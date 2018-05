Sport

Eismeister Zaugg

Mirco Müller – nach Roman Josi der beste Schweizer Verteidiger



Bild: KEYSTONE

Mirco Müller – nach Roman Josi der beste Schweizer Verteidiger

Ein «vergessener» NHL-Spieler ist ein Glücksfall für unser WM-Team. Verteidiger Mirco Müller (23) war bisher neben Nino Niederreiter unser wichtigster Einzelspieler.

Klaus Zaugg, Kopenhagen

Ein Erstrundendraft (Nr. 18) geht im Sommer 2013 in der Glückseligkeit nach der Silber-WM beinahe vergessen. Und seither ist Mirco Müller nie aus dem Schatten von Mark Streit und Roman Josi, den Titanen unter den Schweizer Verteidigern, hinausgekommen, die mit Captain-Würde, Stanley-Cup-Final und Rücktritt Schlagzeilen geschrieben haben.

Mirco Müller ist auch ein Beispiel dafür, wie wichtig es für eine Karriere sein kann, im richtigen Zeitpunkt im richtigen Team zu landen – und einen Agenten zu haben, der sich um den Transfer ins richtige Team kümmert.

San José hat Mirco Müller kein NHL-Glück gebracht. Die zwei letzten der insgesamt drei Saisons nach dem Draft hat er mehrheitlich im Farmteam verbracht. Im dritten und letzten Jahr (2016/17) reichte es gerade noch zu vier NHL-Einsätzen.

Bild: AP/AP

«Habe im Farmteam viel gelernt»

Die Parallelen zum NHL-Karrierestart von Nino Niederreiter sind nicht zu übersehen. Auch er kam als Erstrundendraft der Islanders (Nr. 5/2010) einfach nicht weiter. Erst der von seinem Agenten André Rufener orchestrierte Wechsel zu Minnesota hat seine Karriere im letzten Vertragsjahr gerettet.

Mirco Müller hat – wie Nino Niederreiter – in diesen schwierigen ersten Jahren nie den Mut verloren. «Ich habe im Farmteam auch viel gelernt. Es ist wichtig, eine positive Einstellung zu bewahren und in jedem Spiel das Beste zu geben. Du stehst auch im Farmteam unter Beobachtung.» Der Konkurrenzkampf sei hart. «Vielleicht fünf Prozent der NHL-Spieler haben eine unantastbare Position. Alle anderen müssen sich täglich neu beweisen.»

Der Winterthurer, der mit 17 Kloten verliess und in die höchste Juniorenstufe in Nordamerika wechselte, hatte immerhin das Glück, dass San Josés Farmteam in der gleichen Stadt spielt. Er konnte die Wohnung behalten und weiterhin in seiner gewohnten Umgebung leben. Aber eben: die Sharks setzten nicht mehr auf ihn. Warum, wusste er eigentlich nicht. Es war einfach so, dass der Trainer nicht mehr auf ihn setzte. Punkt. Sein Dreijahres-Einstiegsvertrag war im Frühjahr 2017 abgelaufen und Müller hatte kaum mehr einen Marktwert.

Aber sein Agent André Rufener fand eine Lösung. Die New Jersey Devils haben ihn im letzten Sommer für zwei Jahre bis 2019 unter Vertrag genommen. Damit habe er nicht mehr gerechnet. Einen direkten Zusammenhang mit dem Draft von Nico Hischier und seiner Verpflichtung im gleichen Sommer vermutet er nicht. Von einem «Schweizer-Bonus» habe er jedenfalls nichts gemerkt. Gekannt habe er vorher erst Nicos älteren Bruder Luca.

Es winkt ein Millionenvertrag

Diese Saison verdiente Mirco Müller brutto 775'000 Dollar, nächste Saison werden es 925'000 Dollar sein. Das Geld ist in diesem Fall nicht der entscheidende Faktor. Viel wichtiger: Trotz Verletzungspech hat sich Mirco Müller in der Schlussphase bei New Jersey durchgesetzt. Das Austrittsgespräch vor dem Abflug in die Schweiz – es dauerte die übliche Viertelstunde – sei positiv gewesen.

Bild: AP

Wenn sich Mirco Müller auf diesem Level halten kann, wird er im Sommer 2019 seinen ersten Millionen-Dollar-Mehrjahresvertrag bekommen. In New Jersey baut Manager Ray Shero um Nico Hischier herum ein neues Team auf – wie Paolo Duca in Ambri. Auf ganz anderem Level zwar, logo, aber durchaus mit einer ähnlichen Philosophie. Wer spektakuläre Vergleiche mag: Was Mirco Müller in New Jersey, ist Michael Fora in Ambri. Aber Paolo Duca hat keinen Nico Hischier.

Item, fünfmal hintereinander hatten die Devils die Playoffs verpasst – jetzt hat das junge neue Team mit Nico Hischier und Mirco Müller die Playoffs wieder erreicht. Und weil nach einer Playoff-Runde bereits Schluss war, kann der ältere Bruder von Olympia-Topskorerin Alina Müller (20) bei dieser WM zum ersten Mal für unsere Nationalmannschaft verteidigen. Er tut es an der Seite von Raphael Diaz, dem er zuvor nur einmal bei einem Nationalmannschafts-Kandidatentreffen im Sommer begegnet war. Beide haben jetzt nach vier Partien je 4 Skorerpunkte auf dem Konto. Als Verteidiger vier Punkte nach den vier ersten Länderspielen – das schafften einst nicht einmal Mark Streit oder Roman Josi.

Die hervorragende Bilanz

Obwohl neun Jahre jünger, ist Mirco Müller im ersten Verteidigerpaar unseres WM-Teams auf dem Eis das «Alphatier» und an seiner Seite blüht der Captain auf. Das olympische Turnier hatte Raphael Diaz noch ohne Skorerpunkt und ohne Plus-Bilanz beendet. Jetzt, an der Seite von Mirco Müller steht er bei +4. Und Mirco Müller hat mit +6 gar die beste Bilanz der ganzen Mannschaft.

Wir können es in einem Satz so zusammenfassen: Mirco Müller ist inzwischen nach Roman Josi (27) der beste Verteidiger mit Schweizer Pass.

So sieht es aus, wenn NLA-Teams Frauen anflirten Video: watson

Diese bewährten Nationalspieler sind nicht an der WM dabei

Unvergessene Eishockey-Geschichten 26.12.1993: Dank Chomutow und Bykow träumt Aufsteiger Davos vom ersten Spengler-Cup-Titel seit 35 Jahren 30.12.1981: Wayne Gretzky schafft den verrücktesten seiner Rekorde: 50 Tore in 39 NHL-Spielen 02.05.2000: In St. Petersburg schreibt ein SMS Hockeygeschichte 11.03.1979: NHL-Haudegen Randy Holt prügelt sich zu einem bis heute gültigen Rekord – 67 Strafminuten in einem einzigen Spiel 28.01.2009: Die Zürcher Löwen krönen sich zu Europas Eishockey-Königen Amerikas College-Boys erlegen den russischen Bären 16.01.1905: Nach 23 Tagen Anreise werden die Dawson City Nuggets im Stanley-Cup-Final mit 2:23 vermöbelt 04.01.1987: Als nach der grössten Prügelei aller Zeiten die Lichter ausgingen und ein Spiel die Eishockey-Welt veränderte 22.09.2012: Rick Nash meldet sich mit einem Blitz-Hattrick in der Schweiz zurück Deutschland verpasst die grosse Sensation, weil der Puck auf der Linie kleben bleibt 18.02.2006: Die «Eisgenossen» spielen kanadischer als die Kanadier und rächen sich für eine uralte Schmach 08.04.1980: Sie wissen nicht, was sie tun, als sich zwei Schweden als erste Hockeyspieler einen Playoff-Bart wachsen lassen 24.02.2006: Neunmal das F-Wort in einer Minute – Greg Holst macht sich mit legendärem Ausraster-Interview unsterblich 10.10.1979: Ein gewisser Wayne Gretzky bestreitet sein erstes Spiel in der NHL – er wird sämtliche Rekorde pulverisieren 31.03.2009: Nie haben wir uns mehr über ein Tor gegen die Schweizer Nati gefreut als bei Omarks Penalty-Trick 19.10.1996: Del Curto klärt seine Spieler auf: «Zum Schiri nüma ‹Fuck you› sägä, äs git zwei Minuta, hä!» 14.05.2008: Philippe Furrer schiesst das kurioseste Eigentor der Schweizer Hockey-Geschichte NHL-Star Darryl Sittler stellt einen Rekord für die Ewigkeit auf 24.03.1936: Im längsten Hockey-Spiel aller Zeiten fällt das goldene Tor erst im 9. Drittel – um 2.35 Uhr nachts 28.12.1999: «La Montanara» erklingt in Berlin – Ambri krönt sich zum europäischen Champion Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare