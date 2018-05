Sport

Eishockey

Diese 24 Talente gilt es an der Eishockey-WM zu beachten



Bild: AP/AP

Diese 24 Talente gilt es an der Eishockey-WM zu beachten – zwei davon sind Schweizer

Am Freitag beginnt die Eishockey-Weltmeisterschaft in Dänemark. Auch dieses Jahr gibt es eine grosse Auswahl an jungen Talenten zu sehen. Wir sagen dir, auf wenn du besonders achten sollst – darunter sind auch zwei Schweizer.

Es wurden alle Spieler mit Jahrgang 1997 oder jünger in Betracht gezogen. Die Ausnahme dabei ist Österreichs Dominic Zwerger (1996). Beim Ambri-Topskorer darf man gespannt auf dessen ersten WM-Auftritt sein. Connor McDavid wurde ebenfalls nicht mitgezählt, da er nicht mehr als Talent, sondern als Weltstar gilt. (abu)

