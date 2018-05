Sport

Eismeister Zaugg

Reto Berra soll die Schweiz an der Eishockey-WM gegen Russland zum Coup hexen



Bild: EPA/KEYSTONE

Berra soll die Schweiz gegen Russland zum Coup hexen

Reto Berra steht morgen Samstag gegen Russland an der Eishockey-WM im Schweizer Tor. Es geht dabei um die Frage, wer uns am Donnerstag im Viertelfinal in den Halbfinal hexen soll: Berra oder Leonardo Genoni?

Den NHL-Traum hat er inzwischen aufgegeben. Reto Berra sagt, man wisse zwar nie. «Aber ich will jetzt Verantwortung in einem Team übernehmen.» Es sei an die Zeit, sesshaft zu werden. In den letzten fünf Jahren hat Berra in Nordamerika für neun verschiedene Teams in der NHL und in der AHL gespielt. Die Nummer 1 in der NHL ist er bei Calgary, Colorado, Florida und Anaheim nicht geworden. Letzte Saison hatte er unverhofft noch einmal eine Chance bekommen: «Aber von allem Anfang an war klar, dass ich in Anaheim nur die Nummer 3 bin und meistens im Farmteam spielen muss. Ich bin nicht enttäuscht. Ich habe mit einem sehr guten Goalietrainer nochmals viel gelernt und die Zeit in Kalifornien hat mir sehr gefallen.»

Bild: AP

Berra spielte entweder mit Anaheim in der NHL oder mit San Diego in der AHL. Er bereue nichts. «Natürlich waren da Träume von einer grossen NHL-Karriere. Aber es ist gut so, wie es ist. Ich habe so viel erlebt, so viel gelernt und freue mich jetzt auf die Zeit mit Gottéron.» Er habe schon immer gern in Fribourg gespielt. Berra mag die Stimmung in dieser Hockeystadt und das Team sei vielversprechend. Reto Berra ist mit sich und der Hockeywelt im Reinen.

Aber bevor es «Allez Gottéron!» heisst, wartet die Herausforderung WM. Wohin die Reise in Dänemark gehen wird – bis hinauf in den Halbfinal oder nur bis in den Viertelfinal – ist offen.

Die «Ausscheidung» läuft

Reto Berra spielte bei der Silber-WM 2013 eine zentrale Rolle – er hexte die Schweiz im Halbfinal (3:0 gegen die USA) ins Endspiel. Und noch heute sagen viele: Wenn Sean Simpsosn auch im Final gegen Schweden Berra statt Martin Gerber eingesetzt hätte, dann wären wir vielleicht Weltmeister geworden. Aber nur vielleicht.

Bild: KEYSTONE

Berra sagt, ein Vergleich mit der Silber-WM sei nicht möglich. «Schon deshalb nicht, weil ich jetzt der zweitälteste in der Mannschaft bin.» Der Turnierverlauf sei anders gewesen. Man habe gleich nacheinander alle Spiele gegen die Grossen gewonnen. Aber er spüre die Energie im Team.

Die «Ausscheidung» für den WM-Viertelfinal 2018 läuft also: Reto Berra spielt am Samstag gegen Russland, Leonardo Genoni voraussichtlich am Sonntag gegen Schweden. Und wer den besseren Eindruck hinterlässt, wird am nächsten Donnerstag im Viertelfinal im Tor stehen. Sofern die Schweizer diesen erreichen. Theoretisch gibt es ja noch immer eine Möglichkeit, bereits in den Gruppenspielen zu scheitern. Aber nur theoretisch.

So sahen Goalie-Masken mal aus

Die Koala-Population schrumpft von Jahr zu Jahr Video: srf

16.01.1905: Nach 23 Tagen Anreise werden die Dawson City Nuggets im Stanley-Cup-Final mit 2:23 vermöbelt 14.05.2008: Philippe Furrer schiesst das kurioseste Eigentor der Schweizer Hockey-Geschichte 30.12.1981: Wayne Gretzky schafft den verrücktesten seiner Rekorde: 50 Tore in 39 NHL-Spielen 22.09.2012: Rick Nash meldet sich mit einem Blitz-Hattrick in der Schweiz zurück 19.10.1996: Del Curto klärt seine Spieler auf: «Zum Schiri nüma ‹Fuck you› sägä, äs git zwei Minuta, hä!» 26.12.1993: Dank Chomutow und Bykow träumt Aufsteiger Davos vom ersten Spengler-Cup-Titel seit 35 Jahren 08.04.1980: Sie wissen nicht, was sie tun, als sich zwei Schweden als erste Hockeyspieler einen Playoff-Bart wachsen lassen 02.05.2000: In St. Petersburg schreibt ein SMS Hockeygeschichte Deutschland verpasst die grosse Sensation, weil der Puck auf der Linie kleben bleibt NHL-Star Darryl Sittler stellt einen Rekord für die Ewigkeit auf 24.03.1936: Im längsten Hockey-Spiel aller Zeiten fällt das goldene Tor erst im 9. Drittel – um 2.35 Uhr nachts 18.02.2006: Die «Eisgenossen» spielen kanadischer als die Kanadier und rächen sich für eine uralte Schmach 24.02.2006: Neunmal das F-Wort in einer Minute – Greg Holst macht sich mit legendärem Ausraster-Interview unsterblich Amerikas College-Boys erlegen den russischen Bären 28.12.1999: «La Montanara» erklingt in Berlin – Ambri krönt sich zum europäischen Champion 10.10.1979: Ein gewisser Wayne Gretzky bestreitet sein erstes Spiel in der NHL – er wird sämtliche Rekorde pulverisieren 11.03.1979: NHL-Haudegen Randy Holt prügelt sich zu einem bis heute gültigen Rekord – 67 Strafminuten in einem einzigen Spiel 28.01.2009: Die Zürcher Löwen krönen sich zu Europas Eishockey-Königen 04.01.1987: Als nach der grössten Prügelei aller Zeiten die Lichter ausgingen und ein Spiel die Eishockey-Welt veränderte 31.03.2009: Nie haben wir uns mehr über ein Tor gegen die Schweizer Nati gefreut als bei Omarks Penalty-Trick Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo