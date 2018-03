Sport

Eishockey

Diese 6 Grafiken zeigen, wie gut Hischiers 50 Punkte in 77 Partien wirklich sind



Bild: AP/AP

Diese 6 Grafiken zeigen, wie gut Hischiers 50 Punkte in 77 Partien wirklich sind

Nico Hischier brauchte nur 77 Partien, um sich in der besten Liga der Welt 50 Skorerpunkte notieren zu lassen. Ein starker Wert für den Nummer-1-Draft. Doch wie gut ist dieser im Vergleich mit den Superstars?

Nico Hischier hat in der Nacht auf heute wieder zugeschlagen. Der 19-Jährige Walliser eroberte in der 13. Minute im eigenen Drittel den Puck und lancierte Kyle Palmieri herrlich. Mit seinem 32. Assist (bei 18 Toren) hat er jetzt auch in der Schweizer NHL-Skorerliste dieser Saison wieder die Spitzenposition übernommen:

bild: nhl.com

Ein Schweizer NHL-Spieler war sowieso noch nie so schnell, um sich die ersten 50 Punkte in der besten Liga der Welt notieren zu können. Insbesondere der vorherige Rekordmann dürfte dabei einigermassen überraschen, wie die zweitletzte Grafik zeigt. Der Vergleich mit den anderen NHL-Schweizer und fünf weitere Grafiken zeigen dir, wie Hischiers 50 Skorerpunkte zu gewichten sind.

Im Vergleich zu den Nummer-1-Drafts seit 2000*

* nicht berücksichtigt sind die beiden Goalies Marc-André Fleury und Rick Di Pietro.

bild: watson

Im Vergleich mit der Top 10 der ewigen NHL-Topskorer

bild: watson

Im Vergleich mit den aktuellen Top 10 der NHL-Skorerliste

bild: watson

Im Vergleich mit weiteren ausgewählten Nummer-1-Drafts, Ausländern, Spielern mit Schweizer Vergangenheit oder Lieblinge des Autoren

bild: watson

Im Vergleich mit Schweizern

bild: watson

Skorerpunkte im Vergleich mit der Rookie-Top-10

Bild: watson

Schweizer Meilensteine in der NHL

Despacito mit Eishockey-Spielern Video: watson/Laurent Aeberli, Reto Fehr, Lea Senn

