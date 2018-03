Sport

Eishockey

Grossbaustelle ZSC – oder die Suche nach dem richtigen Mass an Aggressivität



Bild: KEYSTONE

Grossbaustelle ZSC – oder die Suche nach dem richtigen Mass an Aggressivität

Die ZSC Lions liegen in der Playoff-Serie gegen Zug in Rücklage – und brauchen jetzt ein Erfolgserlebnis. Durch die vielen Strafen nahmen sich die Spieler selbst aus dem Rhythmus. Auch dem Trainer gefiel dieses ungeschickte Verhalten nicht.

Marcel Kuchta / Nordwestschweiz

Es war eine Szene, die den aktuellen Zustand der ZSC Lions besser nicht hätte erklären können. Zürichs Stürmer Inti Pestoni verlor in der neutralen Zone den Puck auf unglückliche Art und Weise. Und ab ging der Schnellzug in die andere Richtung. Plötzlich sah sich Lions-Verteidigerlegende Mathias Seger (40) alleine vier gegnerischen Spielern gegenüberstehen.

Die Zuger nutzten die frappante Überzahl eiskalt aus und trafen durch Carl Klingberg zum 3:0. Womit das erste Viertelfinalduell zwischen den beiden Mannschaften eigentlich schon entschieden war.

Immerhin zeigten die ZSC Lions im letzten Drittel, dass durchaus Leben in ihnen steckt. Es wurde gerackert, gekämpft, gearbeitet auf dem Eis. Kurz: Endlich waren auch die Spieler der Lions so richtig im Playoff-Modus angekommen.

Strafen statt gesunde Aggressivität

Belohnt wurde der Effort allerdings nur durch ein Tor von Ronalds Kenins (sein erst zweiter Saisontreffer, nachdem er vor fast einen halben Jahr, am 15. September, seinen bisher einzigen Torerfolg verbuchen konnte!). Das reichte dann eben nicht gegen die keinesfalls unwiderstehlich, aber sehr abgezockt agierenden Zuger.

«Mir hat zwar die Energie des Teams gefallen, aber wir waren zu wenig diszipliniert.»

Die Art und Weise, wie sich die Zürcher selber um ihre letzte Chance brachten, noch einmal in dieses Spiel zurückzukehren, war ebenso typisch. Als man zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit mit einem Mann mehr agieren durfte, liess sich Lions-Topskorer Frederik Pettersson zu einem Revanchefoul hinreissen und wanderte ebenfalls auf die Strafbank. Damit war auch der letzte Schwung dahin.

Bild: KEYSTONE

Sowieso: die Strafen. Sie waren in diesem ersten Viertelfinal aus Sicht der Lions ein Hauptthema. «Wir haben uns mit den vielen Strafen immer wieder selber aus dem Rhythmus gebracht», stellte Stürmer Reto Schäppi fest.

Und auch Trainer Hans Kossmann monierte das oft ungeschickte Verhalten seiner Spieler: «Mir hat zwar die Energie des Teams gefallen, aber wir waren zu wenig diszipliniert.» Die zahlreichen Ausschlüsse waren die Konsequenz davon, dass sich die Zürcher offensichtlich vorgenommen hatten, nach den zuletzt mageren Darbietungen zum Abschluss der Qualifikation (drei Spiele, drei Niederlagen, drei erzielte Tore) die Intensität nach oben zu schrauben.

«Wild und wenig clever agiert»

Dumm nur, dass sie dabei immer wieder die feine Linie, die man punkto körperlichen Einsatzes finden muss, überschritten. Kossmann: «Wir waren zum Teil etwas wild und haben wenig clever agiert. Aber das wissen die Spieler selber auch.»

Der Lions-Trainer wies ausserdem darauf hin, dass seine Akteure schlicht zu lange brauchten, bis sie merkten, was nötig ist, um die Zuger in Schwierigkeiten zu bringen. Und er vermisste das, was der Zürcher Mannschaft schon seit längerer Zeit fehlt: die Leidenschaft, die Bereitschaft, den Körper schonungslos einzusetzen.

Bild: KEYSTONE

«Das 2:0 durch Diaz hat sehr weh getan. Das Powerplay der Zuger war fast fertig. Dann müssen wir den Schuss von Diaz blocken. Das ist die Aufopferung, die es in einem solchen Moment braucht. Ich habe im ersten Playoff-Spiel diesbezüglich zwar gute Ansätze gesehen, aber wir haben diese Aufopferung zuvor in dieser Saison zu oft vermissen lassen.»

Doch nicht nur die fehlende Aufopferung bereitet dem Schweiz-Kanadier derzeit Sorgen. Natürlich ist auch der fehlende offensive Output eine Grossbaustelle. Zum vierten Mal in Serie gelang den ZSC Lions lediglich ein Tor.

Das ist zu wenig, wenn man gegen den EV Zug bestehen will. Kossmann strich denn auch Kenins’ Effort bei seiner Analyse heraus: «Genau so müssen wir es machen: Stochern, bis die Scheibe drin ist. Man muss diese Tore erzwingen. Nur so haben wir die Chance, das nötige Selbstvertrauen aufzubauen.»

Bild: KEYSTONE

Hilfreich wären dabei auch ausländische Stürmer, die das Tor treffen. Im ersten Viertelfinalspiel entschied sich Kossmann für die «defensivere» Variante mit Pascal Pelletier und liess dafür Linden Vey auf der Tribüne.

Angesprochen auf diesen Personalentscheid antwortete der Lions-Headcoach mit zynischem Unterton: «Wenn ich mir die Punkteausbeute unserer ausländischen Center anschaue, dann sind das allesamt Defensivstürmer.» Immerhin: Den Humor hat er noch nicht verloren.

Die Logos der Schweizer Klubs, wenn sie NHL-Teams wären

Das Büro steht Kopf, wir sind im Playoff-Fieber Video: Angelina Graf

Unvergessene Eishockey-Geschichten Deutschland verpasst die grosse Sensation, weil der Puck auf der Linie kleben bleibt NHL-Star Darryl Sittler stellt einen Rekord für die Ewigkeit auf 04.01.1987: Als nach der grössten Prügelei aller Zeiten die Lichter ausgingen und ein Spiel die Eishockey-Welt veränderte 16.01.1905: Nach 23 Tagen Anreise werden die Dawson City Nuggets im Stanley-Cup-Final mit 2:23 vermöbelt 19.10.1996: Del Curto klärt seine Spieler auf: «Zum Schiri nüma ‹Fuck you› sägä, äs git zwei Minuta, hä!» 24.02.2006: Neunmal das F-Wort in einer Minute – Greg Holst macht sich mit legendärem Ausraster-Interview unsterblich 14.05.2008: Philippe Furrer schiesst das kurioseste Eigentor der Schweizer Hockey-Geschichte 10.10.1979: Ein gewisser Wayne Gretzky bestreitet sein erstes Spiel in der NHL – er wird sämtliche Rekorde pulverisieren 02.05.2000: In St. Petersburg schreibt ein SMS Hockeygeschichte 18.02.2006: Die «Eisgenossen» spielen kanadischer als die Kanadier und rächen sich für eine uralte Schmach 11.03.1979: NHL-Haudegen Randy Holt prügelt sich zu einem bis heute gültigen Rekord – 67 Strafminuten in einem einzigen Spiel 08.04.1980: Sie wissen nicht, was sie tun, als sich zwei Schweden als erste Hockeyspieler einen Playoff-Bart wachsen lassen 28.01.2009: Die Zürcher Löwen krönen sich zu Europas Eishockey-Königen 24.03.1936: Im längsten Hockey-Spiel aller Zeiten fällt das goldene Tor erst im 9. Drittel – um 2.35 Uhr nachts 28.12.1999: «La Montanara» erklingt in Berlin – Ambri krönt sich zum europäischen Champion 31.03.2009: Nie haben wir uns mehr über ein Tor gegen die Schweizer Nati gefreut als bei Omarks Penalty-Trick 22.09.2012: Rick Nash meldet sich mit einem Blitz-Hattrick in der Schweiz zurück 30.12.1981: Wayne Gretzky schafft den verrücktesten seiner Rekorde: 50 Tore in 39 NHL-Spielen 26.12.1993: Dank Chomutow und Bykow träumt Aufsteiger Davos vom ersten Spengler-Cup-Titel seit 35 Jahren Amerikas College-Boys erlegen den russischen Bären Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare