyeongchang zu den Olympischen Winterspielen 2018 Wir sind Soohorang und Bandabi, die Maskottchen der Winterspiele 2018 Hier finden die Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele 2018 statt Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare