Sport

Eismeister Zaugg

Eishockey-WM: Die Schweizer Linien dürfte so aussehen



Bild: KEYSTONE

Zwei Churer Kindheitsfreunde sollen die Tore schiessen – das sind die Schweizer WM-Linien

Zum ersten Mal in der neueren Geschichte kommt es beim WM-Auftakt Schweiz gegen Österreich auf höchstem Niveau zu einem Duell zwischen zwei helvetischen Bandengenerälen. Roger Bader (53) gegen Patrick Fischer (42).

Die Schweiz hat seit 1993 gegen Österreich an einer WM nicht mehr gewonnen. Am 25. April 1993 siegten wir 5:1 und stiegen am Ende doch ab. Seither gab es drei Unentschieden und zwei Niederlagen, die letzte am 2. Mai 2015 in Prag (3:4 n.P).

Aus dem letzten Training lässt sich bereits erahnen, wie unser WM-Team gegen den Aufsteiger antreten wird. Sorgt das ungewöhnlichste Duo unserer WM-Geschichte für die entscheidenden Tore und den ersten Sieg gegen Österreich seit 25 Jahren?

Chur ist ein vergessener «Hotspot» unseres Hockeys. Kulttorhüter Renato Tosio, 1992 in Prag im WM-Halbfinale, ist beispielsweise beim EHC Chur gross geworden.

Nun stehen wieder zwei Churer im Mittelpunkt des nationalen Interesses: Enzo Corvi und Nino Niederreiter. Ungewöhnlich dabei: 2011/12 stürmte Enzo Corvi bei Chur noch in der obersten Amateurliga (1. Liga) und Nino Niederreiter bereits in der NHL. Enzo Corvi zügelte erst im Sommer 2012 zu Arno Del Curto nach Davos und buchte in seiner ersten NLA-Saison (2012/13) in 34 Spielen kein einziges Tor und bloss einen Assist.

Great to be back on the same team again! Last time we played together was 13 years ago 🇨🇭🏒 EHC Chur #ELCORVNIÑO Swiss Ice Hockey #childhoodfriends #IIHFWorlds Enzo Corvi pic.twitter.com/2NtHHAiDlo — nino niederreiter (@thelnino22) 3. Mai 2018

Nun trainierten die beiden hier in Kopenhagen gemeinsam in einer Linie – Enzo Corvi, der ehemalige 1. Liga-Spieler als Center des NHL-Powerflügels an einer WM. Das wohl ungewöhnlichste Sturm-Duo unserer WM-Geschichte.

Das dürften die Schweizer Linien sein

Erster Block:

Niederreiter, Corvi, Hofmann

Diaz, Müller

Zweiter Block:

Scherwey, Haas, Andrighetto

Untersander, Kukan

Dritter Block:

Moser, Vermin, Riat

Genazzi, Siegenthaler

Vierter Block:

Rod, Schäppi, Baltisberger

Fora, Frick



Überzähliger Stürmer: Walser

Überzähliger Verteidiger: Sutter

Tor: Ob Reto Berra oder Leonardo Genoni im Tor stehen wird, ist noch offen.

Eine beruhigende Meldung aus dem Lager der Österreicher: Michael Raffl, der einzige NHL-Spieler in der Mannschaft von Roger Bader, wird gegen die Schweiz noch nicht antreten. Roger Bader sagt, er erwarte seinen NHL-Stürmer erst für die dritte WM-Partie.

Bild: AP/AP

Roger Bader hat eine schier unlösbare Aufgabe. 2004 hat Österreich zum letzten Mal den Klassenerhalt geschafft. 2005 stiegen die Österreicher ab und seither folgte auf den Aufstieg sogleich der Abstieg: 2007, 2009, 2011, 2013 und 2015. Seit 2008 hat sowieso nie mehr ein Aufsteiger den Klassenerhalt geschafft.

So sieht es aus, wenn NLA-Teams Frauen anflirten Video: watson

Diese bewährten Nationalspieler sind nicht an der WM dabei

Unvergessene Eishockey-Geschichten 30.12.1981: Wayne Gretzky schafft den verrücktesten seiner Rekorde: 50 Tore in 39 NHL-Spielen 28.01.2009: Die Zürcher Löwen krönen sich zu Europas Eishockey-Königen 02.05.2000: In St. Petersburg schreibt ein SMS Hockeygeschichte 26.12.1993: Dank Chomutow und Bykow träumt Aufsteiger Davos vom ersten Spengler-Cup-Titel seit 35 Jahren NHL-Star Darryl Sittler stellt einen Rekord für die Ewigkeit auf 16.01.1905: Nach 23 Tagen Anreise werden die Dawson City Nuggets im Stanley-Cup-Final mit 2:23 vermöbelt Amerikas College-Boys erlegen den russischen Bären 19.10.1996: Del Curto klärt seine Spieler auf: «Zum Schiri nüma ‹Fuck you› sägä, äs git zwei Minuta, hä!» Deutschland verpasst die grosse Sensation, weil der Puck auf der Linie kleben bleibt 31.03.2009: Nie haben wir uns mehr über ein Tor gegen die Schweizer Nati gefreut als bei Omarks Penalty-Trick 08.04.1980: Sie wissen nicht, was sie tun, als sich zwei Schweden als erste Hockeyspieler einen Playoff-Bart wachsen lassen 22.09.2012: Rick Nash meldet sich mit einem Blitz-Hattrick in der Schweiz zurück 28.12.1999: «La Montanara» erklingt in Berlin – Ambri krönt sich zum europäischen Champion 14.05.2008: Philippe Furrer schiesst das kurioseste Eigentor der Schweizer Hockey-Geschichte 18.02.2006: Die «Eisgenossen» spielen kanadischer als die Kanadier und rächen sich für eine uralte Schmach 04.01.1987: Als nach der grössten Prügelei aller Zeiten die Lichter ausgingen und ein Spiel die Eishockey-Welt veränderte 11.03.1979: NHL-Haudegen Randy Holt prügelt sich zu einem bis heute gültigen Rekord – 67 Strafminuten in einem einzigen Spiel 24.03.1936: Im längsten Hockey-Spiel aller Zeiten fällt das goldene Tor erst im 9. Drittel – um 2.35 Uhr nachts 10.10.1979: Ein gewisser Wayne Gretzky bestreitet sein erstes Spiel in der NHL – er wird sämtliche Rekorde pulverisieren 24.02.2006: Neunmal das F-Wort in einer Minute – Greg Holst macht sich mit legendärem Ausraster-Interview unsterblich Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare