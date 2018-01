Sport

Eismeister Zaugg

Wird Simon Moser rechtzeitig fürs olympische Turnier fit?



Bild: KEYSTONE

Wird Simon Moser rechtzeitig fürs olympische Turnier fit?

Am 5. Dezember hat sich Simon Moser (28) im Champions-Hockey-League-Spiel gegen Växjö einen Bruch des Mittelfussknochens im rechten Fuss zugezogen. Es wurde mit einem Ausfall von fünf bis sechs Wochen gerechnet. Der Powerstürmer müsste also jetzt wieder spielen können. Er ist fürs olympische Turnier aufgeboten.

Aber der SCB-Captain kann nach wie vor nicht spielen. SCB-Sportchef Alex Chatelain sagt: «Der Bruch ist verheilt, Simon trainiert wieder auf dem Eis und er ging eigentlich davon aus, dass er wieder spielen kann. Aber nun treten im Fuss Schmerzen neben der Bruchstelle auf.» Chatelain sagt, es sei offen, wann Simon Moser wieder spielen könne.

Die Zeit wird knapp. Das olympische Turnier beginnt am 15. Februar mit der Partie gegen Kanada. Der SCB bestreitet vor der olympischen Pause noch die drei Partien gegen Kloten (a), Fribourg (a) und Zug (h). Die Nationalmannschaft testet vor dem Turnier in Zürich und in Südkorea.

Simon Moser ist auf und neben dem Eis auch in der Nationalmannschaft ein Leitwolf. Er spielte im WM-Silberteam von 2013 eine Schlüsselrolle. Aber kann ein Spieler eine führende Rolle in einem Team übernehmen, der seit dem 6. Dezember nicht mehr gespielt hat und dessen spielerische Wirkung auch von Wucht, Kraft und physischem Durchsetzungsvermögen abhängt?

Bild: EPA/KEYSTONE

Wie viel Spielpraxis braucht Simon Moser, um zu seinem besten Hockey zurückzufinden? Sollte er durch einen anderen Stürmer ersetzt werden? Können es sich die Schweizer leisten, mit einem Spieler nach Südkorea zu fliegen, dessen Formstand und Fitness fraglich sind?

Das sind heikle Fragen, die Nationaltrainer Patrick Fischer im Laufe der nächsten Woche beantworten muss.

Die Logos der Schweizer Klubs, wenn sie NHL-Teams wären

Unvergessene Eishockey-Geschichten 04.01.1987: Als nach der grössten Prügelei aller Zeiten die Lichter ausgingen und ein Spiel die Eishockey-Welt veränderte 16.01.1905: Nach 23 Tagen Anreise werden die Dawson City Nuggets im Stanley-Cup-Final mit 2:23 vermöbelt 19.10.1996: Del Curto klärt seine Spieler auf: «Zum Schiri nüma ‹Fuck you› sägä, äs git zwei Minuta, hä!» 24.02.2006: Neunmal das F-Wort in einer Minute – Greg Holst macht sich mit legendärem Ausraster-Interview unsterblich 14.05.2008: Philippe Furrer schiesst das kurioseste Eigentor der Schweizer Hockey-Geschichte 10.10.1979: Ein gewisser Wayne Gretzky bestreitet sein erstes Spiel in der NHL – er wird sämtliche Rekorde pulverisieren 02.05.2000: In St. Petersburg schreibt ein SMS Hockeygeschichte 18.02.2006: Die «Eisgenossen» spielen kanadischer als die Kanadier und rächen sich für eine uralte Schmach 11.03.1979: NHL-Haudegen Randy Holt prügelt sich zu einem bis heute gültigen Rekord – 67 Strafminuten in einem einzigen Spiel 08.04.1980: Sie wissen nicht, was sie tun, als sich zwei Schweden als erste Hockeyspieler einen Playoff-Bart wachsen lassen 28.01.2009: Die Zürcher Löwen krönen sich zu Europas Eishockey-Königen 24.03.1936: Im längsten Hockey-Spiel aller Zeiten fällt das goldene Tor erst im 9. Drittel – um 2.35 Uhr nachts 28.12.1999: «La Montanara» erklingt in Berlin – Ambri krönt sich zum europäischen Champion 31.03.2009: Nie haben wir uns mehr über ein Tor gegen die Schweizer Nati gefreut als bei Omarks Penalty-Trick 22.09.2012: Rick Nash meldet sich mit einem Blitz-Hattrick in der Schweiz zurück 30.12.1981: Wayne Gretzky schafft den verrücktesten seiner Rekorde: 50 Tore in 39 NHL-Spielen 26.12.1993: Dank Chomutow und Bykow träumt Aufsteiger Davos vom ersten Spengler-Cup-Titel seit 35 Jahren Amerikas College-Boys erlegen den russischen Bären Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare