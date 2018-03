Sport

Eismeister Zaugg

Eishockey: Darum siegt Lugano im Playoff-Viertelfinal gegen Fribourg



Bild: KEYSTONE

Eismeister Zauggs Playoff-Vorschau: Luganos Ausfälle können zum Schlüssel werden

Gottéron (5.) hat die Emotionen für einen Tag. Aber nicht für sieben Spiele. Lugano (4.) wird ins Halbfinale einziehen. Als heimlicher Titelaspirant.

So viel Verletzungspech hat es seit der Einführung der Playoffs (1986) wahrscheinlich noch nie gegeben. Im zweitletzten Spiel der Qualifikation in Davos hat Lugano die drei Titanen Damien Brunner, Alessandro Chiesa und Dario Bürgler verloren.

Bild: KEYSTONE

Der logische erste Gedanke: Damit ist für Lugano die Saison gelaufen. Aber so ist es nicht. Ein Beispiel aus dem Fussball: Portugals Cristiano Ronaldo musste im Finale der Euro 2016 mit einer Knieverletzung in der 26. Minute den Platz verlassen. Portugal gewann ohne seinen Superstar in der Verlängerung gegen Frankreich 1:0.

Ein Endspiel um den europäischen Titel ist nicht mit den Playoffs vergleichbar. Aber die Bedeutung von Ronaldo für Portugal dürfte eher noch grösser gewesen sein als die von Damien Brunner, Dario Bürgler und Alessandro Chiesa für Lugano. Ja, so schwer die Ausfälle theoretisch wiegen mögen – Lugano kann damit leben. Alessandro Chiesa war in entscheidenden Partien noch nie frei von defensiven Sünden. Den wahren Damien Brunner haben wir diese Saison noch nie gesehen und Dario Bürgler ist nicht mehr in Hochform.

Eishockey gilt als letzter wahrer Mannschaftssport. Teamgeist zählt im Eishockey noch viel mehr als im Fussball. Eine Mannschaft, die zusammenhält, kann im Eishockey viel weiter über sich hinauswachsen als im Fussball. Wunder wie der US-Olympiasieg von 1980 («Miracle on Ice») oder der Einzug der Deutschen ins olympische Finale von 2018 sind im Fussball nicht möglich.

Ja, die Namen von Damien Brunner, Alessandro Chiesa und Dario Bürgler sind nur Buchstaben, die aufs Leibchen genäht worden sind. Jeder kann ersetzt werden. Edmonton hat auch ohne Wayne Gretzky noch einmal einen Stanley Cup geholt.

Lugano hat genug Talent, um eine Meisterschaft zu gewinnen. So wie 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017. Aber 2008 und 2011 hat es nicht einmal für die Playoffs gereicht.

Seit Jahren gab es in den Playoff-Prognosen eine Konstante: Viele können Meister werden. Aber mit Lugano müssen wir nicht rechnen. Diesmal hüte mich vor solchen Einschätzungen. So viel Pech kann eine Mannschaft zusammenschweissen. Il miracolo di Lugano 2018 ist möglich. Die Ausfälle von Alessandro Chiesa, Damien Brunner und Dario Bürgler können Lugano endlich die Romantik des Mannschaftsportes («Einer für alle, alle für einen») zurückbringen. Endlich ein Happy End in der Hockey-Version von «Geld und Geist».

Bild: KEYSTONE

Lugano hat gegen Gottéron in der Vergangenheit vier von fünf Playoff-Serien gewonnen und wird nun nicht scheitern. Ja, Gottéron kann im «heiligen Zorn» jeden Gegner besiegen. Ja, Barry Brust kann für Gottéron einzelne Spiele gewinnen. Ja, Gottéron ist an einem guten Abend die wohl emotionalste Mannschaft der Liga.

Aber Gottéron hat die Emotionen nur für einen Tag. Vielleicht auch für zwei oder drei. Aber nicht für vier Tage und vier Siege. Daran ändert auch die Rückkehr von Leitwolf Julien Sprunger nicht mehr viel. Deshalb schafft Lugano das Halbfinale.

Diese Saison

Fribourg – Lugano 1:4

Lugano – Fribourg 2:4

Lugano – Fribourg 8:2

Fribourg – Lugano 3:2

Tipp

Lugano – Fribourg 4:2

Die Zuschauerzahlen in der National League

Unvergessene Eishockey-Geschichten Deutschland verpasst die grosse Sensation, weil der Puck auf der Linie kleben bleibt NHL-Star Darryl Sittler stellt einen Rekord für die Ewigkeit auf 04.01.1987: Als nach der grössten Prügelei aller Zeiten die Lichter ausgingen und ein Spiel die Eishockey-Welt veränderte 16.01.1905: Nach 23 Tagen Anreise werden die Dawson City Nuggets im Stanley-Cup-Final mit 2:23 vermöbelt 19.10.1996: Del Curto klärt seine Spieler auf: «Zum Schiri nüma ‹Fuck you› sägä, äs git zwei Minuta, hä!» 24.02.2006: Neunmal das F-Wort in einer Minute – Greg Holst macht sich mit legendärem Ausraster-Interview unsterblich 14.05.2008: Philippe Furrer schiesst das kurioseste Eigentor der Schweizer Hockey-Geschichte 10.10.1979: Ein gewisser Wayne Gretzky bestreitet sein erstes Spiel in der NHL – er wird sämtliche Rekorde pulverisieren 02.05.2000: In St. Petersburg schreibt ein SMS Hockeygeschichte 18.02.2006: Die «Eisgenossen» spielen kanadischer als die Kanadier und rächen sich für eine uralte Schmach 11.03.1979: NHL-Haudegen Randy Holt prügelt sich zu einem bis heute gültigen Rekord – 67 Strafminuten in einem einzigen Spiel 08.04.1980: Sie wissen nicht, was sie tun, als sich zwei Schweden als erste Hockeyspieler einen Playoff-Bart wachsen lassen 28.01.2009: Die Zürcher Löwen krönen sich zu Europas Eishockey-Königen 24.03.1936: Im längsten Hockey-Spiel aller Zeiten fällt das goldene Tor erst im 9. Drittel – um 2.35 Uhr nachts 28.12.1999: «La Montanara» erklingt in Berlin – Ambri krönt sich zum europäischen Champion 31.03.2009: Nie haben wir uns mehr über ein Tor gegen die Schweizer Nati gefreut als bei Omarks Penalty-Trick 22.09.2012: Rick Nash meldet sich mit einem Blitz-Hattrick in der Schweiz zurück 30.12.1981: Wayne Gretzky schafft den verrücktesten seiner Rekorde: 50 Tore in 39 NHL-Spielen 26.12.1993: Dank Chomutow und Bykow träumt Aufsteiger Davos vom ersten Spengler-Cup-Titel seit 35 Jahren Amerikas College-Boys erlegen den russischen Bären Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare