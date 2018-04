Overtime-Wahnsinn in Kloten! Die Zahlen zum längsten Spiel der Schweizer Hockey-Geschichte

102 Minuten und 32 Sekunden dauerte es, dann war das bis heute längste Hockey-Spiel auf Schweizer Eis zu Ende. Der EHC Kloten besiegte die SCRJ Lakers mit 3:2 in der dritten Verlängerung. Es war eine Geduldsprobe für Fans und Spieler.

Der 3:2-Siegtreffer von Denis Hollenstein fiel um 0.28 Uhr in der dritten Verlängerung. Oder anders gesagt im sechsten Drittel.

WIR HABEN EINE ENTSCHEIDUNG! @DHollenstein91 schiesst @EHC_Kloten_1934 gegen die @lakers_1945 ins Glück. Kurz vor halb eins ist also Schluss. 🤪 #MySportsCH #HomeofSports #NationalLeague #Ligaquali2018 pic.twitter.com/bR3fDwMsan

Nach de Entscheidig. Vill Respekt für beid Fanlager. Was füres Spiel! pic.twitter.com/jhaeKyCuj2

Es war das bislang längste Playoff-Spiel der Schweizer Geschichte. Den alten Rekord stellten Olten und Langenthal im vierten Spiel des diesjährigen Swiss-League-Halbfinals mit 87:24 Minuten auf.

Das norwegische Playoff-Viertelfinalspiel zwischen den Storhamar Dragons und den Sparta Warriors wurde 2017 nach 217:14 Minuten entschieden. Um 2.32 Uhr morgens an einem Montag. Die Partie hatte schon um 18 Uhr begonnen

In Kloten sahen die Zuschauer keine hochstehende, aber eine mitreissendes Partie, die immer mehr zum Abnützungskampf wurde. Das Rekordspiel lebte vor allem von der Spannung. Auf der einen Seite die Klotener, die unbedingt gewinnen mussten und spielerisch die feinere Klinge führten, auf der anderen die SCRJ Lakers, die solidarisch verteidigten und offensiv Nadelstiche setzten.

Auch wegen der beiden Torhüter wurde es zu einem Rekordspiel. Mit mehreren Glanzparaden hielten sie ihre jeweiligen Teams am Leben. Kein Wunder, wurden beide am Ende zum besten Spieler ihres Teams gewählt.

42 Paraden – Fangquote: 95,45 Prozent

64 Paraden – Fangquote: 95,52 Prozent

Kloten-Trainer André Rötheli forcierte seine besten Kräfte, während SCRJ-Coach Jeff Tomlinson versuchte, die Belastung auf mehrere Schultern zu verteilen. Am Ende waren aber dennoch alle k.o. Hier die Spieler, die am längsten auf dem Eis standen.

Am Nachmittag waren die Temperaturen draussen schon frühsommerlich warm. Im Schluefweg stiegen sie dann dem Spielverlauf entsprechend von Minute zu Minute in schwindelerregende Höhen.

Gegen Mitternacht wähnte man sich in einer Sauna, vor allem direkt unter dem Hallendach mussten sich die Zuschauer ihrer Jacken und Pullover entledigen und sich die Schweissperlen von der Stirn wischen.

Die Overtime geht los - und es ist heiss in der Swiss Arena, sagt @Hagi_the_first . Ausziehen, ausziehen, ausziehen!😂 #MySportsCH #HomeofSports #NationalLeague #Ligaquali2018 pic.twitter.com/Tc7m7HMN9K

Auf der Tribüne fieberte auch Kloten-Präsident Hans-Ueli Lehmann mit, der sich das Spiel mit SVP-Nationalrat Roger Köppel anschaute.

6863 waren gestern Abend im Schluefweg. Ihre Geduld wurde allerdings ziemlich strapaziert, trotzdem blieben die meisten bis zum Schluss. Viele dürften heute verspätet oder mit dunklen Augenringen am Arbeitsort eingetroffen sein. Die Taxi-Unternehmen in Kloten hatten nach Mitternacht Hochkonjuktur, weil bei Spielschluss längst keine Züge mehr fuhren.

Bitter war's natürlich für die Lakers-Fans, die nicht nur die Niederlage zu beklagen, sondern auch noch den längeren Heimweg hatten. Immerhin fuhren die Gelenkbusse, welche die Fans eigentlich nur bis Oerlikon bringen sollten gleich nach Rapperswil durch. Kurz vor 2 Uhr bogen diese auf den Bahnhofsplatz in Rapperswil ein.

Im Stadion schlossen rund 90 Prozent der Verpflegungsstände nach Ende der regulären Spielzeit. Bier und Snacks gab es für die Zuschauer aber noch reichlich.

Beim TV-Sender My Sports hatten sie es besser: Studio-Gast Urban Leimbacher bestellte Pizza für die hungrigen Experten. Nach Ende der zweiten Verlängerung traf der Kurier endlich ein.

Grossartig! @19urban81 bestellt live in unserer Sendung Pizza für die 2.OT zwischen @EHC_Kloten_1934 und @lakers_1945 😂😂😂 Wie schaffst du es durch die Nacht? Schreib uns! #MySportsCH #HomeofSports #NationalLeague #Ligaquali2018 pic.twitter.com/ToI9qGQB7F

Auch der watson-Tickerer im Büro kam übrigens ziemlich ins Schwitzen. Weil sein letzter Zug kurz nach Mitternacht fuhr, musste er die Partie von unterwegs fertig tickern.

» Hier gibt's den Liveticker des Marathon-Matchs zum Nachlesen.

René Back (EHC Kloten):

«Es war sehr intensiv. Eine Verlängerung ist man sich gewohnt. Aber eine zweite und eine dritte hängen physisch schon an, aber auch mental. Trotz dem Sieg müssen wir den Ball aber flach halten. Jetzt schauen wir, wie es am Donnerstag in Rapperswil weitergeht.»

srf