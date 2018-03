Sport

Ajoie zweiter Playoff-Halbfinalist – Langenthal und Olten legen vor



Swiss League, Playoff Viertelfinals SC Langenthal – EHC Visp 2:1 (0:1,1:0,1:0) EHC Olten – HC Thurgau 4:3 (0:2, 0:1, 3:0, 1:0) n.V. HC La Chaux-de-Fonds – HC Ajoie 1:3 (0:1,1:1,0:1)

Ajoie zweiter Playoff-Halbfinalist – Langenthal und Olten legen vor

Der HC Ajoie folgt den Rapperswil-Jona Lakers als zweites Team in die Playoff-Halbfinals – Langenthal und Olten sichern sich Serienpucks.

La Chaux-de-Fons – Ajoie 1:3

Für den HC La Chaux-de-Fonds endeten die Playoffs schon wieder im Frust. In den letzten vier Jahren beendete das Team aus dem Neuenburger Jura die Qualifikation stets auf einem der ersten vier Plätze, aber nur einmal (2017) nützte La Chaux-de-Fonds die hoffnungsvolle Ausgangslage zum Gewinn einer Playoff-Serie. Wie vor zwei Jahren blieb der HCC im Jura-Derby an Ajoie hängen.

Der HC Ajoie, NLB-Meister von 2016, erwies sich in der Serie als das klar stärkere Team. La Chaux-de-Fonds gewann bloss Spiel 3, und auch dieser 4:3-Erfolg nach Verlängerung und nach einem 1:3-Rückstand bis zur 45. Minute kam eher auf glückhafte Art und Weise zu Stande. Im fünften Spiel brachte Stürmer Philipp Wüst mit einer brillanten Einzelleistung und dem Goal zum 2:1 nach 36 Minuten Ajoie auf die Siegesstrasse. 36 Sekunden vor Schluss besiegelte das 3:1 ins leere Tor das Ausscheiden von La Chaux-de-Fonds.

Einmal mehr muss der HCC im Frühling über die Bücher. Das Team bleibt zusammen. Ob Trainer Serge Pelletier, der im November Alex Reinhard ersetzte, aber bleiben darf, steht noch nicht fest. 2019 feiert der HC La Chaux-de-Fonds das 80-jährige Bestehen. In der Jubiläumssaison will der HCC um den Meistertitel in der Swiss League mitspielen. (sda)

Olten – Thurgau 4:3 n.V.

Vorneweg: Dies war der Zwischenstand nach dem ersten Drittel (man achte auf die Partie Olten – Thurgau) ...

... und so sah das Ganze nach 40 Minuten aus:

Spektakulär verlief die Partie Olten - Thurgau. Am Sonntag hatte sich Thurgau nach einem 2:5-Rückstand bis zur 56. Minute noch mit 6:5 nach Verlängerung durchgesetzt. Drei Tage später führte Thurgau auswärts in der 51. Minute 3:0. Aber auch Olten gelang die Wende. MacGregor Sharp (51.), Silvan Wyss (56.) und Stanislav Horansky (58.) realisierten im Finish die Wende. Die Overtime dauerte nur 14 Sekunden: Lukas Haas lief hinters Tor, bediente Jewgeni Schirjajew, dem sogleich das 4:3 gelang.

Langenthal – Visp 2:1

Der Zweitplatzierte aus der Qualifikation zieht in der Serie wieder davon. 3:2 führen die Oberaargauer nun und können am Freitag in Visp den Einzug ins Halbfinale klarmachen.

Dario Burgener brachte die Gäste zwar früh auf die Siegesstrasse, doch Philipp Rytz' im Powerplay im zweiten Drittel und Stefan Rüegsegger im Schlussdrittel drehten die Partie noch zu Gunsten des SC Langenthal.

Telegramme

La Chaux-de-Fonds - Ajoie 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

3085 Zuschauer. - SR Oggier/Tscherrig, Fuchs/Kehrli.

Tore: 18. Steinerauer (Hazen) 0:1. 27. McPherson (Fischer, Carbis) 1:1. 35. Wüst 1:2. 60. (59:24) Hazen (Devos) 1:3 (ins leere Tor).

Strafen: je 2 Minuten.

Olten - Thurgau 4:3 (0:2, 0:1, 3:0, 1:0) n.V.

4098 Zuschauer. - SR Kämpfer/Urban, Wermeille/Wolf.

Tore: 7. (6:19) Descheneau (Braes, Spiller) 0:1. 7. (6:46) Braes (Spiller, Küng/Ausschluss Ulmer) 0:2. 33. Braes (Parati, Spiller/Ausschluss Rouiller) 0:3. 51. Sharp (Mäder/Ausschluss Brunner) 1:3. 56. Wyss (Haas) 2:3. 58. Horansky (Zanatta) 3:3. 61. (60:14) Schirjajew (Haas, Wyss) 4:3.

Strafen: je 5mal 2 Minuten.

Langenthal - Visp 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

2926 Zuschauer. - SR Müller/Ströbel, Cattaneo/Dreyfus.

Tore: 11. Burgener 0:1. 31. Rytz (Kelly, Tschannen/Ausschluss Altorfer) 1:1. 46. Rüegsegger (Schommer) 2:1.

Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Langenthal, 4mal 2 Minuten gegen Visp.

