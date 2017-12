Sport

Josi vs. Hischier in Zürich oder Bern? NHL prüft Spiel in der Schweiz



bild: hallenstadion zürich

Josis Predators vs. Hischiers Devils in Zürich oder Bern? NHL prüft Spiel in der Schweiz

In der Nacht auf heute hat eine interessante Meldung aus der Eishockey-Welt die Runde gemacht. TSN-Journalist Darren Dreger berichtete, dass die NHL auch nächste Saison Spiele ausserhalb der USA und Kanada austragen will. Neben Finnland, Schweden, China und Deutschland gehört auch die Schweiz zu den Ländern, die dafür in Frage kommen.

Hearing China, Finland, Sweden, Germany and Switzerland among countries being discussed by NHL and PA team visits next year. 6 teams likely. — Darren Dreger (@DarrenDreger) 21. Dezember 2017

Die Diskussionen zwischen der Liga und der Spielergewerkschaft (NHLPA) laufen derzeit. Bis Ende Januar soll eine Entscheidung fallen.

Bereits in diesem Jahr hat die NHL ein Gastspiel in Europa durchgeführt. Im Ericsson Globe in Stockholm duellierten sich im November die Colorado Avalanche und die Ottawa Senators zwei Mal. Beide Male gewann Ottawa.

Die Meldung ist natürlich ein Leckerbissen für alle Schweizer Eishockeyfans und sie kurbelt auch sofort die Fantasie an. Welche Teams würden für Spiele in der Schweiz in Frage kommen? Und wo sollen die beiden Duelle durchgeführt werden?

So viele Spieler haben die Länder in der NHL Realistisch gesehen, wird die Schweiz wohl noch hinten anstehen müssen. Wenn es nach der Anzahl NHL-Legionäre geht, dürften andere Länder vorher in den Genuss eines NHL-Spiels kommen:

Schweden: 87 Spieler

Finnland: 39 Spieler

Tschechien: 36 Spieler

Schweiz: 12 Spieler

Slowakei: 12 Spieler

Deutschland: 7 Spieler

Dänemark: 7 Spieler

Als erstes kommt einem da natürlich Nashville in den Sinn. Dort ist mit Roman Josi ein Schweizer Captain, Kevin Fiala ist einer der besten Stürmer des Teams und mit Yannick Weber läuft auch noch ein dritter Schweizer regelmässig für die Predators auf. Als zweites Team würde natürlich New Jersey Sinn machen. Dort spielen der Nummer-1-Draft Nico Hischier und Mirco Müller.

Umfrage Welches NHL-Team möchtest du in der Schweiz spielen sehen? Nashville Predators

New Jersey Devils

Minnesota Wild

Vancouver Canucks

San Jose Sharks

Colorado Avalanche

Anaheim Ducks

Vegas Golden Knights

Montreal Canadiens

Chicago Blackhawks

New York Rangers

Ein anderes Team

Beim Austragungsort scheint es auf den ersten Blick auf einen Zweikampf zwischen Bern und Zürich herauslaufen. Auch Davos hätte natürlich Charme, die Vaillant Arena wohl aber nicht die von der NHL geforderte Kapazität.

How cool would the NHL in Davos be? https://t.co/6r3wdMHqiI — Steven Ellis (@StevenEllisNHL) December 21, 2017

Ein weiteres Problem sind die Masse des Eisfelds. Während in der Schweiz die Spielfläche 60 auf 30 Meter beträgt, müsste für ein NHL-Spiel auf die nordamerikanischen Masse (60 auf 26 Meter) umgerüstet werden. Wie die Aargauer Zeitung schreibt, könne und wolle der SC Bern das nicht. Auch ZSC-CEO Peter Zahner zweifle an, dass dies im Hallenstadion möglich wäre. Am Ende käme wohl eine Multifunktionsarena wie diejenige in Zug in Frage.

Umfrage Wo sollen die Spiele ausgetragen werden? Zürich

Bern

Davos

Zug

Kloten

St.-Jakobshalle in Basel

Openair in einem Fussballstadion

An einem anderen Ort

