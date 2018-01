Sport

National League, 37. Runde Kloten – Lausanne 2:3nV (1:1,0:1,1:0,0:1) Lugano – Ambri 4:2 (2:0,1:0,1:2)

Kloten verliert Strichduell gegen Lausanne – Effizientes Lugano gewinnt im Derby

Lugano und Lausanne gelingt in der National League ein Befreiungsschlag. In den einzigen beiden Freitagsspielen feiern beide Teams einen wichtigen Sieg.

Kloten – Lausanne 2:3

Lausanne ist im Duell der beiden Sorgenkinder der Liga, die ihre Verunsicherung nicht kaschieren können, das glücklichere Team. Der Internationale Joël Vermin sorgt für die minimale Differenz. Nachdem er in der 25. Minute bereits zum 2:1 getroffen hat, doppelte er nach 75 Sekunden der Verlängerung nach.

Kloten hat viel Kampfgeist gezeigt und 40 Sekunden vor Schluss durch Tommi Santala die Overtime erzwungen. Am Ende steht man aber wie am Dienstag gegen Ambri wieder nur mit einem Punkt da. Lausanne feiert zwar den zweiten Sieg aus den letzten acht Spielen, muss sich aber dennoch über einen unnötig verlorenen Punkt ärgern.

Die Klotener kommen aber auch im neuen Jahr nicht vom Fleck. In den ersten beiden Spielen 2018 verloren sie zuhause gegen den Zweit- (Ambri) und den Drittletzten. Lausanne erhält hingegen am Samstag in einem zweiten Spiel innert 24 Stunden gegen das Schlusslicht die Chance, einen Schritt aus der Krise und in Richtung Playoffs zu machen.

Lugano – Ambri 4:2

Ausgerechnet im Derby findet Lugano aus seiner Krise mit vier Niederlagen in Serie heraus. Die grosse Figur ist mit seiner ersten Doublette der Saison Linus Klasen. Der Schwede trifft im Startdrittel innerhalb von knapp vier Minuten zur eher schmeichelhaften 2:0-Führung. Auch im mittleren Abschnitt bietet sich den Leventinern nochmals die Chance zur Wende. Nick Plastino trifft jedoch nur den Pfosten, und wenig später erhöht Luca Fazzini in Überzahl auf 3:0.

Ambri steckt allerdings nie auf und verkürzt im Schlussdrittel zweimal auf zwei Tore Differenz. mehr liegt allerdings nicht mehr drin – trotz am Ende 46:40 Torschüssen. In erster Linie schafft es Ambri seit einem 4:3-Sieg zum Saisonauftakt nicht mehr, gegen den Erzrivalen zu skoren. In den letzten vier Spielen gelangen nur noch zusammen fünf Tore.

Trotz des guten Eindrucks, den das Team unter Jungtrainer Luca Cereda hinterlässt, steht man nicht besser da als vor einem Jahr und muss sich langsam mit den Playouts anfreunden. Ambri hat von den letzten neun Spielen nur zwei gewonnen und weist auf das drittletzte Lausanne bereits sieben Punkte Rückstand auf.

Die Tabelle

Telegramme

Lugano - Ambri-Piotta 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)

7200 Zuschauer (ausverkauft). - SR Stricker/Urban, Bürgi/Progin.

Tore: 8. Klasen (Bürgler, Furrer) 1:0. 12. Klasen (Brunner/Ausschluss Müller) 2:0. 34. Fazzini (Sanguinetti, Hofmann/Ausschluss Lhotak) 3:0. 48. (47:17) D'Agostini (Plastino, Taffe/Ausschluss Furrer) 3:1. 48. (47:37) Romanenghi (Cunti) 4:1. 52. Collenberg (Kubalik) 4:2.

Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Lugano, 6mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta.

PostFinance-Topskorer: Fazzini; D'Agostini.

Lugano: Merzlikins; Wellinger, Furrer; Matewa, Sanguinetti; Sartori, Chiesa; Fazzini, Lapierre, Hofmann; Bürgler, Lajunen, Klasen; Brunner, Sannitz, Bertaggia; Walker, Cunti, Romanenghi; Reuille.

Ambri-Piotta: Conz; Plastino, Zgraggen; Fora, Gautschi; Ngoy, Jelovac; Collenberg; D'Agostini, Taffe, Kubalik; Trisconi, Müller, Zwerger; Lhotak, Berthon, Lauper; Incir, Kostner, Bianchi; Mazzolini.

Bemerkungen: Lugano ohne Vauclair (krank), Ronchetti, Ulmer (beide verletzt) und Elia (U20-WM), Ambri ohne Goi (krank), Stucki, Emmerton, Pinana und Rochow (alle verletzt). Pfostenschuss Plastino (32.). Timeout Ambri (58.). Ambri ab 57:41 ohne Goalie.

Kloten - Lausanne 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:1) n.V.

4565 Zuschauer. - SR Koch/Salonen (FIN), Duarte/Küng.

Tore: 3. Froidevaux (Jeffrey/Ausschluss Schlagenhauf) 0:1. 5. Bozon (Abbott/Ausschluss Miéville) 1:1. 25. Vermin (Pesonen, Genazzi) 1:2. 60. (59:20) Santala (Sallinen, Hollenstein) 2:2 (ohne Goalie). 62. (61:15) Vermin (Pesonen) 2:3.

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Kloten, 2mal 2 plus 5 (Schelling) Minuten plus Spieldauer (Schelling) gegen Lausanne.

PostFinance-Topskorer: Praplan; Jeffrey.

Kloten: Boltshauser; Stoop, Von Gunten; Bäckman, Back; Ramholt, Kellenberger; Harlacher; Praplan, Santala, Hollenstein; Bozon, Trachsler, Sallinen; Grassi, Schlagenhauf, Abbott; Marchon, Bieber, Bader; Obrist.

Lausanne: Zurkirchen; Borlat, Junland; Fischer, Genazzi; Schelling, Frick; Nodari; Ryser, Jeffrey, Danielsson; Antonietti, Vermin, Pesonen; Zangger, Froidevaux, Herren; Conz, Miéville, In-Albon; Kneubuehler.

Bemerkungen: Kloten ohne Weber, Lemm, Bircher (alle verletzt) und Egli (U20-WM), Lausanne ohne Gernat (überzähliger Ausländer), Gobbi, Trutmann, Walsky (alle verletzt) Simic und Ritz (beide U20-WM). Tor von Genazzi wegen Torhüterbehinderung nicht anerkannt (28.). Pfosten-/Lattenschüsse: Santala (15.); Conz (43.). Timeout Kloten (59.). Kloten von 59:04 bis 59:20 ohne Goalie. (abu/sda)

Alle Leser-Kommentare