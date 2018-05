Sport

Eishockey

Nationaltrainer Patrick Fischer sagt, was er vor Olympia falscht gemacht hat



Bild: KEYSTONE

Nati-Trainer Fischer sagt, was er vor Olympia falscht gemacht hat

Die Hoffnungen auf einen Exploit bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang waren gross – auch, weil sie Nationaltrainer Patrick Fischer im Vorfeld geschürt hatte. Doch statt der Schweiz sorgte Deutschland mit dem Gewinn der Silbermedaille für einen gewaltigen Coup.

Am Freitag werden in Dänemark die Eishockey-Weltmeisterschaften eröffnet. Der Schweizer Nationaltrainer Patrick Fischer hofft, aus den Fehlern des Olympia-Turniers die richtigen Schlüsse gezogen zu haben, wie er im Interview mit der Nachrichtenagentur sda sagt. Das schlechte Abschneiden und das Aus in den Achtelfinals gegen Deutschland (1:2 n.V.) im Februar in Pyeongchang habe «extrem» geschmerzt, so Fischer. «Die besten Spieler der Welt fehlten, das erhöhte unsere Chancen. Davon bin ich noch immer überzeugt.»

Bild: KEYSTONE

In den letzten Wochen hat der 42-jährige Zuger das Geschehene analysiert. Fischer ist zum Schluss gekommen, dass er und sein Trainerstaff in der unmittelbaren Vorbereitung auf das Olympia-Turnier anders hätten vorgehen sollen. «Wir liessen die Spieler eher ausruhen, mit dem Ziel, dass sie sich erholen», sagt Fischer. Die Intensität des Meisterschaftsbetriebs weiterzuziehen, wäre wohl die bessere Variante gewesen.

Fischer thematisiert auch das anstrengende Programm in der Schweiz, in der einige Spieler wegen Meisterschaft, Cup, Champions League und Nationalteam strenge Woche hinter sich haben. Die Spieler seien fit, aber sie seien es sich noch nicht gewohnt, so viele Partien zu bestreiten. Seinen besten Kräften würde Fischer am Spengler Cup in Davos im Rückblick wohl eine Pause gönnen. «Der Spengler Cup war ein super Event, aber irgendwann fehlte den Spielern dann die Erholung.»

Bild: SPENGLER CUP

«Scharte gemeinsam auswetzen»

Für die bevorstehende WM in Dänemark, die für die Schweiz am Samstag mit der Partie gegen Aufsteiger Österreich beginnt, sei seine Mannschaft «in der Bringschuld», so Fischer weiter. Und der Zentralschweizer ist überzeugt davon, dass die Spieler hochmotiviert sind. «Wir wollen die Scharte gemeinsam auswetzen.» Dies habe man in der Vorbereitung entsprechend gespürt.

Fischer nimmt am kommenden Wochenende sein viertes grosses Turnier als Nationaltrainer in Angriff. Nach einem enttäuschenden Auftakt an der WM 2016 in Moskau (11. Rang) spielte die Mannschaft vor einem Jahr in Paris stark auf (6.). Im Februar folgte beim Olympia-Turnier in Südkorea der Rückschlag. Fischer: «Aber so ist der Sport, man kann ihn nicht planen. Man kann nur daraus lernen, analysieren, den Helm richten und weitermachen.» (ram/sda)

Nummer-1-Drafts der NHL und ihre WM-Einsätze

Je bunter desto besser – die 70-er Jahre kommen wieder Video: srf

Gefährlicher Sporttrend: Trainieren bis zum Nierenversagen Mit diesen 7 hilfreichen Merkkärtchen schaffst auch du es durch den Sommer 72 endgeile Bilder der Jubiläums-Air-Force, die du gesehen haben MUSST Im erotischen Niemandsland – ein Besuch an der Extasia Wie man es schafft, mit Mitte 40 nie mehr arbeiten zu müssen: Dieser Mann weiss es Isabelle Eberhardt, die Schweizerin, die als Mann durch die Wüsten Nordafrikas zog Wie ich gelernt habe, dass sich Erwachsene öfter mal raufen sollten. Aber so richtig! 9 Gäste-Typen, die du an keiner Hochzeit antreffen willst Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo