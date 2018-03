Sport

Eishockey

Olten steht im Playoff-Final – Rapperswil braucht noch einen Sieg



Swiss League, Playoff-Halbfinals, Spiel 5 Langenthal – Olten 2:3 (2:0,0:2,0:1) Serie: 1:4

bild: watson

Olten schlägt Langenthal und steht im Playoff-Final – Rapperswil braucht noch einen Sieg

Olten hat in den Playoffs der Swiss League als erstes Team den Final erreicht. Die Solothurner gewannen in Langenthal 3:2 und entschieden die Best-of-7-Serie 4:1 für sich. Qualifikationssieger Rapperswil-Jona Lakers legte gegen Ajoie (4:2) wieder vor.

Anfang Februar ersetzte Olten Trainer Bengt-Ake Gustafsson durch dessen Assistenten Chris Bartolone. Seither ist ein Ruck durch die Mannschaft gegangen. In der Serie gegen Langenthal bewiesen die Solothurner auch im fünften Duell grosse Moral, wendeten sie doch ein 0:2 (20.). Die Langenthaler hatten das ersten Drittel klar dominiert, was das Schussverhältnis von 20:6 unterstreicht. Der Lohn waren die Tore von Giacomo Dal Pian (4.) und Stefan Tschannen.

Für das entscheidende 3:2 zeichnete in der 49. Minute Anthony Rouiller verantwortlich, und zwar mit einem äusserst sehenswerten Treffer. Der Verteidiger startete im eigenen Drittel mit einem Sololauf und liess sich von keinem Langenthaler aufhalten. Allerdings verteidigten die Oberaargauer in dieser Szene auch äusserst dilettantisch.

Rouiller war bereits am 2:2 von Brian Ihnacak (36.) beteiligt gewesen. Der Ausgleich fiel nur 154 Sekunden nach dem 1:2 von Lukas Haas (34.). Olten hatte bereits in den Halbfinalspielen eins und vier nach einem Rückstand (jeweils 1:2) gewonnen. Überhaupt war die Serie trotz des klaren Verdikts sehr eng, endete doch jede Partie mit einem Tor Differenz, dreimal fiel die Entscheidung erst in der Verlängerung.

Rappi braucht noch einen Sieg

In der Serie zwischen den Lakers und Ajoie setzte sich auch im fünften Duell das Heimteam durch. Martin Ness und Josh Primeau brachten die Lakers in der 36. Minute mit einem Doppelschlag innert 16 Sekunden 4:2 in Führung. In der Folge liessen die Rapperswiler, die zuvor ein 2:0 verspielt hatten, nichts mehr anbrennen, brachten sie den Vorsprung ohne grössere Probleme über die Zeit.

Zunächst hatte es nach einem problemlosen Sieg der Lakers ausgesehen. Der Kanadier Dion Knelsen brachte die St. Galler mit seinem ersten Tor in dieser Serie bereits in der 3. Minute in Führung, sechs Minuten später erhöhte Sven Lindemann auf 2:0. Kurz darauf vergab Primeau solo vor Ajoies Goalie Dominic Nyffeler das 3:0. So fand Ajoie dank zwei Treffern von Konstantin Schmidt (17./29.) zurück ins Spiel. Es war jedoch ein kurzes Aufbäumen.

Die Telegramme

Langenthal - Olten 2:3 (2:0, 0:2, 0:1) 3828 Zuschauer. - SR Müller/Tscherrig, Rebetez/Wermeille.

Tore: 4. Dal Pian (Füglister) 1:0. 20. (19:43) Tschannen 2:0. 34. Haas (Schirjajew, Bagnoud) 2:1. 36. Ihnacak (Rouiller) 2:2. 49. Rouiller 2:3.

Strafen: 5mal 2 plus 10 Minuten (Rytz) gegen Langenthal, 4mal 2 Minuten gegen Olten.

Rapperswil-Jona Lakers - Ajoie 4:2 (2:1, 2:1, 0:0) 3476 Zuschauer. - SR Dipietro/Oggier, Cattaneo/Dreyfus.

Tore: 3. Knelsen (Mason, Büsser) 1:0. 9. Lindemann (Casutt, Gähler) 2:0. 17. Schmidt (Ausschluss Casutt) 2:1. 29. Schmidt (Privet) 2:2. 36. (35:29) Ness (Hügli, Iglesias) 3:2. 36. (35:45) Primeau (Ness) 4:2.

Strafen: 5mal 2 plus 2mal 10 Minuten (Primeau, Ness) gegen die Rapperswil-Jona Lakers, 3mal 2 Minuten gegen Ajoie. (rst/sda)

Despacito mit Eishockey-Spielern Video: watson/Laurent Aeberli, Reto Fehr, Lea Senn

NLA-Trikotnummern, die nicht mehr vergeben werden

Eishockey Saison 2017/18 Du willst in eine Schweizer Hockey-Fankurve? Diese 13 Starter-Kits rüsten dich perfekt aus Teamkollege gesucht – so sehen die Kader der National-League-Teams vor den Testspielen aus Mathias Seger, eine überzählige Symbolfigur Wie werden im Eishockey eigentlich alle Statistiken erfasst? Zu Besuch im Hallenstadion Die Captains des SCB und ZSC im Doppel-Interview: «Es gab noch keine Lohnerhöhung» Wird Hischier der beste NHL-Rookie der Saison? Das sind seine grössten Konkurrenten Zu viele Brutalo-Fouls – Es ist Zeit, endlich die Trainer zur Kasse zu bitten Wie Kevin Fiala der aktuell treffsicherste Spieler in der NHL wurde Standvelofahren statt Eishockey spielen – ein Treffen mit Streit 12 Jahre nach dem Debüt Der fieseste Chlaus hat unsere Hockey-Teams besucht. Logisch, artet es aus! Vereinsikone oder Fehleinkauf? – die Top- und Flop-Ausländer in der National League «Das ging mir unter die Haut» – Streithähne McSorley und Kurmann im Versöhnungs-Gespräch Als Eishockey-Fan musst du dich nicht nur an neue Liga-Namen gewöhnen 16 Dinge, die kein Schweizer Eishockey-Fan jemals sagen würde Der fiese Feind im Kopf: Die tragische Geschichte von Olten-Stürmer Ryan Vesce «Tsättäszee» 0, Scheibli 85 – eine Reporter-Legende sagt für immer tschüss So kommst du in den Playoffs nach einer Verlängerung beim Auswärtsspiel noch nach Hause Kopf oder Zahl? Das 50:50-Quiz zum Schweizer Eishockey Cup «Kein Schüssli von Nüssli» – dafür lässt der Tigers-Oldie den ZSC uralt aussehen Routiniers, Scharfschützen, Verrückte – die neuen NL-Söldner im Überblick Philipp Kurashev – der nächste Schweizer klopft an die Türe des NHL-Erstrunden-Drafts Alle Playoff-Topskorer seit der Saison 2002/03 Doppelt so viele Hockey-Einzelrichter wie bisher – und wie böse ist der nächste Antisin? Wie Freunde, Trainer und Lehrer Hischier erlebten: «Nico, setz dich doch mal richtig hin!» Diese Eishockey-Namen geben dir Antworten auf Fragen, die du gar nicht gestellt hast Eishockey von A bis Z – mit diesen Begriffen wirst du vor dem Saisonstart zum Experten Hitzköpfe im Romand-Derby – hier geraten Tanner Richard und Barry Brust aneinander Erfolgs-Kreis statt Negativspirale? Die grosse Halbzeit-Bilanz der National-League-Quali Vincent Praplan – kein «Jahrhundert-Talent», aber bei weitem gut genug für die NHL Deine Tinder-, Sex- und WhatsApp-Gewohnheiten verraten uns, welcher Hockey-Spieler du bist Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare