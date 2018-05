Sport

Eishockey

Eishockey: Die Schweiz unterliegt Tschechien an der WM nach Penaltyschiessen



Eishockey, Weltmeisterschaft in Dänemark. Schweiz – Tschechien 4:5nP (1:1,3:3,0:0,0:0,0:1)

Bild: KEYSTONE

«Es war frustrierend» – die Schweiz unterliegt Tschechien nach Penaltys

Die Schweiz Eishockey-Nationalmannschaft kassiert an der Weltmeisterschaft in Dänemark die erste Niederlage. Gegen Tschechien verliert das Team von Coach Patrick Fischer 4:5 nach Penaltyschiessen.

Während sämtliche fünf Schweizer im Shootout erfolglos blieben, traf für die Osteuropäer Michal Repik. So kamen die Tschechen trotz eines 1:3- und 2:4-Rückstandes zum fünften Sieg in Folge gegen die SIHF-Auswahl.

In der regulären Spielzeit hatten die beiden Mannschaften den 6226 Zuschauern ein turbulentes zweites Drittel mit sechs Toren und neun Zweiminuten-Strafen geboten. Die Schweizer kamen nach der ersten Pause äusserst entschlossen aus der Kabine und gingen mit einem Doppelschlag innert 80 Sekunden von Grégory Hofmann (21.) und Simon Moser (23.) 3:1 in Führung. Während Hofmann erstmals seit der WM 2016 im Nationaldress reüssierte, war es für Moser das 20. Tor für die Schweiz.

«Es ist schade, wir hatten die Chancen um das Spiel zu gewinnen. Im Penaltyschiessen ist dann halt fifty-fifty. Wenn du da keine machst, verlierst du. Es gibt viel Positives aus diesem Match, aber auch viel, das wir verbessern können. Wir müssen den Match so bald wie möglich verarbeiten, gut schlafen und gut essen.»

Drei Minuten nach dem 2:3 (25.) der Tschechen brachte Nino Niederreiter die SIHF-Auswahl mit seinem zweiten Tor in diesem Spiel erneut mit zwei Treffern in Front. Allerdings verkürzte Dmitrij Jaskin nur 22 Sekunden später mit einem Ablenker auf 3:4. In der 35. Minute gelang Michal Repik das 4:4, wobei aus Sicht der Schweizer Pech dabei war, kam doch die Vorlage vom Schlittschuh von Dean Kukan.

Allerdings resultierte der Ausgleich nach einem unnötigen Konter der Tschechen. Beide Teams benötigten für die drei Tore im Mitteldrittel bloss vier Schüsse. Gross etwas vorzuwerfen gab es dem Berner Keeper Leonardo Genoni aber nicht. In der Overtime rettete er seine Equipe ins Penaltyschiessen.

«Es ging ziemlich hin und her und gab viele Powerplays. Für die Zuschauer war das sicher sehr attraktiv, für uns war es etwas zu hektisch. Es war schade, dass wir das Momentum nicht auf unserer Seite behalten konnten. Wir kriegten immer schnell wieder ein Gegentor und nahmen uns so immer wieder den Wind aus den Segeln.»

Im Schlussabschnitt beruhigte sich die Partie. In der 56. Minute vergab Joël Vermin die grosse Chance zum Siegtreffer für die Schweizer, doch scheiterte er mit einem Penalty an Pavel Francouz. Zuvor hatten die Fischer-Equipe eine vierminütige Überzahl nicht nutzen konnten.

Bild: KEYSTONE

Dennoch war das Powerplay ein positiver Faktor. Dieses hatte zuvor immer wieder Anlass zu Kritik gegeben. An der WM 2016 in Paris betrug die Erfolgsquote ungenügende 12,90 Prozent, an den Winterspielen im Februar in Pyeongchang gar nur 8,33 Prozent.

«Es war frustrierend, dass wir die Vorsprünge nicht verwalten konnten. Wir machten viele Sachen gut, erwischten einen guten Start. Es ist mühsam, dass wir diese Partie nicht nach Hause gebracht haben. Es war ein 'hässiges' Spiel mit all diesen Strafen, das brachte uns aus dem Konzept.»

An dieser WM hat nun Fischer die Verantwortung für das Überzahlspiel, und das scheint sich auszuzahlen. Gegen Tschechien sah das Powerplay jedenfalls nicht nur ansehnlich aus, die Schweizer agierten mit drei Toren auch sehr erfolgreich. Zwei der drei Treffer schoss Niederreiter, der mit seiner Präsenz vor dem Gehäuse Gold wert ist. Kurz vor dem 1:0 (12.) war er im Gesicht getroffen worden und musste gepflegt werden.

Die Tabelle

Bild: srf

Das Telegramm

Tschechien - Schweiz 5:4 (1:1, 3:3, 0:0, 0:0) n.P.

6226 Zuschauer. - SR Gofman/Reneau (RUS/USA), Goljak/Lasarew (BLR/RUS).

Tore: 12. Niederreiter (Hofmann/Ausschluss Sulak) 0:1. 17. Kubalik (Necas/Ausschluss Müller) 1:1. 21. Hofmann (Andrighetto, Diaz/Ausschluss Kubalik) 1:2. 23. Moser (Vermin, Müller) 1:3. 25. Moravcik (Sklenicka, Hyka/Ausschlüsse Krejcik; Baltisberger) 2:3. 28. (27:21) Niederreiter (Moser, Untersander/Ausschluss Jaskin) 2:4. 28. (27:43) Jaskin (Moravcik, Nestrasil) 3:4. 35. Repik (Kubalik) 4:4 (Strafe angezeigt).

Penaltyschiessen: Jaskin -, Rod -; Hyka -, Andrighetto -; Necas -, Niederreiter -; Nestrasil -, Corvi -; Repik 1:0, Hofmann -.

Strafen: 13mal 2 Minuten gegen Tschechien, 9mal 2 Minuten gegen die Schweiz.

Tschechien: Francouz; Gudas, Moravcik; Hronek, Sulak; Sklenicka, Jordan; Polasek, Krejcik; Hyka, Faksa, Cervenka; Repik, Plekanec, Kubalik; Nestrasil, Necas, Jaskin; Chytil, Horak, Kousal.

Schweiz: Genoni; Diaz, Müller; Untersander, Kukan; Fora, Frick; Genazzi; Rod, Schäppi, Scherwey; Niederreiter, Corvi, Andrighetto; Baltisberger, Haas, Hofmann; Riat, Vermin, Moser.

Bemerkungen: Schweiz ohne Berra (Ersatztorhüter), Senn (überzählig), Meier, Siegenthaler, Walser (alle nicht gemeldet) und Sutter (abgereist). - Francouz lenkt Schuss von Hofmann an die Latte ab (4.). - 56. Vermin scheitert mit Penalty an Francouz. - Timeout Schweiz (60.).

Schüsse: Tschechien 27 (5-7-6-9); Schweiz 29 (7-9-13-0). -

Powerplay-Ausbeute: Tschechien 1/5; Schweiz 3/9. (abu/sda)

Ticker: 08.05 Schweiz – Tschechien

üDiese bewährten Nationalspieler sind nicht an der WM dabei

Eishockey Saison 2017/18 So kommst du in den Playoffs nach einer Verlängerung beim Auswärtsspiel noch nach Hause Vincent Praplan – kein «Jahrhundert-Talent», aber bei weitem gut genug für die NHL Zu viele Brutalo-Fouls – Es ist Zeit, endlich die Trainer zur Kasse zu bitten Alle Playoff-Topskorer seit der Saison 2002/03 Wie Kevin Fiala der aktuell treffsicherste Spieler in der NHL wurde Diese Eishockey-Namen geben dir Antworten auf Fragen, die du gar nicht gestellt hast «Tsättäszee» 0, Scheibli 85 – eine Reporter-Legende sagt für immer tschüss Der fieseste Chlaus hat unsere Hockey-Teams besucht. Logisch, artet es aus! Der fiese Feind im Kopf: Die tragische Geschichte von Olten-Stürmer Ryan Vesce Wird Hischier der beste NHL-Rookie der Saison? Das sind seine grössten Konkurrenten Vereinsikone oder Fehleinkauf? – die Top- und Flop-Ausländer in der National League Standvelofahren statt Eishockey spielen – ein Treffen mit Streit 12 Jahre nach dem Debüt Philipp Kurashev – der nächste Schweizer klopft an die Türe des NHL-Erstrunden-Drafts Erfolgs-Kreis statt Negativspirale? Die grosse Halbzeit-Bilanz der National-League-Quali Wie Freunde, Trainer und Lehrer Hischier erlebten: «Nico, setz dich doch mal richtig hin!» Hitzköpfe im Romand-Derby – hier geraten Tanner Richard und Barry Brust aneinander Deine Tinder-, Sex- und WhatsApp-Gewohnheiten verraten uns, welcher Hockey-Spieler du bist «Das ging mir unter die Haut» – Streithähne McSorley und Kurmann im Versöhnungs-Gespräch Routiniers, Scharfschützen, Verrückte – die neuen NL-Söldner im Überblick Wie werden im Eishockey eigentlich alle Statistiken erfasst? Zu Besuch im Hallenstadion Kopf oder Zahl? Das 50:50-Quiz zum Schweizer Eishockey Cup «Kein Schüssli von Nüssli» – dafür lässt der Tigers-Oldie den ZSC uralt aussehen Als Eishockey-Fan musst du dich nicht nur an neue Liga-Namen gewöhnen Eishockey von A bis Z – mit diesen Begriffen wirst du vor dem Saisonstart zum Experten Mathias Seger, eine überzählige Symbolfigur Du willst in eine Schweizer Hockey-Fankurve? Diese 13 Starter-Kits rüsten dich perfekt aus Die Captains des SCB und ZSC im Doppel-Interview: «Es gab noch keine Lohnerhöhung» 16 Dinge, die kein Schweizer Eishockey-Fan jemals sagen würde Doppelt so viele Hockey-Einzelrichter wie bisher – und wie böse ist der nächste Antisin? Teamkollege gesucht – so sehen die Kader der National-League-Teams vor den Testspielen aus Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare