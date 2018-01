Sport

Eishockey

Josi und Hischier nicht berücksichtigt – kein Schweizer am NHL All-Star Game



bild: Keystone

Hischier als First-Draft-Pick nicht am All Star-Game dabei – auch Josi ohne Aufgebot

Das NHL All-Star Game findet zum zweiten Mal in Serie ohne Schweizer Beteiligung statt. Roman Josi, Nico Hischier und Co. verpassten allesamt den Sprung in die Kader der vier Division-Teams.

Statt Nashville-Captain Josi wurde Teamkollege P.K. Subban für den Show-Event, der am 27./28. Januar in Tampa Bay über die Bühne geht, nominiert. Der Spektakel-Verteidiger ist sogar Captain der Auswahl aus der Central Division. Von Hischiers New Jersey Devils ist Star-Flügel Taylor Hall dabei, schon zum dritten Mal in seiner Karriere.

Bild: AP/AP

Wie aussergewöhnlich ist es, dass Hischier als Nummer-1-Draft nicht dabei ist? Die First-Picks der letzten drei Jahre – Auston Matthews, Connor McDavid und Aaron Ekblad – schafften es jeweils ans All-Star Game, üblich ist das aber noch lange nicht. Von 2007 bis 2013 wurde der First-Pick nie aufgeboten – die heutigen Superstars Patrick Kane, Steven Stamkos und John Tavares waren in ihrem Rookie-Jahr nicht dabei und mussten sich bis zu ihrer ersten Nomination auch etwas gedulden.

Trotzdem bitter für Hischier: Mit Brock Boeser hat es ein anderer Rookie ans All-Star Game geschafft. Der 20-jährige Kanadier ist der erste All-Star-Rookie der Vancouver Canucks seit 47 Jahren.

Die bisherigen Schweizer All Stars:

2009: Mark Streit (New York Islanders)

Mark Streit (New York Islanders) 2011: Jonas Hiller (Anaheim Ducks)

Jonas Hiller (Anaheim Ducks) 2016: Roman Josi (Nashville Predators)

Bild: X02835

Zum zweiten Mal aufgeboten wurde Ex-ZSC-Center Auston Matthews, der Rookie des Jahres der letzten Saison. Nicht dabei ist hingegen sein ewiger Rivale Patrik Laine, der 2017 noch zu den grossen Attraktionen gehörte.

Von den 44 Nominierten wurden 40 Spieler von der NHL ausgewählt, die vier Division-Captains durften die Fans bestimmen. Neben Subban wurden Alexander Owetschkin, Steven Stamkos und Connor McDavid, der die Fanwahl überlegen gewann, ausgewählt.

Die Rosters 2018:

Schweizer Meilensteine in der NHL

