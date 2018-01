Sport

Eishockey

Der SCB dreht Partie bei Servette – Zug bezwingt Fribourg in der Overtime



National League, 28. und 41. Runde Servette – Bern 2:3 nV (0:0,2:0,0:2,0:1) Zug – Fribourg 2:1 nV (0:0,1:1,0:0,1:0)

Bild: KEYSTONE

Der SCB dreht Partie bei Servette – Zug bezwingt Fribourg in der Overtime

Nach Pleiten gegen die ZSC Lions und Biel kehren die Berner bei Servette auf die Siegesstrasse zurück. Der EV Zug gewinnt gegen Fribourg nach Verlängerung und holt den zehnten Sieg in den letzten zwölf Partien.

Servette – Bern 2:3 n.V.

– 47 Minuten lang deutete wenig auf den Berner Erfolg hin. Der von Geldsorgen geplagte Genève-Servette Hockey Club schien nach der Finanzspritze (1,2 Mio. Franken der drei Verwaltungsräte) auch eine Moralspritze zu tanken. Servette dominierte die Partie 40 Minuten lang mit 29:12 Schüssen. So gesehen war die 2:0-Führung durch Tore des erst 19-jährigen Guillaume Maillard (31.) und von Juraj Simek (38.) ein äusserst bescheidener Ertrag.

– Der Meister enttäuschte nach den Niederlagen gegen die ZSC Lions (2:4) und Biel (3:4) ein drittes Mal hintereinander – zumindest 40 Minuten lang. Im Schlussabschnitt verhalf Servette aber mit einer viel zu passiven Spielweise dem SC Bern ins Spiel zurück. Andrew Ebbett fälschte einen Weitschuss von Jérémie Kamerzin mit dem Schlittschuh ins Netz ab. Nach 55 Minuten gelang Mason Raymond der Ausgleich. Und Raymond besorgte in der Verlängerung mit einem Solo und anschliessend energischem Nachsetzen auch die Entscheidung.

– Enttäuschend war in Genf die Zuschauerzahl: Trotz zuvor fünf Siegen aus den letzten sieben Heimspielen und einem Spektakel-Erfolg gegen Davos (6:5 nach Penaltyschiessen) kamen nur 5133 Fans – mehr als Tausend weniger als im Schnitt letzte Saison.

Zug – Fribourg 2:1 n.V.

– Der EV Zug revanchierte sich mit Erfolg für die 0:6-Niederlage in Freiburg vom letzten Samstag. Zug gewann das «Rückspiel» gegen Gottéron mit 2:1 nach Verlängerung.

– Die Partie verlief vor 6748 Zuschauern in der Zuger Arena spektakulär. Beiden Teams boten sich Chancen zu Hauf. Für die beste Show sorgten aber die beiden Goalies Tobias Stephan (Zug) und Barry Brust (Freiburg). Stephan kam zu 26 Paraden, Brust zu 34. Der kanadische Keeper befindet sich in Topform: In den letzten fünf Partien liess er bloss sechs Gegentreffer zu.

Bild: KEYSTONE

– Das entscheidende Goal konnte Barry Brust nach 64 Minuten und sieben Sekunden aber nicht mehr verhindern. Der Schwede Carl Klingberg bezwang Brust aus der Halbdistanz, nachdem dieser nochmals gegen Viktor Stalberg geklärt hatte.

– In der regulären Spielzeit fielen die beiden einzigen Goals innerhalb von 130 Sekunden: Dominik Schlumpf brachte nach 31 Minuten den EV Zug in Führung, Matthias Rossi glich nach 33 Minuten bereits wieder aus. Der EVZ, der zehn der letzten zwölf Spiele gewann, festigte mit dem Erfolg die Position als erster Verfolger des SC Bern

Die Tabelle

Die Telegramme

Genève-Servette - Bern 2:3 (0:0, 2:0, 0:2, 0:1) n.V. 5133 Zuschauer. - SR Koch/Wiegand, Kaderli/Progin.

Tore: 31. Maillard 1:0. 38. Simek (Da Costa, Fransson) 2:0. 47. Ebbett (Kamerzin, Bodenmann) 2:1. 55. Raymond (Scherwey, Haas) 2:2. 64. (63:09) Raymond (Untersander) 2:3. - Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Genève-Servette, 5mal 2 Minuten gegen Bern. - PostFinance-Topskorer: Richard; Ebbett.

Genève-Servette: Mayer; Petschenig, Tömmernes; Wick, Fransson; Antonietti, Loeffel; Traber, Guebey; Da Costa, Richard, Simek; Riat, Almond, Rod; Gerbe, Romy, Rubin; Douay, Maillard, Heinimann.

Bern: Genoni; Untersander, Blum; Andersson, Gerber; Kamerzin, Krueger; Burren; Bodenmann, Arcobello, Pyörälä; Raymond, Haas, Scherwey; Berger, Ebbett, Hischier; Kämpf, Heim, Randegger; Meyer.

Bemerkungen: Genève-Servette ohne Bays, Bezina, Descloux, Jacquemet, Mercier, Schweri, Spaling und Vukovic, Bern ohne Moser, Noreau und Ruefenacht (alle verletzt). - 38. Lattenschuss Traber.

Zug - Fribourg-Gottéron 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) n.V. 6448 Zuschauer. - SR Dipietro/Wehrli, Küng/Obwegeser.

Tore: 31. Schlumpf (Suri/Ausschluss Rossi) 1:0. 33. Rossi (Rathgeb, Fritsche/Ausschluss Suri) 1:1. 65. (64:07) Klingberg (Stalberg) 2:1. - Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Zug, 2mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron. - PostFinance-Topskorer: Roe; Cervenka.

Zug: Stephan; Schlumpf, Alatalo; Diaz, Morant; Helbling, Geisser; Leeger; Thiry; Martschini, Roe, Stalberg; Klingberg, McIntyre, Suri; Schnyder, Zehnder, Senteler; Haberstich, Kast, Forrer.

Fribourg-Gottéron: Brust; Holös, Abplanalp; Rathgeb, Chavaillaz; Maret; Kühni; Rossi, Bykow, Cervenka; Mottet, Meunier, Birner; Fritsche, Schmutz, Marchon; Neuenschwander, Chiquet.

Bemerkungen: Zug ohne Diem, Lammer (beide gesperrt) und Grossmann. Fribourg ohne Rivera, Schilt, Kienzle, Sprunger, Vauclair, Waeber, Glauser (alle verletzt), Stalder und Slater (beide gesperrt). - 59. Lattenschuss Meunier. - Timeout Zug (63.). (sda/rst)

Despacito mit Eishockey-Spielern 2m 44s Despacito mit Eishockey-Spielern Video: watson/Laurent Aeberli, Reto Fehr, Lea Senn

Die Logos der Schweizer Klubs, wenn sie NHL-Teams wären

Eishockey Saison 2017/18 Als Eishockey-Fan musst du dich nicht nur an neue Liga-Namen gewöhnen Hitzköpfe im Romand-Derby – hier geraten Tanner Richard und Barry Brust aneinander Deine Tinder-, Sex- und WhatsApp-Gewohnheiten verraten uns, welcher Hockey-Spieler du bist Standvelofahren statt Eishockey spielen – ein Treffen mit Streit 12 Jahre nach dem Debüt Kopf oder Zahl? Das 50:50-Quiz zum Schweizer Eishockey Cup Mathias Seger, eine überzählige Symbolfigur Doppelt so viele Hockey-Einzelrichter wie bisher – und wie böse ist der nächste Antisin? Der fiese Feind im Kopf: Die tragische Geschichte von Olten-Stürmer Ryan Vesce Philipp Kurashev – der nächste Schweizer klopft an die Türe des NHL-Erstrunden-Drafts Routiniers, Scharfschützen, Verrückte – die neuen NL-Söldner im Überblick «Das ging mir unter die Haut» – Streithähne McSorley und Kurmann im Versöhnungs-Gespräch «Kein Schüssli von Nüssli» – dafür lässt der Tigers-Oldie den ZSC uralt aussehen «Tsättäszee» 0, Scheibli 85 – eine Reporter-Legende sagt für immer tschüss Teamkollege gesucht – so sehen die Kader der National-League-Teams vor den Testspielen aus Erfolgs-Kreis statt Negativspirale? Die grosse Halbzeit-Bilanz der National-League-Quali Die Captains des SCB und ZSC im Doppel-Interview: «Es gab noch keine Lohnerhöhung» Wie Freunde, Trainer und Lehrer Hischier erlebten: «Nico, setz dich doch mal richtig hin!» Der fieseste Chlaus hat unsere Hockey-Teams besucht. Logisch, artet es aus! Wie werden im Eishockey eigentlich alle Statistiken erfasst? Zu Besuch im Hallenstadion Wird Hischier der beste NHL-Rookie der Saison? Das sind seine grössten Konkurrenten Wie Kevin Fiala der aktuell treffsicherste Spieler in der NHL wurde Vereinsikone oder Fehleinkauf? – die Top- und Flop-Ausländer in der National League 16 Dinge, die kein Schweizer Eishockey-Fan jemals sagen würde Eishockey von A bis Z – mit diesen Begriffen wirst du vor dem Saisonstart zum Experten Du willst in eine Schweizer Hockey-Fankurve? Diese 13 Starter-Kits rüsten dich perfekt aus Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo