«Chrampfer» Tristan Scherwey von der Tribüne zum Topskorer

SCB-Stürmer Tristan Scherwey ist auch im Nationalteam zu einem Leader gereift. An der WM in Dänemark führt der Arbeiter nach zwei Partien zusammen mit NHL-Profi Mirco Müller die teaminterne Skorerliste an (1 Tor/2 Assists).

Als sich die Schweizer Spieler am späten Sonntagabend im Hotel nach der Partie gegen die Slowakei (2:0) zum Abendessen trafen, sangen sie Tristan Scherwey um Mitternacht ein Ständchen. Der Freiburger feierte gestern seinen 27. Geburtstag. Am Tag zuvor hatte sich Scherwey selbst ein vorzeitiges Geburtstagsgeschenk gemacht. Mit einem Tor und einem Assist führte er das Nationalteam zum zweiten Sieg im zweiten WM-Spiel.

«Das war ein sehr spezieller Moment für mich», beschrieb Scherwey nach der …