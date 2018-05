Reto Berra definitiv zurück bei Fribourg – Andrew Miller kommt ebenfalls

Sport

Reto Berra definitiv zurück bei Fribourg – Lausanne bedient sich doppelt bei Kloten

Reto Berra wechselt zur nächsten Saison definitiv in die National League zu Fribourg-Gottéron. Der Zürcher Goalie hatte bereits vor einem Jahr einen Fünfjahresvertrag mit den Freiburgern unterzeichnet, machte aber von einer Ausstiegsklausel für die NHL Gebrauch.

- Reto Berra spielt ab nächster Saison definitiv für Gotteron

- Andrew Miller wechselt aus der AHL als neuer Ausländer

- Bestätigung des Wechsels von Marco Forrer

- Sandro Schmied (Jahrgang 2000) wird nächste Saison zu Gottéron bleibt — HC Fribourg-Gottéron (@HCFG) 1. Mai 2018

Diese Klausel ist zwar nach wie vor vorhanden. Doch der 31-jährige Berra hat sich laut Gottérons Sportchef Christian Dubé bei Anaheim verabschiedet und den Freiburgern gleichzeitig zugesagt. Berra kam bei den Anaheim Ducks in dieser Saison zu fünf NHL-Einsätzen, spielte aber mehrheitlich für die San Diego Gulls in der AHL. Insgesamt absolvierte er 76 Partien in der NHL – ausser für Anaheim auch für Florida, Colorado und Calgary.

Bild: AP

Der Meister mit Davos (2009) und 65-fache Schweizer Nationalspieler gehört zum Aufgebot für die WM in Dänemark. Berra war schon wiederholt Schweizer WM-Keeper Nummer 1; 2013 gewann er die WM-Silbermedaille.

Berra ging aus der Organisation der ZSC Lions hervor. Er hatte sich unter anderem auch mit starken Leistungen in Biel (zwei aufeinanderfolgende Playoff-Teilnahmen 2012 und 2013) für den Wechsel nach Nordamerika empfohlen.

Miller für Cervenka

Aus der AHL stösst zudem der 29-jährige amerikanische Stürmer Andrew Miller zu Fribourg-Gottéron. Dieser brachte es in der letzten AHL-Saison für Charlotte in 55 Spielen auf 15 Tore und 37 Assists.

Miller ersetzt den Tschechen Roman Cervenka und bildet mit den bisherigen Jonas Holös, Michal Birner und Jim Slater das Ausländer-Quartett beim Team von Trainer Mark French, das die letzte Saison mit dem 5. Rang in der Qualifikation und dem Erreichen der Playoff-Viertelfinals zufriedenstellend abgeschlossen hatte.

Bereits zuvor bekannt waren die Zuzüge von Philippe Furrer (Lugano), Noah Schneeberger, Samuel Walser und Marco Forrer (alle Davos).

Lausanne holt Boltshauser und Leone

Der HC Lausanne bestätigte die Verpflichtungen von Goalie Luca Boltshauser (24) und Stürmer Robin Leone (25) vom National-League-Absteiger Kloten. Beide Spieler unterschrieben für zwei Jahre.

Boltshauser wird zusammen mit dem bisherigen Keeper Sandro Zurkirchen das Goalie-Duo bilden. Neuer Goalie-Trainer bei Lausanne ist die mit Saisonende zurückgetretene französische Klub-Ikone Cristobal Huet.

Bild: KEYSTONE

Auch der HC Davos bedient sich beim Absteiger. Die Bündner holen Verteidiger Lukas Stoop, der schon 2007 bis 2012 beim HCD unter Vertrag stand, zurück.

(zap/sda)

