Josis Predators gehen in Winnipeg nach 3:0-Führung unter – «Caps» siegen dank Owetschkin

«König Heinz von Langnau» formt sein Reich und bekommt einen neuen Diener

Die SCL Tigers lösen ein Versprechen ein, das sie Trainer Heinz Ehlers bei der Vertragsverlängerung gegeben haben: Er bekommt einen neuen Assistenten. Wenn möglich wird es Rikard Franzén.

Trainer versuchen sich innerhalb eines Hockeyunternehmens eine Machtbasis aufzubauen. Manche werden allmächtig wie Arno Del Curto in Davos. Andere bleiben ohnmächtig wie Kevin Schläpfer in Kloten. In Langnau versucht Heinz Ehlers, sein Reich mit einem bedingungslos loyalen Assistenten abzusichern. Deshalb hat er sich bei der Vertragsverlängerung (um ein Jahr) ausbedungen, für nächste Saison den Assistenten selber auswählen zu dürfen.

Aber was, wenn schon ein Assistent da ist, mit dem alle ausser …