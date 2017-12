Sport

Eismeister Zaugg

Neuer Davos-Manager: Marc Gianola wird der «Marc Lüthi der Berge»



Bild: SPENGLER CUP

Marc Gianola wird der «Marc Lüthi der Berge»

Marc Gianola (44) wird vom Spengler Cup-Chef zum HCD-Manager befördert. Er wird zum «Marc Lüthi der Berge.»

Über allen Bündner Hockey-Gipfeln steht Arno Del Curto. Er ist beim HCD vieles: Trainer, Sportchef, Kommunikationschef. Aber nicht ganz alles. Es braucht auch die ordnende Hand im Hintergrund. Einen charismatischen Bürogeneral. Bisher war Bill B. Mistura Geschäftsführer. Er verlässt den HCD. Es werden im auf dem Weg zu einer neuen Herausforderung keine Steine in den Weg gelegt.

Bild: SPENGLER CUP

Neuer Geschäftsführer (oder Büro-General) wird Marc Gianola. Eine Hockey-Legende. Langjähriger Verteidigungsminister, Leitwolf und von 2006 bis 2010 auch Captain beim HC Davos. Sein Leibchen hängt unter dem Dach. Seine Hockeykompetenz ist unbestritten. Er geniesst grossen Respekt. Auch bei Arno Del Curto.

Zum ersten Mal seit Beginn der «Ära Del Curto» (seit 1996) arbeitet in den HCD-Büros ab sofort ein Mann, der Arno Del Curto widersprechen darf. Wenn er denn will.

Nicht blumig, aber direkt und wahr

Marc Gianola hat sich nach seinem Rücktritt im Frühjahr 2010 auch neben dem Eis als Spengler Cup-Präsident viel Respekt erarbeitet. Mag sein, dass er kein charismatischer Rhetoriker ist. Er ist kein Mann der blumigen Worte. Aber der direkten, wahren und klaren Rede.

Bild: SPENGLER CUP

Keine Frage: er hat alles, um ein «Marc Lüthi der Berge» zu werden. Also die alpine Antwort auf den charismatischen SCB-General, der als bester Sportmanager im Lande gilt. Aber zur Zeit einen Trainer hat (Kari Jalonen), dem er aufs Wort gehorcht.

Pargätzi geht in Pension

Auch während seiner Zeit als Spengler Cup-Präsident hatte Marc Gianola an seiner Seite den langjährigen Spengler-Cup-Manager Fredi Pargätzi. Nun trifft es sich gut, dass Fredi Pargätzi, im Hauptberuf bei Davos Tourismus tätig, am 30. Dezember in Pension gegangen ist. Er hat ab sofort mehr Zeit für den Spengler Cup und übernimmt von Marc Gianola das Management des Turniers.

Bild: KEYSTONE

Auch das im gewissen Sinne eine Kopie des SCB-Erfolgsmodells: der grosse Marc Lüthi hat mit Rolf Bachmann einen starken Stabschef an seiner Seite. Die beiden müssen zwar nicht den Klub und ein internationales Turnier managen – aber der SCB ist ja das grösste Hockeyunternehmen in Lande und gibt ähnlich viel zu tun wie die Führung des HC Davos und des Spengler Cups.

Spengler Cup: Bilder aus längst vergangenen Zeiten

Unvergessene Eishockey-Geschichten 04.01.1987: Als nach der grössten Prügelei aller Zeiten die Lichter ausgingen und ein Spiel die Eishockey-Welt veränderte 16.01.1905: Nach 23 Tagen Anreise werden die Dawson City Nuggets im Stanley-Cup-Final mit 2:23 vermöbelt 19.10.1996: Del Curto klärt seine Spieler auf: «Zum Schiri nüma ‹Fuck you› sägä, äs git zwei Minuta, hä!» 24.02.2006: Neunmal das F-Wort in einer Minute – Greg Holst macht sich mit legendärem Ausraster-Interview unsterblich 14.05.2008: Philippe Furrer schiesst das kurioseste Eigentor der Schweizer Hockey-Geschichte 10.10.1979: Ein gewisser Wayne Gretzky bestreitet sein erstes Spiel in der NHL – er wird sämtliche Rekorde pulverisieren 02.05.2000: In St. Petersburg schreibt ein SMS Hockeygeschichte 18.02.2006: Die «Eisgenossen» spielen kanadischer als die Kanadier und rächen sich für eine uralte Schmach 11.03.1979: NHL-Haudegen Randy Holt prügelt sich zu einem bis heute gültigen Rekord – 67 Strafminuten in einem einzigen Spiel 08.04.1980: Sie wissen nicht, was sie tun, als sich zwei Schweden als erste Hockeyspieler einen Playoff-Bart wachsen lassen 28.01.2009: Die Zürcher Löwen krönen sich zu Europas Eishockey-Königen 24.03.1936: Im längsten Hockey-Spiel aller Zeiten fällt das goldene Tor erst im 9. Drittel – um 2.35 Uhr nachts 28.12.1999: «La Montanara» erklingt in Berlin – Ambri krönt sich zum europäischen Champion 31.03.2009: Nie haben wir uns mehr über ein Tor gegen die Schweizer Nati gefreut als bei Omarks Penalty-Trick 22.09.2012: Rick Nash meldet sich mit einem Blitz-Hattrick in der Schweiz zurück 30.12.1981: Wayne Gretzky schafft den verrücktesten seiner Rekorde: 50 Tore in 39 NHL-Spielen 26.12.1993: Dank Chomutow und Bykow träumt Aufsteiger Davos vom ersten Spengler-Cup-Titel seit 35 Jahren Amerikas College-Boys erlegen den russischen Bären Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo