Sport

Eishockey

NHL: Nico Hischier trifft 87 Sekunden vor Schluss spektakulär zum Devils-Sieg



NHL-Resultate vom Donnerstag New Jersey (mit Hischier) – Philadelphia 4:3 Buffalo – Florida (mit Malgin) 2:4 Nashville (mit Josi, Weber, Fiala) – Los Angeles 5:0 Edmonton – Colorado (ohne Andrighetto) 3:4 n.V. Vancouver (mit Bärtschi) – Chicago 4:2 Winnipeg – Las Vegas (ohne Sbisa) 2:3 n.V.

Bild: AP/AP

Hischier trifft 87 Sekunden vor Schluss spektakulär zum Devils-Sieg – auch Malgin skort

Mit einem spektakulären Tor 1:27 Minuten vor Schluss verhilft Nico Hischier den New Jersey Devils zum 4:3-Heimsieg gegen die Philadelphia Flyers.

Die fünftägige Pause für die All-Star-Spiele scheint den Devils gutgetan zu haben. Von einer Niederlagenserie haben sie sich nun mit zwei Siegen aufgefangen und sich im Kampf um einen Platz in den Playoffs wieder ein wenig Reserve verschafft.

Nico Hischier wurde zum besten Spieler im Match gegen Philadelphia gewählt. Mit seinem zweiten Siegestor der Saison und seinem neunten Treffer insgesamt in der NHL zeigte der Walliser Nummer-1-Draft sein ganzes Talent. Im harten Kampf gegen den checkenden Flyers-Verteidiger Robert Hägg lenkte er den Puck in höchster Not so ab, dass er Goalie Alex Lyon zwischen den Schonern erwischte. Alles spielte sich in Zehntelsekunden ab. Hischier hatte davor in zehn Partien nicht mehr getroffen.

«Für uns war es ein wichtiges Spiel, ein Vier-Punkte-Spiel», sagte Hischier. «Es gab viel Auf und Ab in diesem Match. Am Ende haben wir gewonnen, aber wir müssen jetzt genau so weiterfahren.»

Berra zurück bei den Ducks Die Anaheim Ducks haben ihren Schweizer Goalie Reto Berra zumindest vorübergehend von der American Hockey League (AHL) in die NHL zurückbeordert. Der 31-Jährige rückt als zweiter Goalie nach, weil John Gibson verletzt ist und einstweilen ausfällt.



Berra spielte in dieser Saison viermal für die Ducks und brachte es auf eine Fangquote von 93,3 Prozent. Für die San Diego Gulls in der AHL absolvierte er 17 Partien.

Tor von Malgin, Assist für Fiala

Sein achtes Saisontor erzielte Denis Malgin für die Florida Panthers beim 4:2-Auswärtssieg gegen die Buffalo Sabres. Der Ex-Zürcher schlich sich beim 3:1 vors Tor, umkurvte gekonnt Sabres-Keeper Chad Johnson und traf sehenswert per Backhand.

Kevin Fiala liess sich bei Nashvilles 5:0-Heimsieg über die Los Angeles Kings seinen 18. Assistpunkt der Saison gutschreiben. Der Ostschweizer leistete mit einem Pass von hinter dem Tor im Powerplay die Vorarbeit zu Filip Forsbergs 2:0 im ersten Drittel.

Bei den Predators war das Schweizer Trio Josi/Fiala/Weber wieder vereint. Yannick Weber, der zuletzt als überzähliger Verteidiger hatte zuschauen müssen, erhielt eine Einsatzzeit von 14:27 Minuten.

Einen statistisch rabenschwarzen Tag erwischte Sven Bärtschi. Mit seinen Vancouver Canucks siegte der Flügel gegen die Chicago Blackhawks zwar mit 4:2, musste dabei aber mit einer Minus-zwei-Bilanz vom Eis. Immerhin schoss er viermal aufs gegnerische Tor. (pre/sda)

Die Schweizer NHL-Skorer:

Die Nummer-1-Drafts seit 1984 und was sie daraus machten

Unvergessene Eishockey-Geschichten 04.01.1987: Als nach der grössten Prügelei aller Zeiten die Lichter ausgingen und ein Spiel die Eishockey-Welt veränderte 16.01.1905: Nach 23 Tagen Anreise werden die Dawson City Nuggets im Stanley-Cup-Final mit 2:23 vermöbelt 19.10.1996: Del Curto klärt seine Spieler auf: «Zum Schiri nüma ‹Fuck you› sägä, äs git zwei Minuta, hä!» 24.02.2006: Neunmal das F-Wort in einer Minute – Greg Holst macht sich mit legendärem Ausraster-Interview unsterblich 14.05.2008: Philippe Furrer schiesst das kurioseste Eigentor der Schweizer Hockey-Geschichte 10.10.1979: Ein gewisser Wayne Gretzky bestreitet sein erstes Spiel in der NHL – er wird sämtliche Rekorde pulverisieren 02.05.2000: In St. Petersburg schreibt ein SMS Hockeygeschichte 18.02.2006: Die «Eisgenossen» spielen kanadischer als die Kanadier und rächen sich für eine uralte Schmach 11.03.1979: NHL-Haudegen Randy Holt prügelt sich zu einem bis heute gültigen Rekord – 67 Strafminuten in einem einzigen Spiel 08.04.1980: Sie wissen nicht, was sie tun, als sich zwei Schweden als erste Hockeyspieler einen Playoff-Bart wachsen lassen 28.01.2009: Die Zürcher Löwen krönen sich zu Europas Eishockey-Königen 24.03.1936: Im längsten Hockey-Spiel aller Zeiten fällt das goldene Tor erst im 9. Drittel – um 2.35 Uhr nachts 28.12.1999: «La Montanara» erklingt in Berlin – Ambri krönt sich zum europäischen Champion 31.03.2009: Nie haben wir uns mehr über ein Tor gegen die Schweizer Nati gefreut als bei Omarks Penalty-Trick 22.09.2012: Rick Nash meldet sich mit einem Blitz-Hattrick in der Schweiz zurück 30.12.1981: Wayne Gretzky schafft den verrücktesten seiner Rekorde: 50 Tore in 39 NHL-Spielen 26.12.1993: Dank Chomutow und Bykow träumt Aufsteiger Davos vom ersten Spengler-Cup-Titel seit 35 Jahren Amerikas College-Boys erlegen den russischen Bären Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare