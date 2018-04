Sport

Eishockey

National League: ZSC vergibt ersten Finalpuck + Lugano legt vor + Ambri gerettet



National League Playoff-Halbfinals, 5. Runde Bern – ZSC Lions 4:3 (1:1,3:2,0:0); Serie: 2:3 Biel – Lugano 2:4 (0:0,0:3,2:1); Serie 2:3 Playout, 5. Runde Ambri – Kloten 2:1 (2:0,0:1,0:0); Serie: 4:1

Bild: KEYSTONE

SCB macht ersten ZSC-Finalpuck zunichte – Ambri schickt Kloten in die Liga-Quali

Titelverteidiger Bern wendet das Out in den Playoff-Halbfinals vorerst ab. Der SCB gewinnt Spiel 5 gegen die ZSC Lions 4:3 und verkürzt auf 2:3. Lugano legt in der Serie gegen Biel dank dem dritten Sieg in Folge erstmals vor.

Playoffs

» Hier gibt's den Liveticker zum Nachlesen.

Bern – ZSC 4:3

Der SC Bern verhinderte mit seinem ersten Heimsieg im Halbfinal gegen die ZSC Lions das vorzeitige Saisonende. Der Titelverteidiger siegte 4:3. Damit führen die Stadtzürcher in der Best-of-7-Serie noch 3:2.

Nach 27 Minuten sprach in der mit 17'031 Zuschauern ausverkauften PostFinance-Arena nichts mehr für den ZSC. Mark Arcobello nach einem herrlichen Querpass von Thomas Rüfenacht, Simon Moser und erneut Arcobello brachten die Berner mit drei Toren innert 119 Sekunden 4:1 in Führung. Arcobello hatte zuvor in dieser Halbfinalserie enttäuscht und war torlos geblieben. Das Resultat ging auch in dieser Höhe in Ordnung, spielte doch der SCB im Vergleich zum 1:3 am Ostermontag deutlich aggressiver.

Der ZSC liess sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen, wartete geduldig auf seine Chancen und schlug eiskalt zurück. In der 33. Minute verkürzte Fredrik Pettersson mit seinem vierten Tor in diesem Halbfinal auf 2:4. Der Hauptanteil an diesem Treffer ging auf das Konto von Fabrice Herzog, der sich im gegnerischen Drittel herrlich durchsetzte und mit seinem Schuss den entscheidenden Abpraller provozierte. Allerdings verteidigten die Berner in dieser Szene viel zu lasch. Herzog war drei Tage zuvor mit drei Toren der Matchwinner gewesen. 41 Sekunden vor der zweiten Pause gelang Mike Künzle gar noch das 3:4 – nach einer schlechten Auslösung von Justin Krueger.

Im letzten Abschnitt wackelte der SCB mächtig, hatte grosse Mühe, sich aus der eigenen Zone zu befreien, er fiel aber nicht, auch weil Gaëtan Haas knapp anderthalb Minuten vor dem Ende in extremis rettete, in dem er den Puck mit der Hand kurz vor der Torlinie wegbeförderte. Es war der erste Heimsieg für die Berner gegen den ZSC nach drei Niederlagen.

Die Stimmen

Simon Moser (SCB): «Wir mussten heute das Glück auf unsere Seite zwingen. Bis zum 4:1 waren wir klar aggressiver als zuletzt und ich denke auch besser als der ZSC. Dann sind sie effizient und machen zwei Tore und es wird nochmal eng. Wir müssen das jetzt einfach mitnehmen am Samstag, dann kommt es gut.»

Roman Wick (ZSC): «Wir wollten die Scheibe am Schluss unbedingt noch einmal reinkriegen, haben es aber nicht geschafft. Wir müssen jetzt einfach noch einmal voll fokussieren und alle Kraft zusammennehmen. Ich denke, wenn wir am Samstag so weiterspielen, wie jetzt am Schluss, kommt das gut.»

Thomas Rüfenacht (SCB): «Heute haben wir mehr Druck mehr gemacht als am Montag und waren effizienter und haben auch einige reingedrückt. Jalonen musste nicht viel sagen, wir wussten, dass wir mit dem Rücken zur Wand stehen und wollten nicht ein drittes Mal zuhause verlieren.»

Im ersten Drittel hatten die Gastgeber noch vieles richtig gemacht. Dennoch, und obwohl der SCB in der 12. Minute durch einen Ablenker von Marc Kämpf wie erhofft in Führung ging, stand es nach 20 Minuten 1:1. Denn während die Berner mit ihren Chancen fahrlässig umgingen, nutzte der ZSC eine der wenigen Möglichkeiten zum Ausgleich. Das Tor erzielte in der 18. Minute Roman Wick, der zum ersten Mal in den laufenden Playoffs erfolgreich war. Der Stürmer der Lions liess Goalie Leonardo Genoni herrlich aussteigen, nachdem SCB-Verteidiger Calle Andersson im Zweikampf mit Wick keine gute Figur gemacht hatte.

Das 1:1 fiel nur eine Minute nach dem vermeintlichen 2:0 von Andrew Ebbett. Zuvor war Tristan Scherwey in Unterzahl alleine auf ZSC-Goalie Lukas Flüeler losgezogen, der den Puck unter dem Schoner begrub, von wo ihn Ebbett ins Tor beförderte. Die Schiedsrichter aberkannten den Treffer zu Recht, weil die Scheibe nicht sichtbar war.

Der Berner Trainer Kari Jalonen hatte vor dem Spiel der letzten Chance sämtliche Sturmlinien verändert. Ausserdem kam André Heim anstelle von Gian-Andrea Randegger zum Zug. Das zahlte sich aus, auch wenn der Sieg am Ende glücklich war.

Serie: 2:3

Bild: KEYSTONE

Biel – Lugano 2:4

Der HC Lugano nähert sich dem zweiten Playoff-Final innerhalb von zwei Jahren an. Die Tessiner, Finalverlierer vor zwei Jahren gegen Bern, führen in der Halbfinalserie gegen den EHC Biel nach dem 4:2-Auswärtssieg vom Donnerstag mit 3:2 Siegen.

Die Vorentscheidung fiel im zweiten Abschnitt innerhalb von 144 Sekunden. Maxim Lapierre und Matteo Romanenghi brachten Lugano innerhalb von 44 Sekunden 2:0 in Führung. 100 Sekunden später erhöhte Gregory Hofmann in Überzahl auf 3:0. Biels Goalie Elien Paupe liess drei Schüsse hintereinander passieren. Schon am Ostermontag hatte Paupe vom 1:2 bis zum 1:5 nur einen Schuss halten können.

Elien Paupe! Der 22-jährige Jurassier droht aus Seeländer Optik zur tragischen Figur der Serie zu werden. Paupe wurde am Montag nach 40 Minuten beim Stand von 1:2 eingewechselt, weil Jonas Hiller nach einem «Kopfschuss» (von Gregory Hofmann sechs Minuten vorher) nicht mehr weiterspielen konnte. Der EHC Biel betrieb am Donnerstag um Hillers Gesundheitszustand Geheimniskrämerei bis zur letztmöglichen Sekunde. Aber am Ende war klar: Hiller kann nicht spielen. Im Verlauf des Tages sei das entschieden worden, klärte Biels Torhütertrainer Marco Streit auf: «Es wäre wohl zu riskant gewesen.»

Auch ohne Hiller glaubte Biel lange an den Sieg. Dreimal mussten sie diese Saison in Heimspielen ohne Jonas Hiller auskommen, dreimal gewannen die Seeländer: 3:1 gegen Langnau, 7:3 gegen Servette (beide Male mit Paupe im Tor), 5:3 im Cup gegen Bern (mit Simon Rytz). Gut 30 Minuten lang drückte Biel der Partie den Stempel auf. Marc-Antoine Pouliot, Mathieu Tschantré (beide 16.) und Julian Schmutz solo (29.) besassen die besten Möglichkeiten. Elvis Merzlikins (28 Paraden) entschied das Torhüterduell gegen Paupe (23 Paraden) aber zu seinen Gunsten.

Luganos Tor-Triplette schlug nicht wie ein Blitz aus heiterem Himmel in die Bieler Arena ein. Sébastien Reuille verpasste schon unmittelbar vorher das 1:0 nur knapp. Die Luganesi bekamen die Partie im zweiten Abschnitt immer besser in den Griff. Biel stürmte zwar, Lugano erspielte sich aber die gefährlicheren Möglichkeiten.

Zum Matchwinner avancierte Gregory Hofmann - und nicht, weil er am Montag mit seinem Scharfschuss Hiller zumindest temporär aus der Serie genommen hat. Nach 33 Minuten luchste Hofmann den Bielern in der Offensive den Puck ab, ein Steilpass später lief Maxim Lapierre alleine auf Paupe los (1:0). Und das siegsichernde 3:0 erzielte Hofmann selber. Die Sturmlinie mit Hofmann, Jani Lajunen und Maxim Lapierre ist statistisch mit Abstand die beste Formation in den Playoffs. Bezeichnenderweise gewann Biel in der Halbfinalserie nur jene zwei Partien, in denen Lajunen verletzt gefehlt hatte.

Biels Aufbäumen kam in Spiel 5 zu spät: Erst im Schlussabschnitt trafen die Bieler ins Tor, erst 128 Sekunden vor Schluss verkürzte Jacob Micflikier in doppelter Überzahl auf 2:3. Danach kamen die Seeländer sogar noch zur Ausgleichschance, ehe Raffaele Sannitz 31,5 Sekunden mit einem Schuss ins leere Tor alles klar machte.

Serie: 2:3

Bild: KEYSTONE

Die Telegramme:

Bern - ZSC Lions 4:3 (1:1, 3:2, 0:0)

17'031 Zuschauer (ausverkauft). - SR Koch/Wehrli, Kovacs/Obwegeser.

Tore: 12. Kämpf (Noreau) 1:0. 18. Wick (Geering) 1:1. 25. (24:28) Arcobello (Rüfenacht) 2:1. 26. (25:49) Moser 3:1. 27. (26:27) Arcobello (Untersander) 4:1. 33. Pettersson (Herzog) 4:2. 40. (39:19) Künzle (Miranda).

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Bern, 2mal 2 plus 10 Minuten (Klein) gegen die ZSC Lions.

PostFinance-Topskorer: Ebbett; Pettersson.

Bern: Genoni; Untersander, Blum; Noreau, Gerber; Andersson, Krueger; Kamerzin; Hischier, Haas, Scherwey; Aaltonen, Arcobello, Rüfenacht; Bodenmann, Ebbett, Moser; Berger, Heim, Kämpf.

ZSC Lions: Flüeler; Klein, Phil Baltisberger; Sutter, Geering; Berni, Marti; Guerra, Seger; Chris Baltisberger, Schäppi, Herzog; Pettersson, Vey, Korpikoski; Wick, Suter, Kenins; Künzle, Prassl, Miranda.

Bemerkungen: Bern ohne Raymond und Pyörälä. ZSC Lions ohne Pelletier, Shore (überzählige Ausländer), Blindenbacher, Nilsson und Sjögren (alle verletzt). - 17. Tor von Ebbett aberkannt (Puck blockiert). - Timeout ZSC Lions (58:06), danach ohne Goalie.

Biel - Lugano 2:4 (0:0, 0:3, 2:1)

6521 Zuschauer. - SR Stricker/Urban, Progin/Wüst.

Tore: 34. (33:22) Lapierre (Johnston, Hofmann) 0:1. 35. (34:06) Romanenghi (Wellinger, Fazzini) 0:2. 36. Hofmann (Fazzini, Walker/Ausschluss Pouliot) 0:3. 48. Rajala (Micflikier, Pouliot) 1:3. 58. Micflikier (Forster, Pouliot/Ausschlüsse Fazzini, Furrer) 2:3. 60. (59:29) Sannitz 2:4 (ins leere Tor).

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Biel, 3mal 2 Minuten gegen Lugano.

PostFinance-Topskorer: Lapierre.

Biel: Paupe; Jecker, Forster; Dufner, Kreis; Maurer, Steiner; Hächler; Pedretti, Pouliot, Rajala; Micflikier, Fuchs, Earl; Neuenschwander, Diem, Lüthi; Schmutz, Sutter, Wetzel; Tschantré.

Lugano: Merzlikins; Sanguinetti, Vauclair; Johnston, Furrer; Ulmer, Wellinger; Riva; Lapierre, Lajunen, Hofmann; Walker, Sannitz, Reuille; Fazzini, Cunti, Romanenghi; Sorin, Morini, Bertaggia; Vedova.

Bemerkungen: Biel ohne Hiller, Fey (beide verletzt) und Lofquist, Lugano ohne Klasen, Etem (alle überzählige Ausländer), Brunner, Bürgler, Chiesa (alle verletzt).

Playout

Ambri – Kloten 2:1

Ambri-Piotta spielt auch in der nächsten Saison in der National League. Die Tessiner setzten sich im fünften Spiel der Abstiegs-Playoffs gegen Kloten 2:1 durch und entschieden die Best-of-7-Serie mit 4:1 Siegen für sich.

Den Grundstein zum entscheidenden Sieg in der Valascia legte das Team von Luca Cereda mit zwei Toren im Startdrittel. Dominic Zwerger (5.) von hinter der Grundlinie und der Amerikaner Jeff Taffe (19.) per Direktschuss trafen für die Gastgeber. Für den Österreicher Zwerger war es bereits das 21. Saisontor.

Mit dem 1:2-Anschlusstreffer 43 Sekunden vor der zweiten Pause schraubte Spencer Abbott die Klotener Hoffnungen wieder in die Höhe. Doch die Zürcher Unterländer konnten die zehnte Niederlagen im elften Saisonduell mit Ambri nicht mehr abwenden. Ambri rettete den knappen Vorsprung auch dank einem überzeugenden Benjamin Conz im Tor über die Zeit, so dass die Mehrheit der 6408 Fans in der fast ausverkauften Valascia die Sieges-Hymne «La Montanara» anstimmen konnten.

Derweil Ambris Sportchef Paolo Duca die Feinplanung für die nächste Saison vorantreiben kann, geht in Kloten weiter das Abstiegsgespenst um. Der fünffache Schweizer Meister muss sich nun ab nächstem Donnerstag in der Liga-Qualifikation gegen den Meister der Swiss League (Rapperswil-Jona Lakers oder Olten) bewähren.

Macht der EHC Kloten so weiter, steigt er 56 Jahre nach dem Aufstieg wieder ab. Klotens Trainer Kevin Schläpfer, der laut Präsident Hans-Ulrich Lehmann «weiter vollstes Vertrauen geniesst», ist in der Liga-Qualifikation in drei Anläufen (mit Biel) allerdings noch ungeschlagen.

Serie: 4:1

Bild: TI-PRESS

Das Telegramm:

Ambri-Piotta - Kloten 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

6408 Zuschauer. - SR Eichmann/Hebeisen, Borga/Kaderli.

Tore: 5. Zwerger (Zgraggen) 1:0. 19. Taffe (D'Agostini, Müller/Ausschluss Santala) 2:0. 40. (39:17) Abbott (Hollenstein) 2:1.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta, 6mal 2 Minuten gegen Kloten.

PostFinance-Topskorer: D'Agostini; Hollenstein.

Ambri-Piotta: Conz; Ngoy, Dotti; Zgraggen, Jelovac; Fora, Pinana; Collenberg; Trisconi, Kostner, Bianchi; D'Agostini, Emmerton, Zwerger; Berthon, Müller, Lauper; Lhotak, Taffe, Kubalik; Mazzolini.

Kloten: Poulin; Kellenberger, Back; Egli, Kparghai; Stoop, Ramholt; Harlacher; Marchon, Santala, Bieber; Hollenstein, Sallinen, Abbott; Obrist, Schlagenhauf, Bader; Bozon, Trachsler, Leone; Derungs.

Bemerkungen: Ambri-Piotta Plastino, Gautschi, Stucki (alle verletzt), Monnet, Guggisberg (beide überzählig), Karhunen und Hazen, Kloten ohne Bäckman (alle überzählige Ausländer), Boltshauser, Praplan (krank), Grassi, Weber, Lemm sowie Spiller (alle verletzt). - Pfostenschuss Lhotak (18.). Timeout Kloten (58:34) und danach ohne Torhüter. (pre/sda)

HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister

Unvergessene Eishockey-Geschichten Deutschland verpasst die grosse Sensation, weil der Puck auf der Linie kleben bleibt NHL-Star Darryl Sittler stellt einen Rekord für die Ewigkeit auf 04.01.1987: Als nach der grössten Prügelei aller Zeiten die Lichter ausgingen und ein Spiel die Eishockey-Welt veränderte 16.01.1905: Nach 23 Tagen Anreise werden die Dawson City Nuggets im Stanley-Cup-Final mit 2:23 vermöbelt 19.10.1996: Del Curto klärt seine Spieler auf: «Zum Schiri nüma ‹Fuck you› sägä, äs git zwei Minuta, hä!» 24.02.2006: Neunmal das F-Wort in einer Minute – Greg Holst macht sich mit legendärem Ausraster-Interview unsterblich 14.05.2008: Philippe Furrer schiesst das kurioseste Eigentor der Schweizer Hockey-Geschichte 10.10.1979: Ein gewisser Wayne Gretzky bestreitet sein erstes Spiel in der NHL – er wird sämtliche Rekorde pulverisieren 02.05.2000: In St. Petersburg schreibt ein SMS Hockeygeschichte 18.02.2006: Die «Eisgenossen» spielen kanadischer als die Kanadier und rächen sich für eine uralte Schmach 11.03.1979: NHL-Haudegen Randy Holt prügelt sich zu einem bis heute gültigen Rekord – 67 Strafminuten in einem einzigen Spiel 08.04.1980: Sie wissen nicht, was sie tun, als sich zwei Schweden als erste Hockeyspieler einen Playoff-Bart wachsen lassen 28.01.2009: Die Zürcher Löwen krönen sich zu Europas Eishockey-Königen 24.03.1936: Im längsten Hockey-Spiel aller Zeiten fällt das goldene Tor erst im 9. Drittel – um 2.35 Uhr nachts 28.12.1999: «La Montanara» erklingt in Berlin – Ambri krönt sich zum europäischen Champion 31.03.2009: Nie haben wir uns mehr über ein Tor gegen die Schweizer Nati gefreut als bei Omarks Penalty-Trick 22.09.2012: Rick Nash meldet sich mit einem Blitz-Hattrick in der Schweiz zurück 30.12.1981: Wayne Gretzky schafft den verrücktesten seiner Rekorde: 50 Tore in 39 NHL-Spielen 26.12.1993: Dank Chomutow und Bykow träumt Aufsteiger Davos vom ersten Spengler-Cup-Titel seit 35 Jahren Amerikas College-Boys erlegen den russischen Bären Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare