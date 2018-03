Sport

Super League, 24. Runde Lugano – Young Boys 2:4 (1:2) Sion – Luzern 1:1 (1:1) Thun – St.Gallen 1:2 (1:1)

14 Punkte Vorsprung! YB gewinnt auch die 5. Partie 2018 und rückt dem Titel näher

Die Young Boys haben den Vorsprung auf den FC Basel in der 24. Runde der Super League weiter ausgebaut. Weil das Spiel des FCB verschoben wurde und YB in Lugano 4:2 siegte, beträgt die Reserve der Berner nun 14 Punkte.

Lugano – Young Boys 2:4

– Luganos Matteo Bottani schockt den Leader in der 5. Minute. Er schiesst mit seinem ersten Saisontor die formstarken Tessiner in Führung. Doch YB reagiert wie ein Champion: Jean-Pierre Nsame (9.) und Roger Assalé (30.) drehen die Partie vor der Pause mit ihrem jeweils 10. Saisontor.

– Lugano hält auch in der 2. Halbzeit dagegen und hätte den Ausgleich verdient gehabt. Aber dann ist es der eingewechselte Thorsten Schick, welcher drei Minuten nach seiner Einwechslung die vermeintliche Entscheidung für YB besorgt. Denn in der 86. Minute verkürzt Marc Janko mit seinem ersten Tor für Lugano auf 2:3. Ein Treffer fällt tatsächlich noch, aber es ist Leonardo Bertone, der in der 90. Minute den 4:2-Endstand besorgt.

– Die Berner damit zwölf Runden vor Schluss mit 14 Punkten Vorsprung auf Basel (zwei Partien mehr) und wieder einen Schritt näher beim ersten Meistertitel seit 1986. Die Hauptstädter jetzt mit sechs Siegen in Serie. Auf der Gegenseite verliert Lugano zum zweiten Mal in Serie und verpasst den Sprung auf Rang 4.

Sion – Luzern 1:1

– Ausgerechnet Pajtim Kasami bringt Sion in der 31. Minute in Führung. Der Mittelfeldpuncher war zuvor suspendiert, wurde gegen YB eingewechselt und spielte jetzt erstmals wieder von Beginn an.

– Sion spielt zwar gefällig, aber Luzern kommt in der fünften Minute der Nachspielzeit vor der Pause noch durch Pascal Schürpf – der zuletzt schon zweimal gegen Thun traf – zum Ausgleich. Der Stürmer wird vom Georgier Valeriane Gvilia perfekt lanciert und lupft den Ball ins Tor.

– Luzern in der zweiten Halbzeit mit Vorteilen, Tore fallen im Wallis aber nicht. Gerardo Seoane bleibt mit den Innerschweizern damit ungeschlagen, Sion macht wenigstens einen Punkt auf Thun und das rettende Ufer wett. Noch sind es drei Zähler Rückstand.

Thun – St.Gallen 1:2

– Thun geht nach drei Niederlagen in Serie gegen St.Gallen durch Marvin Spielmann in Führung. Der Knipser wird im Strafraum vergessen. St.Gallen aber gleicht noch vor der Pause durch ein Kopftor von Nassim Ben Khalifa aus.

– In der 77. Minute ist es dann Neuzuzug Runar Sigurjonsson, der mit einem entschlossenen Antritt das 2:1 erzielt.

– Die Ostschweizer damit mit dem dritten Sieg in Serie weiterhin auf Rang 3 und schon mit fünf Zählern Vorsprung auf den ersten Nicht-Europacup-Platz. Thun dagegen bleibt an zweitletzter Stelle und spürt Sions Atem im Nacken.

Die Tabelle

Die Telegramme

Lugano - Young Boys 2:4 (1:2)

4021 Zuschauer. - SR Fähndrich.

Tore: 5. Bottani (Gerndt) 1:0. 10. Nsamé (Sulejmani) 1:1. 30. Assalé (Nsamé) 1:2. 79. Schick (Nsamé) 1:3. 86. Janko (Carlinhos) 2:3. 90. Bertone (Assalé) 2:4.

Lugano: Da Costa; Rouiller, Sulmoni, Golemic, Amuzie; Sabbatini, Ledesma (86. Mihajlovic), Mariani; Crnigoj (69. Janko), Gerndt, Bottani (80. Carlinhos).

Young Boys: Wölfli; Mbabu, Nuhu, Von Bergen, Benito; Fassnacht (64. Ngamaleu), Sanogo, Sow, Sulejmani (76. Schick); Assalé, Nsamé (79. Bertone).

Bemerkungen: Lugano ohne Vecsei (gesperrt) sowie Daprelà, Piccinocchi und Guidotti (alle verletzt), Young Boys ohne Von Ballmoos (verletzt). Verwarnungen: 18. Sanogo (Foul). 40. Mbabu (Foul). 43. Von Bergen (Foul). 45. Mariani (Foul). 72. Benito (Foul). 77. Ledesma (Foul). 89. Sabbatini (Foul). 92. Golemic (Foul).

Sion - Luzern 1:1 (1:1)

9000 Zuschauer. - SR Schärer (ab 15. Jancevski).

Tore: 31. Kasami (Lenjani) 1:0. 45. Schürpf (Gvilia) 1:1.

Sion: Fickentscher; Maceiras, Cümart, Neitzke, Lenjani; Cunha, Toma, Kasami, Carlitos (71. Kouassi); Mboyo (57. Adryan), Marco Schneuwly (86. Succar).

Luzern: Omlin; Grether, Knezevic, Schulz, Lustenberger; Voca, Kryeziu (86. Custodio); Christian Schneuwly, Gvilia, Schürpf (77. Vargas); Juric (87. Demhasaj).

Bemerkungen: Sion ohne Mitrjuschkin, Grgic, Zock, Angha, Kukeli und Uçan (alle verletzt), Luzern ohne Schwegler (gesperrt) sowie Lucas und Kutesa (beide verletzt). 6. Schiedsrichter Schärer fällt wegen einer Wadenverletzung aus. Das Spiel war danach für rund zehn Minuten unterbrochen. Verwarnung: 67. Voca (Foul).

Thun - St. Gallen 1:2 (1:1)

4591 Zuschauer. - SR San.

Tore: 10. Spielmann (Karlen) 1:0. 32. Ben Khalifa (Wittwer) 1:1. 77. Sigurjonsson (van der Werff) 1:2.

Thun: Nikolic; Kablan, Gelmi, Bürgy, Joss; Lauper; Tosetti, Hediger (69. Costanzo), Karlen (78. Facchinetti), Spielmann (75. Ferreira); Sorgic.

St. Gallen: Stojanovic; Hefti, Koch, van der Werff; Sigurjonsson; Aratore (93. Gasser), Toko (84. Aleksic), Kukuruzovic, Wittwer; Itten (75. Buess), Ben Khalifa.

Bemerkungen: Thun ohne Bigler, Rodrigues, Alessandrini und Glarner (alle verletzt). St. Gallen ohne Wiss (gesperrt), Haggui, Tschernegg, Gönitzer, Musavu-King, Ajeti (alle verletzt) und Barnetta (krank). 42. Kopfball von Toto an die Latte. Verwarnungen: 20. Sorgic (Foul), 39. Aratore (Foul), 45. Hediger (Foul), 47. van der Werff (Foul), 52. Sigurjonsson (Foul), 59. Bürgy (Foul), 94. Ben Khalifa (Foul).

