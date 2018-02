Sport

FC Basel

Basel besiegt Thun knapp – Sion-Krise geht auch mit neuem Trainer weiter



Super League, 21. Runde Lugano – Sion 1:0 (1:0)

Thun – Basel 0:2 (0:1)

Basel besiegt Thun – Sion-Krise geht auch mit neuem Trainer weiter

Mit einem 2:0-Sieg in Thun verkürzt Basel den Rückstand auf Leader Young Boys in der Super League auf zwei Punkte. Schlusslicht Sion kassiert beim 0:1 in Lugano bereits die fünfte Niederlage in Folge.

Thun – Basel 0:2

– Basel spielt Thun in der ersten Halbzeit an die Wand. Die Ausbeute bis zur Pause ist mit dem 1:0 durch Dimitri Oberlin kurz vor dem Tee (42.) eine deutlich zu magere Ausbeute.

– In der zweiten Halbzeit kommt Thun besser auf. Aber unter anderem Marvin Spielmann vergibt eine gute Möglichkeit. Am Ende ist der Sieg des Meisters schon verdient. Der eingewechselte Kevin Bua sichert diesen in der Nachspielzeit mit dem 2:0.

– In der Tabelle verkürzt der FCB damit den Rückstand auf YB zumindest für 24 Stunden auf zwei Zähler. Die Berner können aber morgen gegen Lausanne nachlegen.

Lugano – Sion 1:0

– Wie schon zum Rückrundenauftakt ist es auch im Spiel gegen Sion Alexander Gerndt, der Lugano früh in Führung schiesst. Dieses Mal ist er mit einem schönen Weitschuss erfolgreich. Später trifft er noch zweimal Aluminium.

– Sion kommt auch in Halbzeit zwei nicht wirklich auf Touren. Im ersten Spiel nach Gabri bleibt somit der erhoffte Befreiungsschlag mit Maurizio Jacobacci aus. Immerhin zeigte die Mannschaft eine kämpferische Leistung. Holt Luzern morgen einen Punkt, wächst der Rückstand am Tabellenende auf sieben Zähler an.

– Lugano dagegen feiert den perfekten Start ins 2018 und rückt zumindest für eine Nacht auf Europa-Cup-Platz 4 vor. Der Vorsprung auf den Abstiegsplatz beträgt schon elf Punkte.

Die Tabelle

Die Telegramme

Thun - Basel 0:2 (0:1)

5607 Zuschauer. - SR Fähndrich.

Tore: 42. Oberlin (Lang) 0:1. 90. Bua (Elyounoussi) 0:2.

Thun: Nikolic; Glarner, Sutter, Righetti (77. Gelmi), Joss; Hediger, Lauper; Tosetti, Costanzo (61. Karlen), Spielmann; Hunziker (70. Kablan).

Basel: Vaclik; Lang, Suchy, Balanta (58. Lacroix), Petretta; Xhaka, Serey Die; Stocker (75. Bua), Van Wolfswinkel (91. Frei), Elyounoussi; Oberlin.

Bemerkungen: Thun ohne Sorgic, Bigler, Rodrigues, Alessandrini, Faivre und Schwizer (alle verletzt). Basel ohne Zuffi (rekonvaleszent). 1. Nikolic lenkt Schuss von Van Wolfswinkel an den Pfosten. 56. Balanta angeschlagen ausgewechselt. Verwarnungen: 32. Righetti. 60. Petretta. 88. Bua. 93. Glarner (alle Foul).

Lugano - Sion 1:0 (1:0)

4026 Zuschauer. - SR Schnyder.

Tor: 14. Gerndt (Piccinocchi) 1:0.

Lugano: Da Costa; Rouiller, Sulmoni, Golemic, Mihajlovic; Sabbatini, Piccinocchi, Mariani; Crnigoj (87. Krasniqi), Gerndt (67. Vecsei); Bottani (79. Manicone).

Sion: Fickentscher; Angha, Cümart, Neitzke, Dimarco; Ndoye (56. Mboyo), Grgic; Adryan, Kasami, Lenjani (65. Cunha); Schneuwly (87. Pinga).

Bemerkungen: Lugano ohne Carlinhos (gesperrt), Ledesma, Daprelà, Schäppi (alle verletzt) Padalino und Guidotti (beide nicht im Aufgebot). Gerndt verletzt ausgeschieden. Sion ohne Mitrjuschkin, Kukeli, Zock, Uçan (alle verletzt), Bamert, Ricardo, Carlitos, Zverotic, Constant, Acquafresca und Succar (alle nicht im Aufgebot). Zwei Lattenschüsse von Gerndt (48./54.). Verwarnungen: 28. Mariani (Foul), 32. Dimarco (Foul), 35. Mihajlovic (Hands), 50. Golemic (Foul), 53. Angha (Foul), 57. Lenjani (Foul), 80. Manicone (Foul/zehn Sekunden nach der Einwechslung), 89. Vecsei (Foul).

Die Super League im Zeitraffer – wie sich die Liga seit 1980 verändert hat

