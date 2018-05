Sport

Eismeister Zaugg

Freude herrscht! – Roman Josi und Kevin Fiala verstärken die Nati an der WM



Bild: KEYSTONE

Auch Josi und Fiala kommen – eine «Jahrhundert-Chance» für unser Hockey

So viel NHL war noch nie. Mit Roman Josi und Kevin Fiala kann Nati-Coach Patrick Fischer ab Sonntag zwei weitere NHL-Spieler einsetzen. Wer jetzt fragt, wer die Schweiz noch stoppen soll, ist nicht grössenwahnsinnig.

klaus zaugg, kopenhagen

Die Hockeygötter meinen es gut mit der Schweiz. Wir erleben in Kopenhagen eine Sternstunde unserer Hockeygeschichte.

Nach Mirco Müller, Timo Meier, Nino Niederreiter und Sven Andrighetto stehen ab Sonntag mit Roman Josi und Kevin Fiala zwei weitere Feldspieler zur Verfügung, die sich diese Saison in der NHL bewährt haben.

Bild: KEYSTONE

Noch nie hatte ein helvetisches WM-Team so viel NHL-Power. Selbst bei der Silber-WM von 2013 hatten wir nur zwei NHL-Profis: Roman Josi und für die letzten vier Turnierspiele Raphael Diaz von den Montréal Canadiens. Nino Niederreiter hatte damals die ganze Saison im Farmteam verbracht.

«Game-Breaking-Potenzial»

Roman Josi war 2013 MVP – also der wertvollste, beste Einzelspieler des gesamten WM-Turniers. Er hat zwar nach dem Scheitern in den Playoffs mit Nashville soeben die bitterste Enttäuschung seiner NHL-Karriere zu verkraften, aber er kann erneut, wie 2013, eine dominierende Rolle spielen.

Er ist nicht nur ein Verteidigungsminister mit Weltformat. Er befeuert auch die Offensive und verkraftet, wenn erforderlich, mehr als 25 Minuten Eiszeit.

Für Kevin Fiala (21) ist es nach 2014 das zweite WM-Turnier. Damals bestritt er die U18-WM, die U20-WM und in Minsk die «richtige» WM in der gleichen Saison. Er kam in Minsk in 7 Spielen auf 2 Assists. Inzwischen ist er ein Stürmer geworden, der selbst auf NHL-Niveau «Game-Breaking-Potenzial» hat. Also Spiele im Alleingang zu entscheiden vermag. Nicht so kräftig und geradlinig wie Nino Niederreiter oder Timo Meier. Aber unberechenbarer und technisch wahrscheinlich sogar noch besser. Für Nashville erzielte er diese Saison 23 Treffer.

Bild: AP/AP

Die Schweiz hat zwar noch nicht einmal definitiv die Viertelfinals erreicht. Es gibt nach wie vor eine theoretische Möglichkeit des schmählichen Scheiterns. Trotzdem gilt: Wenn Reto Berra oder Leonardo Genoni ihr bestes Hockey zelebrieren, dann können die Schweizer das Viertelfinale überstehen und anschliessend ist alles möglich.

Drei Linien auf Top-Niveau

Offensiv sind wir nun gut genug, um gegen Kanada, Finnland oder die USA vier Tore zu erzielen. Die grosse, die bange Frage ist, ob es gelingt, die Defensive in den verbleibenden drei Gruppenpartien gegen Russland, Schweden und Frankreich so zu justieren, dass selbst Kanada, die USA, Finnland und, wenn es im Verlaufe der WM zu einer weiteren Begegnung kommen sollte, Russland oder Schweden weniger als vier Tore gegen uns zustande bringen.

Zum ersten Mal seit 1951 (WM-Bronze in Paris) ist für die Schweiz auf WM-Niveau nicht in erster Linie das Tore Produzieren, sondern das Tore Verhindern das grössere Problem.

Patrick Fischers Vorgänger hatten jahrelang nicht einmal die Stürmer für eine einzige offensiv durchschlagsfähige Sturmlinie. Jetzt haben wir die Spieler für mindestens drei Linien, die auf diesem Niveau Tore erzielen können.

Bild: AP/AP

Patrick Fischers Vorgänger mussten jahrelang taktische Mittel und Wege suchen, wie wir die Titanen wenigstens im Spiel ohne Puck neutralisieren und besiegen können. Weil wir nicht genug Spieler für eine einzige Linie hatten, die mit dem Puck gut genug waren, um sich gegen die besten der Welt durchzusetzen. Jetzt haben wir Stürmer für mindestens drei Linien, die sich mit dem Puck gegen jede Nationalmannschaft der Welt durchsetzen können.

Die Schweiz hat zwar seit der Rückkehr in die höchste WM-Gruppe (seit 1998) erst einen einzigen Viertelfinal gewonnen. 2013 gegen Tschechien (2:1). Und der Grundsatz gilt noch immer: Namen, noch so grosse, sind nur auf dem Dress aufgenähte Buchstaben. Eishockey ist und bleibt der wahre Mannschaftsport.

Fischer kann mit der Nati wachsen

Aber wie wir es drehen und wenden: Angesichts der Buchstaben, die hier in Kopenhagen aufs Schweizer Dress genäht werden – wenn die Schweiz nicht übers Viertelfinale hinauskommt, dann ist dies eine Enttäuschung. Und eine verpasste «Hockey-Jahrhundertchance».

Noch nie in der neueren Geschichte der WM hatte ein Coach mit so wenig Erfahrung wie Patrick Fischer so viel Talent zur Verfügung. Das muss kein Nachteil sein. Eine so gute Mannschaft kann ihren Coach im Amt wachsen lassen. An schweizerischer Bescheidenheit und schweizerischem Kleinmut werden wir nicht scheitern. Patrick Fischer hat schon mehrmals gesagt, die Schweiz könne, wenn alles passe, einmal Weltmeister werden.

Bild: KEYSTONE

In Kopenhagen scheint zum ersten Mal vieles zu passen. Und Kopenhagen passt als WM-Hauptort. Dem neutralen Chronisten kommt nach 30 Jahren meist «leidvollen» WM-Erfahrungen eine Mannschaft mit so viel Talent fast so utopisch vor wie die Freistadt Christiania, ein Stadtteil von Kopenhagen. Diese alternative Wohnsiedlung besteht seit 1971.

Die Bewohner betrachten Christiania als freie Stadt, die sich basisdemokratisch unabhängig von den staatlichen Behörden verwaltet. Eine Polizei gibt es nicht, verschiedene Formen von Versammlungen intervenieren im Bedarfsfall.

Das wirkt fast so utopisch wie das Schweizer WM-Team 2018. Aber Christiania existiert tatsächlich.

Die grossen Playoff-Wenden im Schweizer Eishockey

Diese 10 Mannschafts-Typen kennst du, leider! Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Lya Saxer

Eishockey in Übersee – Geschichten aus der NHL Wie Taylor Hall neben Nico Hischier zu einem der besten Spieler der NHL wurde Das fieseste Foul der NHL-Geschichte beendet die Karriere von Steve Moore Spengler-Cup-Kultgoalie zeigt in der NHL einen Save für die Geschichtsbücher Dean Kukan verlängert bei Columbus und erhält einen Einweg-Vertrag 600 Tore in weniger als 1000 Spielen – Owetschkin auf den Spuren von Gretzky und Lemieux Wie Kevin Fiala der aktuell treffsicherste Spieler in der NHL wurde Wetten, dass du das Wundermittel von Hischiers Teamkollegen nicht trinken willst? Wayne Gretzky lobt Nico Hischier und sagt, was dessen wichtigste Qualität ist Adam Henrique krönt seine Rückkehr zu den Devils mit dieser genialen Kiste Meilensteine aus 100 Jahren NHL in Bildern Wird Hischier der beste NHL-Rookie der Saison? Das sind seine grössten Konkurrenten Höchste Zeit, dass mal ein ganzer Fanblock die Schiedsrichter anfeuert Wann fliegt er? Ex-SCB-Trainer Guy Boucher steckt mit Ottawa tief in der Krise Philipp Kurashev – der nächste Schweizer klopft an die Türe des NHL-Erstrunden-Drafts Wo fliegen 25'017 Teddybären aufs Eis? Natürlich bei den Hershey Bears! Niederreiter, Josi und Co. prägen die Liga – so gut waren die NHL-Schweizer noch nie Sidney Crosby schiesst dieses kontroverse Tor – hättest du es gegeben? 5 Gründe, warum NHL-Superstar Sidney Crosby in der Krise steckt Nico Hischier ist in seiner ersten NHL-Saison besser unterwegs als Auston Matthews NHL kurios: Manchmal musst du dein Team mitten im Spiel ohne Abschied verlassen «Hischier first» – New Jersey ist verrückt nach dem Schweizer mit der Nummer 13 Ein ungleicher Kampf und «Schere, Stein, Papier» – 5 Video-Highlights der NHL-Nacht Hischier muss sich steigern, Josi top – die Saisonstarts der NHL-Schweizer unter der Lupe Wie ein NHL-Star im für ihn völlig unbekannten Olten landete Viva Las Vegas! 5 Punkte, die den verblüffenden Erfolg der Golden Knights erklären Nico Hischier zeigt uns, was NHL-Stars in sein Freundschaftsbuch geschrieben haben Standvelofahren statt Eishockey spielen – ein Treffen mit Streit 12 Jahre nach dem Debüt Es kam fast zur Prügelei! Wie aus Nico Hischier in ein paar Sekunden ein Mann geworden ist Alle Nummer-1-Drafts seit 1984: So gut waren Nico Hischiers Vorgänger in der NHL Wie Freunde, Trainer und Lehrer Hischier erlebten: «Nico, setz dich doch mal richtig hin!» Von Hoffnungsträgern, Rückkehrern und Ergänzungsspielern – die Schweizer in der NHL Taufbecken, Pastaschüssel, Caddy – wozu der Stanley Cup im Sommer «missbraucht» wurde 68 Fakten zu Jaromir Jagr – Ex-Freundinnen, Feuerwehrmann-Auftritte und legendäre Zitate Die Liste der 50 besten NHL-Spieler – Josi büsst 8 Plätze ein, Crosby nicht mehr die 1 Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo