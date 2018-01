Nach Ausschreitungen – muss der Lausanne HC seine Auswärtsfans neuerdings anmelden?

Ein fürchterlicher Check, der Faszination und Gefährlichkeit des Hockeys zeigt

Biels Verteidiger Nicholas Steiner muss das Spiel nach einem fürchterlichen Check von Langnaus Anton Gustafsson beenden. Schon wieder ein Brutalo-Foul? Nein.

In der 13. Minute erwischt Langnaus sanfter Riese Anton Gustafsson Biels Verteidiger Nicholas Steiner in der neutralen Zone auf offenem Eis mit einem Check. Die Schiedsrichter schicken ihn in die Kabine: Fünf Minuten plus Restausschluss wegen Ellenbogenchecks. Ergibt statistisch mit einer einzigen Aktion 25 Minuten. Der Bub von Oltens Trainer Bengt-Ake Gustafsson hat es bis dahin in der NLA noch nie auf mehr als 20 Minuten pro Saison gebracht.

Der Check wird auf dem Videowürfel mehrmals gezeigt. …