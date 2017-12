Sport

Eismeister Zaugg

Warum der Spengler Cup eine einmalige Chance für die Hockey-Nati ist



Bild: SPENGLER CUP

Die Nati als Geschenk der Götter – wäre da nicht die schrecklich nette Hockey-Familie

Unser Eishockey ist eine schrecklich nette Familie. Erfolgreich, aber arg zerstritten. Wir erleben es in diesen Tagen. Es geht darum, die Zauberformel Spengler Cup aufzufrischen. Sie funktioniert seit 1923.

Für die ewige Spengler-Cup-Zauberformel braucht es sieben Zutaten:

Den Kurort Davos im bergigen Winterwunderland. Den Termin zwischen Weihnachten und Neujahr. Das hölzerne Stadion, das als eines der architektonisch schönsten der Welt gilt. Die garantierten TV-Übertragungen, die inzwischen auch in Kanada begeistern. Die Tradition. Schon unsere Urgrossväter, Grossväter und Väter verfolgten den Spengler Cup. Die Partystimmung: Es gibt kein Gegeneinander. Der Spengler Cup ist nebendem Eidgenössischen Schwingfest das friedlichste Sportfest der Welt. Der sportliche Gehalt. Spengler-Cup-Hockey ist offensiv, dynamisch und spektakulär und unterscheidet sich vom gewöhnlichen Resultathockey der Liga.

Bild: SPENGLER CUP

Aber diese Zauberformel braucht eine sportliche Auffrischung. Der Terminkalender der europäischen Ligen wird immer dichter, auch wegen der notorisch erfolglosen Champions League. Es ist fast nicht mehr möglich Spitzenteams zu verpflichten.

Von den ausländischen Klubteams entspricht in diesem Jahr nur Mountfield den Ansprüchen des Premium-Produktes Spengler Cup. Hämeenlinna und Riga gehören in Finnland und in der KHL nicht zu den Topteams und sind bloss bedingt tauglich für den Spengler Cup. Nur die Besten sind gut genug.

Bild: SPENGLER CUP

Jahrzehntelang faszinierten die Zauberkünstler aus dem «Reich des Bösen». Nur bei einer WM und beim Spengler Cup konnten wir die Zauberkünstler aus der Sowjetunion und der Tschechoslowakei live bewundern. Als diese Faszination nachliess, holten die cleveren Organisatoren die Kanadier ins Turnier. Und seit Mitte der 1990er-Jahre ist auch der HC Davos wieder konkurrenzfähig.

Die schrecklich nette Hockey-Familie

Die Nationalmannschaft kommt deshalb wie ein Geschenk der Hockey-Götter. Die Schweizer bereiten sich beim Spengler Cup aufs olympische Abenteuer vor und rocken das Turnier und frischen die sportliche Referenz auf.

In einer netten Familie wäre nun alles klar: der Länderspieltermin im Dezember wird gestrichen und die Nationalmannschaft wird Stammgast beim Spengler Cup. Aber bei uns bekämpfen die massgebenden Klubgeneräle den Spengler Cup, so gut sie es vermögen.

Die schlimmsten sind ausgerechnet Berns Marc Lüthi und ZSC-Manager Peter Zahner. Was dem Spengler Cup schadet und den HCD schwächt, ist gut. Zahner hat den unsinnigen Antrag durchgebracht, dass der HCD der Liga für die Einhaltung der Spengler-Cup-Pause Jahr für Jahr 800'000 Franken bezahlen muss und der führungsschwache Verband hat es zugelassen. Lüthi macht das Turnier bei jeder Gelegenheit herunter und schliesst aus, dass der SCB teilnehmen könnte. Dafür lässt er sich in seiner Eitelkeit zum Präsidenten einer lächerlichen europäischen Klubvereinigung machen.

Bild: freshfocus

Ein charismatischer, starker Verbandspräsident könnte unsere schrecklich nette Hockeyfamilie nun an einen Tisch bringen und die Nationalmannschaft in den Spengler Cup integrieren und einen Kompromiss mit den Werbepartnern des Turniers und der Nationalmannschaft aushandeln.

Umfrage Soll die Schweizer Nati im nächsten Jahr wieder am Spengler Cup teilnehmen? Ja, das ist wirklich die perfekte Lösung.

Nein, das soll einmalig bleiben.

Mir egal, Hauptsache das Team Canada gewinnt.

Abstimmen 2 Votes zu: Soll die Schweizer Nati im nächsten Jahr wieder am Spengler Cup teilnehmen? 0% Ja, das ist wirklich die perfekte Lösung.

0% Nein, das soll einmalig bleiben.

0% Mir egal, Hauptsache das Team Canada gewinnt.

Doch diesen Präsidenten haben wir nicht. Die Klubs wollen ihn nicht. Interims-Boss Michael Rindlisbacher ist ein freundlicher Opportunist, der nach der Pfeife von Lüthi und Zahner tanzt.

Erfolgreich hat Zahner verhindert, dass der kantige Simon Schenk als neuer Präsident portiert wird und die Suche nach einem Marionetten-Präsidenten geht weiter.

Sponsoren über alles

Dem überaus tüchtige Verbands-Geschäftsführer Florian Kohler gehen die Sponsoren seiner Nationalmannschaft über alles – und die haben keine Freude, dass sie beim Spengler Cup hinter den Turnier-Sponsoren zurückstehen müssen und bei der grossen Party nur Zaungäste sind. Er hat ihnen versichert, dass es bei dieser einen Turnierteilnahme bleibt. Deshalb sagt er, dass die Nationalmannschaft nächstes Jahr nicht an den Spengler Cup zurückkehren wird. Er kann die Einladung zum nächsten Turnier einfach ausschlagen und würde ganz im Sinne Lüthis und Zahners handeln.

Bild: KEYSTONE

Aber HCD-Präsident Gaudenz Domenig, Nationaltrainer Patrick Fischer und Nati-Direktor Raëto Raffainer sind für eine Spengler-Cup-Teilnahme. Sie alle haben erkannt, welche Chance die Bühne Spengler Cup für die Nationalmannschaft ist. Und Spielplangeneral Willi Vögtlin hat den Spieldaten-Plan für nächste Saison bereits erstellt. Ohne Länderspielpause im Dezember.

Der Klub- und Verbands-Egoismus ist ein Erfolgsgeheimnis unseres Hockeys. Weil unser Hockey so dynamisiert wird. Für den Spengler Cup ist er aber eine Gefahr.

Spengler Cup: Bilder aus längst vergangenen Zeiten

Unvergessene Eishockey-Geschichten 04.01.1987: Als nach der grössten Prügelei aller Zeiten die Lichter ausgingen und ein Spiel die Eishockey-Welt veränderte 16.01.1905: Nach 23 Tagen Anreise werden die Dawson City Nuggets im Stanley-Cup-Final mit 2:23 vermöbelt 19.10.1996: Del Curto klärt seine Spieler auf: «Zum Schiri nüma ‹Fuck you› sägä, äs git zwei Minuta, hä!» 24.02.2006: Neunmal das F-Wort in einer Minute – Greg Holst macht sich mit legendärem Ausraster-Interview unsterblich 14.05.2008: Philippe Furrer schiesst das kurioseste Eigentor der Schweizer Hockey-Geschichte 10.10.1979: Ein gewisser Wayne Gretzky bestreitet sein erstes Spiel in der NHL – er wird sämtliche Rekorde pulverisieren 02.05.2000: In St. Petersburg schreibt ein SMS Hockeygeschichte 18.02.2006: Die «Eisgenossen» spielen kanadischer als die Kanadier und rächen sich für eine uralte Schmach 11.03.1979: NHL-Haudegen Randy Holt prügelt sich zu einem bis heute gültigen Rekord – 67 Strafminuten in einem einzigen Spiel 08.04.1980: Sie wissen nicht, was sie tun, als sich zwei Schweden als erste Hockeyspieler einen Playoff-Bart wachsen lassen 28.01.2009: Die Zürcher Löwen krönen sich zu Europas Eishockey-Königen 24.03.1936: Im längsten Hockey-Spiel aller Zeiten fällt das goldene Tor erst im 9. Drittel – um 2.35 Uhr nachts 28.12.1999: «La Montanara» erklingt in Berlin – Ambri krönt sich zum europäischen Champion 31.03.2009: Nie haben wir uns mehr über ein Tor gegen die Schweizer Nati gefreut als bei Omarks Penalty-Trick 22.09.2012: Rick Nash meldet sich mit einem Blitz-Hattrick in der Schweiz zurück 30.12.1981: Wayne Gretzky schafft den verrücktesten seiner Rekorde: 50 Tore in 39 NHL-Spielen 26.12.1993: Dank Chomutow und Bykow träumt Aufsteiger Davos vom ersten Spengler-Cup-Titel seit 35 Jahren Amerikas College-Boys erlegen den russischen Bären Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo