Wird Simon Moser rechtzeitig fürs olympische Turnier fit?

Ein «Luxus-Langnau»! Der SCB ist halt nicht so gut, wie alle meinen

Der SCB präsentiert sich gegen Ambri wieder einmal als «Luxus-Langnau» und gewinnt nur dank einem gefühlten Weltrekord eines Hinterbänklers. Nun spielen in den meisterlichen Strategien sogar Spieler aus Teams wie Brandis und Wiki-Münsingen eine Rolle.

Wenn wir gerne Verschwörungstheorien mögen, dann erklären wir den SCB-Systemausfall im letzten Drittel gegen Ambri, der aus einem 5:0 ein 5:4 machte, so: Das Stadion ist ausverkauft, das Spiel nach zwei Dritteln entschieden (5:0) und langweilig. Also telefoniert SCB-General Marc Lüthi in der zweiten Pause in die Kabine hinunter, lässt von Captain Eric Blum den Trainer an den Apparat holen und befiehlt: «Kari, die Leute langweiligen sich, sorge für etwas Abwechslung».

Gesagt getan. Nach knapp 53 …