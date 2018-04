Sport

Klotens grosse Chance – der Präsident in der «Ego-Falle»

Wie geht es mit Kloten weiter? Der Pulverdampf nach dem Abstieg verzieht sich und nun sehen wir: Die Perspektiven sind gar nicht so schlecht. Wir dürfen uns in der Swiss League auf ein «Hollywood aus dem Dorfe» freuen.

Genug gelästert, gespottet, gepoltert und geschmäht. Der Respekt vor 56 Jahren Hockey-Geschichte gebietet uns, innezuhalten und nun aufzuzeigen, wie es im «Seldwyla des Hockeys» weitergehen wird. Gibt es vielleicht doch ein Licht am Ende des Tunnels?

Um die Zukunft zu erkennen, müssen wir uns noch einmal kurz mit Klotens Besitzer Hans-Ulrich Lehmann befassen. Es war, ist und bleibt die Schlüsselfigur.

Rechnen und geschäften kann er. Und Selbstvertrauen hat er reichlich. Bei seinen Auftritten wirkt Hans-Ulrich Lehmann gelegentlich wie eine charismatische Mischung aus Donald Trump und Frank Sinatra. Sinatras berühmtesten Song («I did it my way») hat er auf eine eigene Version umgeschrieben: «My Way or Highway.» Es geht so wie es Hans-Ulrich Lehmann will. Wer das nicht einsehen mag, muss die nächste Ausfahrt nehmen und im besten Wortsinne abfahren.

Ein Wolf ohne Schafspelz

Als Unternehmer ist der ehemalige KV-Lehrling ausserordentlich erfolgreich. Mit einem guten Gespür für den Zeitgeist steigt der fünffache Familienvater Ende der 1999er-Jahre ins «Hosen-Telefongeschäft» ein und bringt es u.a. als General-Importeur von Nokia zu Reichtum. In der Liste der 300 reichsten Schweizer des Wirtschafts-Magazins «Bilanz» wird er mit einem Vermögen zwischen 200 bis 300 Millionen geführt.

2006 kauft er in Zweidlen, direkt an der Glatt am tiefsten Punkt des Kantons Zürich, eine alte Spinnerei und baut sie zum höchst profitablen und erfolgreichen Seminar- und Eventhotel Riverside aus.

Wenn wir diese Erfolgsgeschichte kennen, ist es nicht mehr schwer, sein krachendes sportliches Scheitern mit Kloten zu verstehen – und gleichzeitig eine grosse Chance zu erkennen.

Hans-Ulrich Lehmann ist im Sport das Opfer seines eigenen Erfolges geworden. Wer so oft Risiken eingegangen ist und oft entgegen allen Erwartungen durchschlagenden Erfolg gehabt hat, dem fällt es schwer, im Schafspelz der Bescheidenheit den kapitalistischen Wolf zu spielen. Er tritt als Wolf auf. Umgänglich, unkompliziert. Aber eben auch unverhohlen selbstbewusst. Bis zur Grenze der Arroganz.

Flucht nach vorne

Reich zu sein ist gut. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, da verlangt das Ego jedes erfolgreichen Mannes öffentliche Anerkennung. Wenn es in der Politik nicht funktioniert, dann bleibt immer noch der Sport. Die Bühne der Eitelkeiten, auf der man sich einen Platz kaufen kann.

Also kauft Hans-Ulrich Lehmann 2016 den EHC Kloten. Mit diesem Unternehmen haben der Milliardär Philippe Gaydoul und nordamerikanische Investoren zweistellige Millionenbeträge verloren. Nun wird es Hans-Ulrich Lehmann auch im Hockey-Business allen zeigen. Die Stunde des Populisten mit Emmentaler Wurzeln.

Aber im Sport stösst der Hobby-Helikopterpilot an Grenzen. Mit Befehlen, mit Geld lässt sich der Erfolg nicht erzwingen und nicht kaufen. Auf einmal muss er junge Männer für ein unberechenbares Spiel auf einer rutschigen Unterlage und nicht für ordentliche Arbeit bezahlen. Und beliebig kann er sie nicht heuern und feuern. Er ist auf jeden einzelnen angewiesen.

Wir dürfen davon ausgehen, dass es sein Ego nicht zulässt, den dramatischsten Hockey-Abstieg der Neuzeit auf sich sitzen zu lassen. Also hat Hans-Ulrich Lehmann noch am Donnerstag, keine 24 Stunden nach dem Abstieg, die Chronistinnen und Chronisten zur Medienkonferenz antraben lassen.

Seine Botschaft: Es geht weiter. Der Wiederaufstieg ist das Ziel. Er ist, wie so viele kluge Männer vor ihm, in die «Ego-Falle» des Sports geraten. Aus jedem anderen Geschäft könnte er ohne Prestigeverlust aussteigen. Hier geht das nicht. Er ist Besitzer des EHC Kloten. Lässt er das Unternehmen «vor die Hunde gehen», dann verliert nicht nur seine Investition den Wert. Schlimmer: der Imageschaden im Glatttal. Also Flucht nach vorne.

Der Besuch in Langnau

Ist eine Rückkehr in die höchste Liga möglich? Oder liegt die Zukunft eher in der Bescheidenheit als Farmteam der SC Rapperswil-Jona Lakers?

Ein Wiederaufstieg ist möglich. Das haben Lausanne, Langnau und soeben die Lakers bewiesen. Und Klotens Hockeykultur sollte eigentlich mindestens so krisenfest sein wie jene in Langnau, Lausanne und Rapperswil-Jona. Und Geld müsste es ja im Glatttal, einer der reichsten Industrielandschaften der Welt, genug geben.

Aber für Kloten gibt es nur ein Comeback, wenn sich Hans-Ulrich Lehmann künftig demütiger den besonderen Gesetzen des Sportes unterzieht. Sich unterziehen? Nein, das ist eigentlich nicht Hans-Ulrich Lehmanns Art.

Warum nicht von der Konkurrenz lernen? Kürzlich reiste der neue Geschäftsführer Pascal Signer nach Langnau. Um vor Ort zu erfahren, wie die Langnauer im Frühjahr 2013 den Abstieg gemanagt haben. Zwei Jahre nach der «Stunde null» stiegen die Emmentaler 2015 unter dem gleichen Präsidenten wieder auf.

Langnau als Beispiel? Der Unterschied: In Langnau ist Präsident Peter Jakob eine Integrationsfigur und eine Vertrauensperson, die grössten Respekt in der ganzen Region geniesst. Ein erfolgreicher Unternehmer wie Hans-Ulrich Lehmann. Aber bescheidener in der Art. Ein kluger Diplomat. Er hat in der Stunde der Not alle ins Boot geholt, getröstet, motiviert, Perspektiven aufgezeigt, eine «So-jetzt-erst-recht-Stimmung» entfacht. Alle haben sich gemeinsam mit ihm auf den Weg nach oben gemacht. Mit neuem Trainer, neuem Sportchef.

Kann Hollenstein/Rötheli gut gehen?

Hans-Ulrich Lehmann ist keine vergleichbare Lichtgestalt. Weil der Abstieg auch ihm angelastet wird. In Langnau ist 2013 die Relegation den besonderen Umständen und allem möglichen, aber nie dem Präsidenten zugeschrieben worden. Aber inzwischen beginnt sich auch im Glatttal eine «So-jetzt-erst-recht-Stimmung» zu regen.

Die Frage ist also: Gibt es in Kloten einen sportlichen Neuanfang wie damals in Langnau? Es ist in Kloten nicht einfach, sich zu häuten, neu zu definieren. Vorne sass bei der Medienkonferenz schon wieder Felix Hollenstein, inzwischen in Kloten so etwas wie die Eishockey-Antwort auf Erich Vogel. Nun präsentierte sich der ehemalige Captain, Trainerassistent, Trainer, Juniorentrainer, Scout und Berater in einer neuen Rolle: Er wird Sportchef. Und Trainer soll Abstiegscoach André Rötheli werden. Hans-Ulrich Lehmann kann rechnen: Die Lösung ist kostengünstig. Beide stehen ja schon in der Juniorenabteilung auf der Lohnliste.

Schauen da schon wieder keck die «Gespenster von Seldwyla» durch die Dachritzen ins Stadion? Felix Hollenstein und André Rötheli sind Freunde. Der Freund des Sportchefs als Trainer? Kann das gehen? Kein Schelm, wer jetzt schon wettet, dass Kloten die Saison nicht mit dem Trainer beenden wird, der die Saison begonnen hat.

Und wie steht es mit der Mannschaft? Nicht ein einziger Spieler steht unter Vertrag. Aber ein cleverer Sportchef kann aus der sportlichen Konkursmasse, aus Trouvaillen von den Transferwühltischen und dem eigenen Nachwuchs eine einigermassen konkurrenzfähige Mannschaft zusammenbauen.

Aber Kloten ist vorläufig kein Karrieresprungbrett mehr. Junge Spieler, die eine Chance in der NLA bekommen, werden gehen oder müssen mit überhöhten Salären zum Bleiben in der Zweitklassigkeit motiviert werden. Timo Helbling (Zug), Benoit Jecker, Nicolas Steiner (Biel) und Jeffrey Füglister (Langenthal) sollten kommen. Aber sie haben Verträge unterschrieben, die nur für die NLA gültig sind. Spieleragent Andy Rufener vertritt unter anderem Timo Helbling, Nicolas Steiner und Tim Ramholt. Er ist in Kloten gross geworden und das Schicksal «seines» Klubs beschäftigt ihn stark. Trotzdem sagt er: «Ich versuche für alle meine Spieler Alternativen in der NLA zu finden.»

Goalie-Frage der wichtigste Punkt

So ist das halt jetzt: Für Kloten spielt vorerst nur noch, wer keine Chance in der NLA bekommt. Das grösste Problem ist die Besetzung der Torhüterposition. Langnau sicherte sich nach dem Abstieg rasch den Verbleib von Damiano Ciaccio. Er war, trotz Abstieg, ein charismatischer Torhüter, der Spiele gewinnen konnte und es noch heute kann und für Langnau tut.

Das sind die vordringlichsten Aufgaben für Sportchef Felix Hollenstein: die Verpflichtung eines erstklassigen Goalies und von zwei starken Ausländern. Das Budget von rund 6 Millionen wird vorerst ausreichen. Mit Billiglösungen im Tor und auf den beiden Ausländerpositionen geht es nicht. Sonst wird Kloten in Langenthal, Ajoie, Visp und Olten noch und noch gerockt.

Fest steht: Kloten wird die Unterhaltungskultur und die sportliche Landschaft der Swiss League bereichern.

Eigentlich hat ja Hans-Ulrich Lehmann einst angekündigt, in einem Jahr neue Besitzer zu suchen und aus dem Hockeygeschäft auszusteigen. Aber sein Ansehen ist im Volke erst wieder blitzblank poliert, wenn er seinen Nachfolgern Kloten als NLA-Klub übergeben bzw. verkaufen kann. «Aufstieg-Ueli» klingt besser als «Abstieg-Ueli».

Im Idealfall obsiegt die Kraft der Eitelkeit über die Vernunft und den Geschäftssinn und Hans-Ulrich Lehmann springt über seinen Schatten. Er lässt sich beraten, hört auf die fachkundigen Stimmen in seinem Hockeyunternehmen (die gibt es), beachtet künftig die ungeschriebenen Gesetze des Mannschaftsports, redet im Zusammenhang mit dem EHC Kloten weniger und klüger, investiert kräftig in die «Mission Wiederaufstieg» und bleibt, bis Kloten wieder in der NLA steht.

