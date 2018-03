Sport

Rapperswil-Jona legt dank einer Gala im Swiss-League-Final gegen Olten vor



Swiss League, Playoff-Final, 1. Runde Rapperswil-Jona – Olten 5:0 (1:0,3:0,1:0); Serie: 1:0

5:0-Gala zum Auftakt – Rappi legt im Swiss-League-Final gegen Olten souverän vor

Die Rapperswil-Jona Lakers legen im Playoff-Final der Swiss League gegen den EHC Olten mit einer beeindruckenden Leistung vor. Der Qualifikationssieger gewinnt das erste Final-Duell zuhause vor 4911 Zuschauern souverän mit 5:0 und wahren damit ihre weisse Weste vor heimischem Publikum in den Playoffs. Anfang Februar starteten die Rapperswil-Jona Lakers mit dem sensationellen 7:2-Sieg im Cupfinal gegen den HC Davos eine Reihe von nunmehr neun Heimerfolgen am Stück.

Die Lakers-Fans überzeugen ebenfalls: Ein Beitrag geteilt von MySports CH (@mysports_ch) am Mär 29, 2018 um 10:47 PDT

Olten ist im ersten Drittel zwar lange ebenbürtig, doch der SCRJ eröffnet in der 15. Minute dank einem herrlichen Powerplay-Tor von Michael Hügli das Skore. Die Entscheidung folgt im Mitteldrittel, als Rappi dank Toren von Florian Schmuckli, Jared Aulin und Jan Mosimann auf 4:0 davonzieht.

Nach dem 4:0 muss Oltens Goalie Matthias Mischler seinem Backup Simon Rytz Platz machen, der sich 50 Sekunden vor Schluss noch bezwingen lässt. Während beim Heimteam Hügli zum Doppeltorschützen avanciert, bleibt Goalie Melvin Nyffeler schon zum zwölften Mal in dieser Saison (inklusive Cup) ohne Gegentor.

Am Schluss entladen sich die Emotionen: Ups, da geht nochmals heiss zu und her in Rapperswil-Jona 😬 Christopher Bagnoud wird zudem unter die Dusche geschickt 🚿 #MySportsCH #HomeofSports #SwissLeague #Playoffs2018 pic.twitter.com/tJ1RIqsseQ — MySportsCH (@MySports_CH) 29. März 2018

Damit setzt sich im fünften Saison-Duell zwischen diesen beiden Mannschaften erstmals das Heimteam durch. Wollen die Oltner im Kampf um den Platz in der Ligaqualifikation ein Wörtchen mitreden, benötigen sie am Ostersamstag (17.00 Uhr) in der Kleinholz-Halle im zweiten Spiel der Best-of-7-Serie eine klare Leistungssteigerung. (pre/sda)

Torschütze zum 4:0 ist zwar Jan Mosimann, aber was war denn das für ein Pass von Michael Hügli?! 😍💥 Auf der anderen Seite wechseln die Oltner den Goalie: Rytz kommt für Mischler. #MySportsCH #HomeofSports #SwissLeague #Playoffs2018 pic.twitter.com/g6w0XklgPm — MySportsCH (@MySports_CH) 29. März 2018

Das Telegramm:

Rapperswil-Jona Lakers - Olten 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

4911 Zuschauer. - SR Mollard/Müller , Duarte/Fuchs .

Tore: 15. Hügli (Profico, Mason/Ausschluss Hirt) 1:0. 21. (20:25) Schmuckli (Aulin, Rizzello) 2:0. 32. Aulin (Knelsen) 3:0. 34. Mosimann (Hügli) 4:0. 60. (59:10) Hügli (Mosimann, Gähler) 5:0.

Strafen: 8mal 2 plus 10 Minuten (Rizzello) plus 5 Minuten (Primeau) plus Spieldauer (Primeau) gegen die Rapperswil-Jona Lakers, 8mal 2 plus 10 Minuten (Fröhlicher) plus 5 Minuten (Bagnoud, Muller) plus Spieldauer (Bagnoud, Muller) gegen Olten.

PostFinance-Topskorer: Knelsen; Haas.

Rapperswil-Jona: Nyffeler; Iglesias, Schmuckli; Sataric, Maier; Geyer, Büsser; Gähler, Berger; Hüsler, Ness, Primeau; Aulin, Knelsen, Rizzello; Profico, Lindemann, Casutt; Mosimann, Mason, Hügli.

Olten: Mischler (34. Rytz); Lüthi, Bucher; Grieder, Rouiller; Fröhlicher, Zanatta; Aeschlimann, Bagnoud; Haas, Schirjajew, Wyss; Truttmann, Ihnacek, McClement; Muller, Mäder, Horansky; Hirt, Schneuwly, Huber.

Bemerkungen: Rapperswil-Jona ohne Brem (verletzt) und Morin (überzähliger Ausländer), Olten ohne Ulmer (krank) sowie Sharp (überzähliger Ausländer). - Pfostenschüsse Lindemann (8.), Casutt (13./Latte). Timeout Olten (34.).

