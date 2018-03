Sport

Eishockey

Swiss League: Rapperswil schlägt Ajoie, Olten bezwingt Langenthal



Swiss League, Playoffs, Halbfinal Rapperswil – Ajoie 2:1 (0:1,1:0,1:0), Serie 1:0 Langenthal – Olten 3:4nV (0:0,1:1,2:2,0:1) Serie 0:1

Rapperswil-Jona legt gegen Ajoie vor – Olten bezwingt Langenthal nach Verlängerung

Mit umkämpften Partien sind die Playoff-Halbfinals in der Eishockey-Swiss-League lanciert worden. Die Rapperswil-Jona Lakers besiegen Ajoie 2:1. Olten schlägt Langenthal nach Verlängerung

Qualifikationssieger Rapperswil-Jona lag gegen Ajoie 26 Minuten lang in Rückstand. Corsin Casutt (30.) und Jorden Gähler (43.) erzwangen die Wende für die Lakers. Im Schlussabschnitt kam Ajoie nochmals stark auf. Dank Goalie Melvin Nyffeler und dessen 29 Paraden retteten die Lakers den knappen Vorsprung über die Zeit.

Für eine Überraschung auf der Torhüterposition hatte Ajoie gesorgt. Nicht Dominic Nyffeler, der in der Viertelfinalserie gegen La Chaux-de-Fonds in fünf Spielen bloss neun Tore zugelassen hatte, sondern Elien Paupe stand vor dem Goal Ajoies. Beinahe zahlte sich der Torhüterwechsel aus. Paupe (23 Paraden) glänzte und konnte bei den Gegentoren nichts ausrichten. Den 1:1-Ausgleich nach 30 Minuten verschuldete Thibault Frossard, der in Unterzahl vor dem eigenen Gehäuse den Puck vertändelte.

Olten gelingt das Break

Titelverteidiger Langenthal leistete sich einen Fehlstart in die Halbfinals. Die Langenthaler unterlagen den Rivalen aus Olten mit 3:4 nach Verlängerung. MacGregor Sharp entschied mit seinem vierten Playoff-Tor nach 71:46 Minuten den Krimi. Olten setzte sich verdientermassen durch.

SIEG!!!!!

SC Langenthal 3:4 EHC Olten

nach Verlängerung

Tore für Olten: 0:1 Rexha, 2:2 Mäder, 2:3 Lüthi, 3:4 Sharp — EHC Olten (@EHCOlten) March 14, 2018

Die Solothurner lagen zweimal während zwölf Minuten und bis 19 Sekunden vor Schluss in Führung. Langenthal führte bloss einmal (2:1) und lediglich während drei Minuten. Jeffrey Füglister erzielte alle drei Langenthaler Tore. Zuvor hatte Füglister in den Playoffs noch nie getroffen. (abu/sda)

Die Telegramme

Langenthal - Olten 3:4 (0:0, 1:1, 2:2, 0:1) n.V.

3561 Zuschauer. - SR Mollard/Erard, Vermeille/Wolf.

Tore: 31. Rexha 0:1. 40. (39:26) Füglister 1:1. 41. (41:00) Füglister (Karlsson, Kelly/Ausschluss Horansky) 2:1. 44. Mäder (Horansky, Sharp/Ausschluss Dal Pian) 2:2. 57. Lüthi (Schirjajew/Ausschluss Leblanc) 2:3. 60. (59:41) Füglister (Rüegsegger, Cadonau) 3:3 (ohne Torhüter). 72. (71:46) Sharp) 3:4.

Strafen: je 4mal 2 Minuten.

Rapperswil-Jona Lakers - Ajoie 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

2585 Zuschauer. - SR Müller/Ströbel, Fuchs/Duarte.

Tore: 4. Devos (Hauert) 0:1. 30. Casutt (Ausschluss Hauert) 1:1. 43. Gähler 2:1.

Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona Lakers, 4mal 2 Minuten gegen Ajoie. (abu/sda)

