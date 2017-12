Heiliger Bimbam für ZSC-Trainer Hans Wallson: Sportchef Sven Leuenberger verhandelt hinter seinem Rücken mit Bob Hartley. Doch ist der Kanadier zu teuer oder wird einfach gepokert?

Diese Hockey-Ehe ist wohl hoffnungslos zerrüttet. Die ZSC Lions sind zwar noch mit Cheftrainer Hans Wallson bis Saisonende verheiratet. Aber Sportchef Sven Leuenberger geht bereits jetzt und ausgerechnet während der Festtage fremd. Er sucht einen neuen Trainer. Wird er fündig, wird er die Scheidung von Hans Wallson veranlassen.

Mit wem alles Sven Leuenberger fremd geht und damit seinen Cheftrainer betrügt, ist nicht bekannt. Darüber gibt es nur Gerüchte. Sein «Trainer-Liebesleben» dürfte intensiv sein.

Zumindest ein Seitensprung ist nun aufgeflogen und offiziell bestätigt. Er hat ein Verhältnis mit Bob Hartley angefangen.

Bob Hartley wäre ja in der Tat der perfekte Nothelfer für die ZSC Lions. Der Kanadier kennt unser Hockey, war mit den ZSC Lions 2012 Meister (und wechselte dann in die NHL zurück), hat den Titel «aus dem Keller heraus» geholt (er war nach der Qualifikation lediglich Siebter), weiss wie man in der NHL und bei uns Meisterschaften gewinnt und stellt keine unerfüllbaren Forderungen. Wobei es für die ZSC Lions finanziell ja sowieso gar keine unerfüllbaren Forderungen gibt. Bob Hartley kann auch als ZSC-Feuerwehrtrainer sein Amt als lettischer Nationaltrainer weiterhin ausüben.

Bob Hartley, einer der authentischsten Bandengeneräle, der Mann, der nicht lügt, bestätigt die Gespräche mit den Zürchern. Er sagt auf die Frage, ob er unter Umständen neuer ZSC Trainer wird: