Sport

Eismeister Zaugg

Darum hält Eismeister Zaugg den Hype um die Advanced Stats für übertrieben



archivbild: watson

Darum hält der Eismeister den Hype um die Advanced Stats für übertrieben

Wie zuverlässig sind eigentlich Statistiken? Ein Erlebnis zeigt, dass wir die Zahlen im schweizerischen Eishockey mit gesundem Misstrauen betrachten sollten.

Eishockey ist ein Sport der Statistik. Zumal sich die Statistiken sehr gut als Ausrede einsetzen lassen. Ja, sie sind das blitzende Schwert der Ausrede in der Hand der Erfolglosen. Mit Zahlen lässt sich jeder Entscheid rechtfertigen. Man muss nur schlau genug sein, die entsprechenden Statistiken für die einzelnen Situationen herauszusuchen, die eine Ausrede stützen.

Inzwischen sind die Zahlen über Stars und Mitläufer ein Geschäftszweig geworden. Der kluge, mehrfache Meisterverteidiger Andreas Hänni hat die «Advanced Statistics» zu seinem Business gemacht. Er ist einer der meistunterschätzten Hockeyexperten im Land geworden.

Aber wie verlässlich sind diese Statistiken? Der Nutzen ist zweifelsfrei gross. Und wenn sie hundertprozentig verlässlich wären, wäre er noch grösser. Aber da gibt es zumindest für einen Bereich ein ganz grosses Fragezeichen.

Wichtig bei Beurteilung von Spielern und Trainern

Tore, Assists und Strafminuten sind unumstössliche Wahrheiten. Zumal diese Statistiken von der Liga überprüft werden – was ja mit der flächendenkenden TV-Abdeckung aller NL-Spiele problemlos machbar ist. Auch die Plus/Minus-Statistik, die uns sagt, bei wie vielen Toren und Gegentoren ein Spieler auf dem Eis war, dürften recht genau sein. Weil sich auch diese Angaben mit TV-Bildern überprüfen lassen.

Aber was ist mit den erstaunlichen Zahlen über die Eiszeiten der einzelnen Spieler? Wir können mit einem Mauseklick erfahren, wie lange ein Verteidiger oder ein Stürmer während eines Spiels eingesetzt worden ist (die sogenannte Eiszeit). Und zwar sowohl bei numerischem Gleichstand als auch im Powerplay oder in Unterzahl. Für die Beurteilung eines Spielers, aber auch eines Trainers, spielen diese Zahlen eine wichtige Rolle. Weil sich beispielsweise feststellen lässt, ob ein Trainer junge Spieler einsetzt, oder seine Stars zu stark belastet.

Eingabe Handgelenk mal Pi

Diese Eiszeiten werden von freiwilligen Helfern auf Computern erfasst. Stark vereinfacht erklärt: Jedes Team hat seine Hobby-Statistiker, die genau hinschauen, wann ein Spieler aufs Eis kommt und wann er es wieder verlässt und die diese Daten im Computer eintragen.

Wir sollten diese Eiszeiten allerdings nicht als absolut betrachten. Sondern als grobe Schätzungen. Kürzlich erzählte mir einer dieser «Eiszeit-Statistiker», ein freundlicher, ehrlicher, junger Mann, wie das so zu und her geht. Sein Name ist mir entfallen und ebenso der Name des Klubs, für den er arbeitet. Nur so viel: Es handelt sich um ein sehr renommiertes, traditions- und erfolgreiches Eishockeyunternehmen.

Es muss während des Spiels bei den Zahlen-Jungs recht lustig zu und her gehen. So hat mir dieser tüchtige anonyme Zeitstatistiker erzählt, er habe im Statistikteam Kollegen, die das iPad während des Spiels nicht für die Eingabe der Eiszeiten verwenden. Sondern lieber ein Skirennen schauen. Oder Filme. Hinterher habe man dann die entsprechenden Zahlen Handgelenk mal Pi eingegeben. Das sei nicht so schwierig. Man wisse ja ungefähr, wer wie viel Eiszeit bekomme. Meine Frage, ob man die Eiszeiten am Ende gar ausgejasst habe, hat er energisch und empört verneint.

Das Auge der wahren Kenner

Wenn da schon bei einem renommierten, traditions- und erfolgreichen Hockeyunternehmen so gefuhrwerkt wird, können wir ohne jede Boshaftigkeit annehmen, dass auch bei anderen Klubs «Zeitschätzer» am Werk sind.

Ein Skandal? Nein, keineswegs und ganz im Gegenteil. Vielmehr ist das gut so. Denn so werden die wahren Kenner, die Tüchtigen und die Klugen belohnt. Wir kehren zurück zur wahren, echten Spielerbeurteilung. Richtig liegt, wer sich nicht auf die Statistik verlässt, sondern bei einem Spieler auf alles achtet, was er im Laufe eines Einsatzes tut oder eben nicht tut. Wer die Körpersprache interpretiert (positive oder negative Signale?) und herausfindet, welche Rolle einer in der Kabine spielt und wie gut er auf und neben dem Eis trainiert. Und so weiter und so fort. Nur so können wir den Leitwolf vom Mitläufer unterscheiden.

«Weiche» Faktoren viel wichtiger

Wer sich nur auf die Statistik verlässt, ist verlassen: Alle Konkurrenten haben ja die gleichen Zahlen auch. Der Leitsatz eines Sportchefs müsste unter den ganz besonderen Verhältnissen unseres Hockeys sein: Nur so viel Statistik wie nötig und so wenig Statistik wie möglich. Genau sind nur die Angaben über Tore, Assists, Strafminuten und zu einem schönen Teil wohl auch die Plus/Minus-Statistik. Alles andere basiert auf groben Schätzungen oder gar auf grobem Unfug.

So wichtig Zahlen sein mögen: Spieler sind Menschen. Männer, die bezahlt werden, um zu spielen. Für die richtige Einschätzung sind, wie oben erwähnt, «weiche» Faktoren (Charakter, Verhalten in verschiedenen Situationen etc.), viel Erfahrung und ein breites Wissen viel wichtiger als Statistiken bzw. grob geschätzte Zahlen von Sportsfreunden, die lieber Skirennen als Hockeyspiele sehen.

Pendeln früher und heute

11 Themen, die du beim Oster-Brunch besser nicht ansprichst Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Lya Saxer

Die Geburtsstunde einer Legende: Jamaika hat 'ne Bobmannschaft! 18.01.1987: Pirmin Zurbriggen kommt zum billigsten Weltcupsieg – er ist der einzige Starter 18.12.2004: Abfahrer Kristian Ghedina kollidiert auf den letzten Metern beinahe mit einem Reh 17.03.2012: Schiebermütze auf den Kopf, Holzlatten an die Füsse – Didier Cuche verabschiedet sich mit Stil 04.03.2011: Northug vernascht die Schweden mit dem frechsten Zieleinlauf aller Zeiten 21.12.1998: Nie passt der Fan-Song «Immer wieder Österreich» besser als beim Ösi-Neunfachsieg 09.03.2012: Ambrosi Hoffmann verkündet seinen Abschied und wir erinnern daran mit dem witzigsten Ski-Video der Welt 29.12.2005: «Grüni» fehlen 100 Meter zur Sensation – nach einem Sturz beim Zielsprung rutscht er knapp an seinem ersten Weltcupsieg vorbei 16.02.2002: Der krasse Aussenseiter Steven Bradbury schreibt das schönste Olympia-Märchen überhaupt 15.03.2012: Die grosse Kristallkugel liegt für Beat Feuz bereit – doch er stürzt und Marcel Hirscher ist da, um zu erben 15.01.2012: Biathlon-Göttin Magdalena Neuner verliert komplett den Überblick und ballert vier Schüsse auf die falsche Scheibe 18.11.2006: Biathlet Björndalen, der Kannibale der Loipe, lässt das Gewehr daheim und triumphiert auch im Langlauf-Weltcup 25.02.1994: Am Ende strahlt die Schöne Nancy Kerrigan und das Biest Tonya Harding vergiesst bittere Tränen 10.01.2007: Rainer Schönfelder rast am Lauberhorn die längste Abfahrt der Welt nackt hinunter Der Horrorsturz in Kitzbühel verändert das Leben von Dani Albrecht für immer 31.01.1987: So wie in Crans-Montana haben wir die Österreicher nie mehr paniert 06.03.1994: Heidi Zeller-Bähler stürzt sich aus dem Starthaus, wie vor und nach ihr nie mehr eine Skifahrerin 13.03.2008: Défago ist zwei Hundertstel zu langsam, Albrecht fährt zu schnell – und Cuche verliert die Super-G-Kugel um einen einzigen Punkt 12.02.2006: Die Ösi-Reporter reiben schon gierig die Hände – da klaut ein Franzose doch tatsächlich noch «ihr» Abfahrts-Gold 20.03.2005: Nach einer Kiste Bier und mit ganz viel Alkohol im Blut fliegt Janne Ahonen weiter als jemals ein Mensch vor ihm 10.02.2002: Simon Ammann, der voll geile Harry Potter der Lüfte, wird Olympiasieger 17.01.2010: Füdligate in St.Moritz – Bob-Weltmeisterin Gillian Cooke platzt am Start die Hose 17.02.2006: Tanja Frieden freut sich schon über den silbernen «Plämpu», als Lindsey Jacobellis ihr Gold schenkt 12.03.2010: Carlo Janka schafft den Hattrick und holt sich nach WM-Gold und dem Olympiasieg auch den Gesamtweltcup 13.02.1998: Trotz seinem Jahrhundert-Sturz wird Hermann Maier noch Doppel-Olympiasieger 02.02.2008: In ihrer ersten Abfahrt stürzt Lara Gut mit dem Sieg vor Augen – und wird Dritte 01.02.1997 Nur Schweizer auf dem WM-Podest – aber diese Party endet im Fiasko 07.01.2007: Marc Berthod beendet beim Slalom von Adelboden mit Startnummer 60 und mit dem Lauf seines Lebens die grosse Schweizer Ski-Misere 06.01.2002: Sven Hannawald knackt in Bischofshofen seinen eigenen Schanzenrekord und holt sich als bisher einziger Springer den Tournee-Grand-Slam 03.02.2005: Bode Miller fährt die Kombi-Abfahrt auf einem Ski und wird Weltmeister der Herzen 14.02.1988: «Eddie The Eagle» begeistert die Welt: Mithüpfen ist wichtiger als gewinnen 17.12.1993: Liechtensteiner gewinnt mit der 66 die verrückteste Abfahrt der Weltcup-Geschichte 14.12.1997: Weil Hermann Maier falsch jubelt, erbt Mike von Grünigen den Sieg des Österreichers 27.02.2010: Alles scheint nach dem Sturz verloren – da schwimmt sie einfach übers Eis und rettet Deutschland in den Final 06.02.1989: Eine deutsche Eintagsfliege vereitelt in Vail einen Schweizer Vierfach-Triumph und wird Abfahrts-Weltmeister 09.01.1954: Wie die Lauberhorn-Abfahrt in Wengen zu ihrem Österreicherloch kam 20.02.2014: Ein Sturz produziert das beste Fotofinish aller Zeiten – zumindest für Profiteur Armin Niederer 29.01.2011: Im allerletzten Wettkampf setzt Sarah Meier ihrer Karriere die Krone auf 23.01.1994: Vreni Schneider steht noch nicht für den Kafi am Pistenrand, sondern ist der Evergreen im Stangenwald Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo