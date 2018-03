Sport

Eishockey

Erkennst du die National-League-Spieler in unserem Emoji-Quiz?



Bild: keystone, watson

Bist du bereit für die Playoffs? Dann musst du die Hockey-Spieler auch als Emojis kennen

Am Samstag geht es los mit den Playoffs in der National League. Doch bevor du wieder mit deinem Lieblingsklub mitfiebern darfst, musst du dich in unserem Emoji-Quiz beweisen.

Adrian Bürgler Adrian Bürgler Folge mirEntfolgen

In diesem Quiz beschreiben wir Eishockeyspieler aus der National League mit Emojis und du musst herausfinden, wen wir suchen. Die Emojis können dabei das Aussehen, Charaktereigenschaften und den Verein des Spielers beschreiben. Es können aber auch simple Wortspiele mit dem Namen des Athleten sein. Tipp: Wenn sich ein Emoji auf den Verein des Spielers bezieht, ist es immer das erste. Viel Spass!

Beginnen wir einfach: Wer ist das?

Auch dieser Spieler sollte zu erraten sein...

Es wird schwieriger. Wer ist gesucht?

Wer versteckt sich hinter dieser Botschaft?

Welchen Spieler assoziierst du mit Käse, Milch und Kühen?

Dieser Herr ist offensichtlich älter. Wer ist es?

Wen haben wir den hier?

Hier sehen wir...

Im Endspurt fordern wir dir nochmals alles ab: Wen suchen wir?

Huch! Wer ist denn das?

Klar, das ist doch...

Und hier haben wir...?

Wer könnte das wohl sein?

Und zum Abschluss nochmals eine einfache Frage: Wer ist das? (Tipp: Der Spieler heisst nicht Baum)

Apropos Thomas Nüssli: Video: watson/Laurent Aeberli, Reto Fehr, Lea Senn

Alle Playoff-Topskorer seit der Saison 2002/03

Das könnte dich auch interessieren: Wer am Abend eine To-do-Liste schreibt, schläft besser Chelseas «Verbrechen gegen den Fussball» – wie Conte vor Guardiola kapituliert hat Arbeitslosenquote ist leicht gesunken Was die SBB durch ihre Lautsprecher sagen, und was sie wirklich damit meinen Darum bezahlt (fast) niemand mit dem Smartphone an der Kasse No Billag ist gebodigt – doch nun drohen der SRG diese 5 Attacken «Das ist eigentlich ein GAU»: Gianni D'Amato über Italiens Zukunft No Billag war Leuthards letzte Schlacht Fail! 9 Hollywood-Stars und ihre peinlichsten Filmrollen Das fieseste Foul der NHL-Geschichte beendet die Karriere von Steve Moore Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare