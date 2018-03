Sport

Eishockey

Bern fehlt noch ein Sieg zum Halbfinal-Einzug – Fribourg gewinnt in der Overtime



National League, Playoff-Viertelfinals Bern – Genf 5:1 (1:0,3:0,1:1) SERIE: 3:0

Zug – ZSC Lions 2:3 (1:2,1:1,0:0) SERIE: 1:2

Biel – Davos 5:3 (0:1,1:1,4:1) SERIE: 2:1

Lugano – Fribourg 3:4 nV (3:1,0:0,0:2,0:1) SERIE: 2:1

Bild: PPR

Bern fehlt noch ein Sieg zum Halbfinal-Einzug – Fribourg gewinnt in der Overtime

Bern steht nur noch einen Sieg vom Halbfinal-Einzug entfernt. Die ZSC Lions und Biel fahren jeweils den zweiten Sieg ein und Fribourg gewinnt in der Overtime.

Bern – Genf 5:1

Genève-Servette taumelt dem Saisonende entgegen. Der Liga-Dominator Bern deklassierte die ratlosen Romands (5:1) abermals und führt in der Viertelfinal-Serie mit 3:0 Siegen.

Craig Woodcroft griff tief in die Taktik-Schatulle und versuchte, den negativen Trend mit diversen Rochaden zu stoppen. Das Vorhaben des kanadischen Olympia-Team-Mitglieds scheiterte vollumfänglich; der SCB liess sich nicht einmal ansatzweise aus der Balance bringen – im Gegenteil: Nach neun Dritteln ist der Meister bei einem Torverhältnis von 17:3 angelangt.

Bild: KEYSTONE

Ein Auftritt im üblichen Rahmen genügte bereits zur problemlosen Zäsur. Der 22 Zentimeter kleinere Tristan Scherwey demonstrierte gegen Eliot Antonietti, was mit Intensität auszurichten ist. In der 26. Minute erhöhte Simon Bodenmann mit seinem fünften Playoff-Tor auf die kursweisende Marke von 2:0, dann begann das Schaulaufen und der Zerfall der enttäuschenden Gäste. Genf resignierte frühzeitig. Chris McSorley, der Ex-Coach und inzwischen machtlose Sportchef, musste auf der Tribüne mitansehen, wie sein Lebenswerk auf dem Eis phasenweise zertrümmert wurde.

Die Berner Playoff-Bilanz der letzten beiden Jahre fällt beeindruckend aus: In 33 Partien resultierten 27 Siege. Eine Erfolgsquote von 81,8 Prozent in der sogenannten Crunch Time hat in Europas Rinks nicht manche Hockey-Organisation vorzuweisen.

Stand: 3:0

Zug – ZSC Lions 2:3

Die ZSC Lions überraschen mit dem zweiten Sieg in Folge gegen den EV Zug, der die erste Heimniederlage in diesem Jahr kassierte. Der Qualifikations-Siebte siegte beim Zweiten der Regular Season mit 3:2 und führt in der Best-of-7-Viertelfinalserie mit 2:1.

Die kompakt auftretenden ZSC Lions waren gleich zweimal in Unterzahl und einmal in Überzahl erfolgreich. Die ersten beiden Spezialsituationen der Partie führten zur wegweisenden 2:0-Führung der Gäste nach 11 Minuten. Fredrik Pettersson, der bereits am Dienstag in der vorletzten Minute das Siegtor zum 5:4-Heimerfolg erzielte, bereitete den Gamewinner von Pius Suter zum 3:1 kurz vor Spielmitte vor und war davor im Powerplay zum 2:0 erfolgreich.

Bild: PPR

Die ZSC Lions profitierten von einem bedenklich schwachen Zuger Powerplay. Aus den sieben ersten Zweiminuten-Strafen gegen die ZSC Lions gab es keinen Torerfolg des EVZ, dafür Shorthander von Reto Schäppi zum 1:0 und Suter zum 3:1 für die Zürcher.

Bei Zug fehlte Abwehrchef und Powerplay-Steuermann Raphael Diaz an allen Ecken und Enden. Der Captain des Schweizer Nationalteams war im letzten Drittel von Spiel 2 (5:4 für die ZSC Lions) verletzungsbedingt in der Kabine geblieben. Nach Angaben des EVZ wird aktuell «von Spiel zu Spiel» über die Rückkehr von Diaz entschieden.

Stand: 1:2

Biel – Davos 5:3

Der EHC Biel ging in der Viertelfinalserie erstmals in Führung. Im dritten Spiel gegen Davos gewann er dank einer Doublette von Toni Rajala 5:3. Mit dem ersten Sieg der Heimmannschaft in dieser ausgeglichenen Serie verschaffte sich der EHC Biel erstmals einen kleinen Vorteil. Im Gegensatz zum ersten Spiel waren es diesmal die Seeländer, die einen 0:2-Rückstand aufholten. Matchwinner war der Finne Toni Rajala mit einem Doppelschlag in der 49. und 51. Minute vom 2:2 zum 4:2.

Bild: KEYSTONE

Zwar verkürzte Magnus Nygren wenig später nochmals. Biel-Goalie Jonas Hiller reklamierte dabei vehement ein Foul, er war aber bei der mutmasslichen Berührung vielleicht etwas zu theatralisch hingefallen. In der hektischen Schlussphase behielten die Bieler aber die Nerven. Sie verdienten sich den Sieg in einer wesentlich emotionaler als am Dienstag geführten Partie, weil sie im letzten Drittel den frischeren Eindruck machten.

Bis zur Spielmitte war Davos nicht unbedingt die bessere, aber klar die effizientere Mannschaft gewesen. Anton Rödin hatte in der 9. Minute gleich das erste Powerplay genutzt, als er auf den Abpraller nach seinem eigenen Schuss am schnellsten reagierte. In der 28.Minute war es erneut der Schwede, der einen Schuss von Félicien Du Bois - hart an der Grenze zum Torraum-Offside - unhaltbar zum 2:0 ablenkte.Die Seeländer waren bemüht gewesen und hatten sich vor allem bei zwei Überzahl-Gelegenheiten einige sehr gute Chancen erarbeitet. Noch im ersten Drittel verfehlte Marco Pedretti das leere Tor, Rajala scheiterte dreimal am starken HCD-Goalie Gilles Senn. Seine Bemühungen trugen erst später Früchte.

Stand: 2:1

Lugano – Fribourg 3:4nV

Fribourg-Gottéron sorgt für die Overtime-Premiere der diesjährigen Playoff-Ausgabe: Killian Mottet schloss in der 76. Minute mit dem goldenen Tor in Lugano den Umsturz vom 1:3 zum 4:3-Triumph ab.

Als in der Gesamtabrechnung ein deprimierendes 0:3 drohte, erzwang Gottérons tschechische Fraktion im dritten Drittel die Rückkehr. Michal Birner und Roman Cervenka, die beiden Olympia-Viertelfinalisten im Freiburger Kader, sorgten mit ihrer Doublette für die Grundlage zur späten Break-Sicherung Mottets.

Bild: TI-PRESS

Lange hatte indes wenig auf ein welsches Happy End hingedeutet. Aber ganz ohne Gegenwehr wollte sich Gottéron in der Resega nicht zum zweiten Westschweizer Viertelfinal-Statisten degradieren lassen. Auf Jani Lajunens 3:1 (17.) für die im ersten Drittel auf jeder Position besser bestückten Bianconeri reagierten die frustrierten Gäste zunächst auf Nebenschauplätzen mit Härte, ehe sie auch im sportlichen Sektor ein Comeback inszenieren.

Nachdem Tristan Vauclair, ein Stürmer mit mehrjähriger Vergangenheit im Sottoceneri, mit einer Attacke gegen Sébastien Reuille eine längere Kontroverse ausgelöst hatte, kam Fribourg spürbar auf. Nach 35 Strafminuten und drei Gegentoren fokussierte sich der aufgeputschte Aussenseiter fortan aufs Wesentliche.

Stand: 2:1

National League Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

Die Telegramme

Bern - Genève-Servette 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

16'421 Zuschauer. - SR Dipietro/Wiegand, Borga/Stuber. -

Tore: 17. Scherwey (Untersander) 1:0. 26. Bodenmann (Ebbett) 2:0. 38. (37:42) Raymond (Haas) 3:0. 39. (38:35) Ebbett (Bodenmann, Andersson) 4:0. 42. Moser (Rüfenacht, Arcobello/Ausschluss Da Costa) 5:0. 56. Da Costa (Tömmernes/Ausschluss Rüfenacht) 5:1. -

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Bern, 3mal 2 Minuten gegen Genève-Servette. - PostFinance-Topskorer: Bodenmann; Fransson.

Bern: Genoni; Kamerzin, Noreau; Untersander, Burren; Andersson, Krueger; Wolf; Bodenmann, Ebbett, Kämpf; Rüfenacht, Arcobello, Moser; Raymond, Haas, Scherwey; Berger, Hischier, Randegger; Meyer.

Genève-Servette: Bays; Vukovic, Fransson; Jacquemet, Tömmernes; Antonietti, Bezina; Petschenig; Da Costa, Forget, Douay; Löffel, Romy, Riat; Wick, Richard, Simek; Traber, Rubin, Hasani.

Bemerkungen: Bern ohne Blum (verletzt), Gerber (krank), Aaltonen, Pyörälä, Heim (alle überzählig), Genève-Servette ohne Rod (gesperrt), Almond, Descloux, Mercier, Schweri (alle verletzt), Keränen, Spaling, Holdener, Grossniklaus (alle überzählig). 16. Pfostenschuss von Hasani. 40. Pfostenschuss von Scherwey.

Biel - Davos 5:3 (0:1, 1:1, 4:1)

6521 Zuschauer (ausverkauft). - SR Koch/Wehrli, Altmann/Kaderli. -

Tore: 9. Rödin (Ausschluss Maurer) 0:1. 28. Rödin (Du Bois, Little) 0:2. 33. Micflikier 1:2. 43. Sutter (Fabian Lüthi) 2:2. 49. Rajala (Pouliot,Pedretti) 3:2. 51. (50:49) Rajala (Pouliot) 4:2. 52. (51:56) Nygren 4:3. 60. (59:59) Neuenschwander (Ausschluss Nygren) 5:3 (ins leere Tor). -

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Biel, 6mal 2 Minuten gegen Davos. - PostFinance-Topskorer: Wetzel; Corvi.

Biel: Hiller; Jecker, Forster; Maurer, Steiner; Kreis, Fey; Dufner; Pedretti, Pouliot, Rajala; Neuenschwander, Diem, Fabian Lüthi; Micflikier, Fuchs, Earl; Schmutz, Sutter, Wetzel; Tschantré.

Davos: Senn; Nygren, Barandun; Du Bois, Kindschi; Heldner, Jung; Paschoud; Rödin, Corvi, Ambühl; Marc Wieser, Jäger, Little; Sciaroni, Egli, Dino Wieser; Simion, Weder, Eggenberger; Frehner.

Bemerkungen: Biel ohne Valentin Lüthi (verletzt), Lofquist, Hächler und Nussbaumer (alle überzählig), Davos ohne Lindgren, Kessler, Schneeberger (alle verletzt), Kousal, Jörg und Walser (alle überzählig). Timeout Davos (51.). Davos von 59:23 bis 59:59 ohne Torhüter.

Zug - ZSC Lions 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

7200 Zuschauer (ausverkauft). - SR Massy/Hebeisen, Castelli/Fluri. -

Tore: 8. Schäppi (Ausschluss Chris Baltisberger!) 0:1. 11. Pettersson (Kenins/Ausschluss Alatalo) 0:2. 14. Lammer (Leeger) 1:2. 29. Suter (Pettersson/Ausschluss Miranda!) 1:3. 32. Roe (Stalberg/Ausschluss Guerra) 2:3. -

Strafen: 8mal 2 Minuten gegen Zug, 10mal 2 Minuten gegen ZSC Lions. - PostFinance-Topskorer: McIntyre; Klein.

Zug: Stephan; Morant, Geisser; Schlumpf, Grossmann; Helbling, Alatalo; Thiry, Leeger; Klingberg, McIntyre, Suri; Martschini, Roe, Stalberg; Lammer, Diem, Senteler; Zehnder, Kast, Schnyder.

ZSC Lions: Flüeler; Klein, Phil Baltisberger; Sutter, Geering; Guerra, Berni; Seger; Pettersson, Shore, Pelletier; Chris Baltisberger, Schäppi, Herzog; Kenins, Suter, Wick; Künzle, Prassl, Miranda.

Bemerkungen: Zug ohne Diaz (verletzt) und Holden (überzähliger Ausländer), ZSC Lions ohne Blindenbacher, Nilsson, Sjögren und Marti (alle verletzt) sowie Vey und Korpikoski (überzählige Ausländer) und Pestoni (überzählig). - Pfosten: 20. Suri.

Lugano - Fribourg-Gottéron 3:4 (3:1, 0:0, 0:2, 0:1) n.V.

6162 Zuschauer. - SR Eichmann/Stricker, Kovacs/Obwegeser. -

Tore: 3. Cunti (Sanguinetti/Ausschlüsse Mottet, Meunier) 1:0. 8. Reuille (Ulmer) 2:0. 13. Tristan Vauclair (Neuenschwander) 2:1. 17. Lajunen (Cunti, Sanguinetti/Ausschluss Sprunger) 3:1. 41. Birner (Bykow, Sprunger/Ausschluss Hofmann) 3:2. 53. Cervenka (Rossi, Sprunger) 3:3. 76. Mottet 3:4. -

Strafen: 7mal 2 plus 10 Minuten (Cunti) gegen Lugano, 8mal 2 plus 5 Minuten (Tristan Vauclair) plus Spieldauer (Tristan Vauclair) gegen Fribourg-Gottéron. - PostFinance-Topskorer: Lapierre; Birner.

Lugano: Merzlikins; Furrer, Johnston; Ronchetti, Sanguinetti; Ulmer, Wellinger; Riva; Hofmann, Lajunen, Lapierre; Fazzini, Cunti, Romanenghi; Walker, Sannitz, Reuille; Vedova, Morini, Bertaggia.

Fribourg-Gottéron: Brust; Kienzle, Chavaillaz; Glauser, Stalder; Kühni, Schilt; Maret; Mottet, Slater, Birner; Sprunger , Bykow, Cervenka; Rossi, Schmutz, Marchon; Neuenschwander, Meunier, Tristan Vauclair; Fritsche.

Bemerkungen: Lugano ohne Brunner, Bürgler, Chiesa, Julien Vauclair (alle verletzt), Etem, Klasen, Sartori (alle überzählig), Fribourg-Gottéron ohne Abplanalp, Rathgeb (beide verletzt), Chiquet, Aebi, Rivera, Holos (alle überzählig). 45. Lattenschuss von Hofmann. (sda)

(sda/jsc)

Alle Schweizer Eishockey-Meister seit Einführung der Play-offs 1985/86

Witziges zum Eishockey Diese Eishockey-Namen geben dir Antworten auf Fragen, die du gar nicht gestellt hast Wenn Eishockey-Spieler im Büro arbeiten würden Bist du bereit für die Playoffs? Dann musst du die Hockey-Spieler auch als Emojis kennen Der fieseste Chlaus hat unsere Hockey-Teams besucht. Logisch, artet es aus! Diese 27 GIFs zeigen, weshalb Eishockeyspieler die geilsten Typen der Welt sind Nico Hischier zeigt uns, was NHL-Stars in sein Freundschaftsbuch geschrieben haben Jetzt wird die Saison richtig lanciert – «Despacito» in der ultimativen Eishockey-Version «Alli Berner essed s Steak medium, nur de Maxime Noreau» – 21 Memes mit Hockey-Spielern 68 Fakten zu Jaromir Jagr – Ex-Freundinnen, Feuerwehrmann-Auftritte und legendäre Zitate Wenn Schweizer Hockey-Teams Männer wären: So versuchen die NLA-Klubs, Frauen aufzureissen Martschini im Tindergarten – die Playoff-Finalisten auf der Dating-App Fischer fischt an der WM mit diesen Fischen nach dem Titel Du weisst nicht, welches Team der Hockey-WM zu dir passt? Dieses Flussdiagramm hilft dir «Wenn selber bachet hesch, isch es Dean Kukan» – witzige Memes zur Hockey-WM Weil jeder Bilderrätsel liebt: Erkennst du diese Eishockey-Stars? Schisshaas, Schiller, #stancescuout – der Facebook-Wahnsinn der Playoff-Viertelfinals Darling, Holden Zucker – Hockeyspieler erzählen mit ihren Namen Geschichten Der ultimative Hockey-Guide: Dieses Diagramm weist dir den Weg zu deinem Lieblingsteam Musst du als Hockey-Liebhaber einfach kennen: Die 9 wichtigsten Grafiken zur NLB Die streng geheimen Einladungen für die Weihnachtsessen der NLA-Klubs Titel, Batzeli und Zürifäscht: Wir haben die Postkarten-Feriengrüsse der Eishockey-Stars abgefangen Was nach dem Playoff-Final WIRKLICH abging 10 Bilder, die zeigen, was die Playoff-Halbfinalisten während den Partien wirklich denken «Was ist der Unterschied zwischen Genf-Servette und Tinder?» 12 kurze Witze zu den Schweizer Eishockey-Klubs Was haben Harold Kreis und Frodo Beutlin gemeinsam? Wir gehen mit den NLA-Trainern in die zweite Witzrunde «Was ist der Unterschied zwischen Genf-Servette und Tinder?» 12 kurze Witze zu den Schweizer Eishockey-Klubs Schoppen, Bibeli und Divas – erkennst du alle NLA-Klubs in der grossen Emoji-Tabelle? Vom 2-Bier-Kerl bis zum Tussi am Handy: Diese 11 Typen triffst du in jeder NLA-Kurve Der HCD ist da, wo es viel Bier gibt, und Servette haut nicht nur den Lukas – wenn die NLA ein Oktoberfest wäre Wir haben Schweizer Eishockey-Grössen etwas umgestylt – erkennst du sie trotzdem? Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo