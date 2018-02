Sport

Eishockey

Olympia: Eurosport-Reporter drehen bei Eishockey-Drama komplett durch



Deutschland feiert Drama-Sieg gegen Schweden – und die Eurosport-Reporter drehen durch

Was für ein Krimi! Das deutsche Eishockey-Nationalteam zieht dank einem Sieg gegen Schweden zum ersten Mal seit 42 Jahren in den Olympia-Halbfinal ein. Wie schon im Achtelfinal gegen die Schweiz muss das Team von Trainer Marco Sturm auch im Viertelfinal in die Verlängerung – und das trotz 2:0- und 3:1-Führung.

Dort haben die Deutschen aber wieder das bessere Ende für sich und siegen mit 4:3. Zum Matchwinner in der Overtime avanciert Patrick Reimer, der den Puck im Nachsetzen an Schwedens Goalie Viktor Fasth vorbei über die Linie drückt.

Die deutschen Eurosport-Reporter Gerhard Leinauer und Patrick Ehelechner rasten komplett aus, die Spieler auf dem Eis jubeln aber nur zögerlich, denn der Schiedsrichter gibt den Treffer nicht sofort! Die beiden Kommentatoren sind im Wechselbad der Gefühle:

«Toor! Ist der drin? Nein, der ist, der ist ... Ja, der ist drin! Ja oder nein? Willst du mich verarschen? Sag bitte, dass der drin ist!»

Die grosse Unsicherheit: Video: streamable

Der Schiedsrichter schaut sich das Video an, währenddessen werden die ersten Zeitlupen gezeigt. Die Stimmung bei den Eurosport-Kommentatoren wechselt wieder von Ekstase zu Verzweiflung und wieder zurück.

«Ja, der ist drin! Gib das Tor! Logisch gibt er das Tor, Patrick Reimer, du Gott! Warte, warte, warte, ruhig. Wir wollen hier nichts verschreien.»

Die Zeitlupen: Video: streamable

Es folgt eine ruhig, sachliche Analyse.

«Also, nochmals: Reimer, Nachschuss, Scheibe liegt frei, das ist entscheidend. Sie ist auch nicht unter der Fanghand. Das sehen wir jetzt nicht, das ist mir jetzt Wurst, der ist drin!»

Die mehr oder weniger sachliche Analyse: Video: streamable

Endlich kommt der Schiedsrichter aufs Eis zurück, doch er wartet noch etwas zu mit der Verkündung seiner Entscheidung.

«Jetz bitte, hör auf! Zeig in die Mitte! Schreiben wir Geschichte? Komm mach jetzt nicht so ein Zirkus!»

Das grosse Zittern: Video: streamable

Dann erklärt der Schiedsrichter: «We have a good goal!» Und die Eurosport-Reporter drehen völlig am Rad:

«Jaaaaa!!!! Jaaaaa!!! Halbfinale! Ihr seid Wahnsinn! Yess! Willst du mich verarschen? Ihr seid's geile Typen da unten! Wir spielen ums Finale! Aah!»

Auch Sekunden nach dem Entscheid sind die Eurosport-Kommentatoren noch immer völlig aus dem Häuschen, skandieren Sprechchöre für Torschütze Reimer, singen «Deutschlaand, Deutschlaand» oder dass Schweden-Experte Peter Forsberg jetzt «nimmer lacht».

Die Ekstase nach der Entscheidung: Video: streamable

Herrlich, wenn Kommentatoren so ausrasten können. Etwas anders war die Gefühlslage übrigens bei den schwedischen Eurosport-Reportern ...

So tönte es bei den Schweden: Tre kronor är utslaget ur OS-turneringen pic.twitter.com/UVZo6Oe91n — Eurosport Sverige (@EurosportSE) 21. Februar 2018

Das ganze Drama:

(pre)

Alle Olympiasieger im Eishockey seit 1948

Unvergessene Eishockey-Geschichten Deutschland verpasst die grosse Sensation, weil der Puck auf der Linie kleben bleibt NHL-Star Darryl Sittler stellt einen Rekord für die Ewigkeit auf 04.01.1987: Als nach der grössten Prügelei aller Zeiten die Lichter ausgingen und ein Spiel die Eishockey-Welt veränderte 16.01.1905: Nach 23 Tagen Anreise werden die Dawson City Nuggets im Stanley-Cup-Final mit 2:23 vermöbelt 19.10.1996: Del Curto klärt seine Spieler auf: «Zum Schiri nüma ‹Fuck you› sägä, äs git zwei Minuta, hä!» 24.02.2006: Neunmal das F-Wort in einer Minute – Greg Holst macht sich mit legendärem Ausraster-Interview unsterblich 14.05.2008: Philippe Furrer schiesst das kurioseste Eigentor der Schweizer Hockey-Geschichte 10.10.1979: Ein gewisser Wayne Gretzky bestreitet sein erstes Spiel in der NHL – er wird sämtliche Rekorde pulverisieren 02.05.2000: In St. Petersburg schreibt ein SMS Hockeygeschichte 18.02.2006: Die «Eisgenossen» spielen kanadischer als die Kanadier und rächen sich für eine uralte Schmach 11.03.1979: NHL-Haudegen Randy Holt prügelt sich zu einem bis heute gültigen Rekord – 67 Strafminuten in einem einzigen Spiel 08.04.1980: Sie wissen nicht, was sie tun, als sich zwei Schweden als erste Hockeyspieler einen Playoff-Bart wachsen lassen 28.01.2009: Die Zürcher Löwen krönen sich zu Europas Eishockey-Königen 24.03.1936: Im längsten Hockey-Spiel aller Zeiten fällt das goldene Tor erst im 9. Drittel – um 2.35 Uhr nachts 28.12.1999: «La Montanara» erklingt in Berlin – Ambri krönt sich zum europäischen Champion 31.03.2009: Nie haben wir uns mehr über ein Tor gegen die Schweizer Nati gefreut als bei Omarks Penalty-Trick 22.09.2012: Rick Nash meldet sich mit einem Blitz-Hattrick in der Schweiz zurück 30.12.1981: Wayne Gretzky schafft den verrücktesten seiner Rekorde: 50 Tore in 39 NHL-Spielen 26.12.1993: Dank Chomutow und Bykow träumt Aufsteiger Davos vom ersten Spengler-Cup-Titel seit 35 Jahren Amerikas College-Boys erlegen den russischen Bären Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare