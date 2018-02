Diese 10 Videos flüstern jedem Hockey-Fan ins Ohr: Wirf mal öfters einen Blick auf die KHL!

So funktioniert die KHL

22 Mannschaften aus Russland und sechs weitere Teams aus den Ländern Finnland, Kasachstan, Kroatien, Lettland, Slowakei und Weissrussland spielen in der KHL um den Gagarin-Pokal.

Der Modus funktioniert dabei ähnlich wie in Nordamerika. Es gibt zwei Konferenzen und vier Divisionen, in der jeweils sieben Mannschaften um den Einzug in die Play-offs kämpfen.