Die Fans des EHC Kloten sind nach zwei hohen Pleiten gegen Lausanne stinksauer



Bild: KEYSTONE

So entlädt sich der Fan-Frust in Kloten, das in Richtung Abstieg taumelt

Wie will Liga-Saurier EHC Kloten den erstmaligen Abstieg verhindern? Momentan gibt es wenig Gründe zur Hoffnung. Kein Wunder, entlädt sich bei den Anhängern der «Flieger» grosser Frust.

0:6 auswärts in Lausanne, 2:7 daheim gegen den gleichen Gegner – Klotens jüngste Resultate stehen sinnbildlich für die gesamte, völlig verkorkste Saison. In der Regular Season verliessen die Zürcher Unterländer das Eis in 35 von 50 Spielen als Verlierer, nun in der Abstiegsrunde gab's drei Pleiten in vier Partien.

Zwar ist auch Ambri-Piotta nicht im Strumpf: Das 2:5 gegen die SCL Tigers war gestern Abend die dritte Niederlage in Folge. Aber so inferior wie der EHC Kloten derzeit auftritt, sind die Leventiner trotzdem Favorit in den bevorstehenden Playouts. Und gegen einen euphorisierten Swiss-League-Champion steht dem Verlierer des Duells ein heisser Tanz bevor.

3571 Zuschauer machten sich gestern trotz allem wieder auf in Richtung Schluefweg, um die Klotener gegen Lausanne zu unterstützen. Sie wurden bitter enttäuscht. Auf der Facebook-Seite des Klubs machen sie ihrem Ärger Luft:

Noch ist der EHC Kloten nicht verloren. Es folgen nun die letzten zwei, sportlich bedeutungslosen, Partien in der Abstiegsrunde (in Langnau und zuhause gegen Ambri). Vielleicht können die Zürcher mit guten Leistungen Moral tanken für den Playout-Final. Diese Serie beginnt am nächsten Dienstag mit einem Auswärtsspiel in der Valascia. (ram)

