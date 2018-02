Sport

Der nächste Schritt in Richtung Meistertitel: Die Young Boys schlagen Sion knapp



Super League, 23. Runde YB – Sion 1:0 (0:0)

Lausanne – Basel verschoben



Der nächste Schritt in Richtung Meistertitel: Die Young Boys schlagen Sion knapp

Leader Young Boys hatte vor eigenem Publikum mit dem Tabellenletzten Sion mehr Mühe als erwartet. Dank einem Tor von Guillaume Hoarau siegten die Berner 1:0 und liegen nun elf Punkte vor dem FC Basel, dessen Spiel in Lausanne verschoben wurde.

YB – Sion 1:0

- Bei Minustemperaturen im Stade de Suisse brauchten die Young Boys im Wortsinn mehr Zeit als gewohnt, um auf ihre Betriebstemperatur zu kommen. Zum ersten Mal in der Rückrunde gelang ihnen in der ersten Halbzeit nicht nur kein Tor, sie konnten sogar froh sein, gegen zunächst starke Walliser nicht sogar in Rückstand zu geraten. Der Sittener Stürmer Marco Schneuwly setzte in der 44. Minute einen Flachschuss an den Pfosten.

- Nach der Pause holten die Berner das zuvor Versäumte dann aber ohne Verzögerung nach. Keine 60 Sekunden waren gespielt, als Guillaume Hoarau im Strafraum zwischen den Sittener Innenverteidigern zu viel Platz hatte und eine Flanke von Loris Benito mit dem Kopf wuchtig ins Tor stiess. Es war im vierten Spiel der Rückrunde schon der sechste Treffer von Hoarau.

- Das Tor öffnete den Young Boys mehr Räume, als sie sie vor der Pause vorgefunden hatten. Es gab nun mehr Szenen vor dem Sittener Tor und der Sieg war letztlich folgerichtig verdient. Doch unter dem Strich bleibt das Fazit, dass YB die schwächste Leistung seit der Winterpause zeigte. Zum einen, weil die Berner in der ersten Halbzeit gegen die gut organisierte Defensiv- und Kontertaktik des FC Sion enttäuschend ideen- und harmlos agierten. Zum anderen, weil sie in der Schlussphase mit den vielen Chancen fahrlässig umgingen. Erst zum dritten Mal in dieser Saison hat YB in einem Heimspiel weniger als zwei Tore erzielt.

Da der Match Lausanne-Sport gegen den FC Basel wegen unbespielbarem Terrain verschoben werden musste, beträgt der Vorsprung von YB nun bereits 11 Zähler. Am nächsten Wochenende gastiert YB in Lugano, Basel empfängt Cup-Halbfinalist FC Zürich. (zap/sda)

Die Tabelle

Die Telegramme

Young Boys - Sion 1:0 (1:0)

14'255 Zuschauer. - SR Hänni. -

Tor: 46. Hoarau (Benito) 1:0.

Young Boys: Wölfli; Mbabu, Nuhu, Von Bergen, Benito; Ngamaleu (67. Fassnacht), Sow, Sanogo, Sulejmani (85. Bertone); Hoarau (73. Nsamé), Assalé.Sion: Fickentscher; Angha, Cümart, Neitzke, Lenjani; Cunha (71. Adryan), Grgic, Toma (54. Kasami), Carlitos; Marco Schneuwly, Mboyo (65. Pinga).

Bemerkungen: Young Boys ohne Von Ballmoos (verletzt), Sion ohne Mitrjuschkin, Kukeli, Zock und Uçan (alle verletzt) sowie Ndoye (krank). 44. Pfostenschuss von Schneuwly. Verwarnung: 41. Carlitos (Foul). (sda)

