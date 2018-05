U17-Nati scheitert trotz zweitem Sieg +++ Nadals eindrücklicher Rekord

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

In der vorletzten Runde sichert sich Manchester United endgültig den zweiten Platz in der Premier League hinter Stadtrivale Manchester City. Dazu reicht den «Red Devils» ein torloses Unentschieden bei West Ham United. (ram)

Beim Madrider Männer-Turnier hat die Weltnummer 1 Rafael Nadal mit dem 6:3, 6:4 in den Achtelfinals gegen den Argentinier Diego Schwartzman den 21. Sieg auf Sand in Serie ohne Satzverlust realisiert. Mit nun 50 gewonnenen Sätzen in Folge auf der gleichen Unterlage stellte …