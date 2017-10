Sport

FC Basel

Schweizer Cup, Achtelfinals: Münsingen - YB, Rapperswil - Basel, Lausanne - GC



Schweizer Cup, Achtelfinals Stade Nyonnais (PL) – Thun 1:3 (1:2) Münsingen (1.) – YB 0:3 (0:0) Rapperswil-Jona – Basel 1:2 (1:1) Lausanne – GC 0:1 (0:0)

YB verhindert Blamage dank Toren in der Schlussphase +++ Basel dreht Rückstand

In den Mittwochsspielen des Schweizer Cups bleiben Überraschungen aus – obwohl alle vier Partien bis fast zum Schluss spannend blieben.

Stade Nyonnais – Thun 1:3

– Der FC Thun überzeugt bei Stade Nyonnais aus der drittklassigen Promotion League zwar nicht, aber der Favorit zieht dank dem 2:1 in die Cup-Viertelfinals ein.

– Matteo Tosetti und Nelson Ferreira brachten die Berner Oberländer in der 7. und 8. Minute mit einem Doppelschlag in Führung, Nyon kam nur noch zum 1:2 in der 33. Minute. In der zweiten Halbzeit war Stade Nyonnais mit dem ehemaligen Schweizer Internationalen Fabrizio Zambrella im Mittelfeld gar die bessere Equipe.

– Statt 2:2 hiess es nach einem sehenswerten, aber nur beinahe von Erfolg gekrönten Fallrückzieher des eingewechselten Benjamin Besnard (85.) schliesslich 1:3. Mikaël Facchinetti staubte in der 91. Minute zur Entscheidung zugunsten der Thuner ab.

Münsingen – YB 0:3

– YB tut sich mit Erstligist Münsingen lange sehr schwer. In der zweiten Halbzeit sehen die rund 6000 Zuschauer auf den provisorischen Tribünen die Gastgeber gar phasenweise überlegen. Als der Aussenseiter schon fast von der Verlängerung träumen darf, bricht Miralem Sulejmani in der 72. Minute den Bann doch mit dem 1:0 fast von der Grundlinie aus.

– In der 80. Minute sind dann alle Zweifel beseitigt, als Roger Assalé zum 2:0 trifft. Unmittelbar vor dem 0:2 vergab Max Dreier für Münsingen eine riesige Chance. Sein Abschluss war nur ein bisschen zu schwach, sodass Michel Aebischer für den geschlagenen Goalie David von Ballmoos auf der Linie retten konnte. Drei Minuten nach dem 2:0 besiegelt Moumi Ngamaleu das Schicksal der Unterklassigen definitiv.

Rapperswil-Jona – Basel 1:2

– Auch Meister und Titelverteidiger Basel verbringt keinen geruhsamen Abend bei einem Unterklassigen. Challenge-Ligist Rapperswil-Jona hält die Partie lange offen.

– Die Gastgeber gehen in der 32. Minute druch Chagas gar in Führung. Doch die auf einigen Positionen veränderten Basler gleichen nur drei Minuten später durch Manuel Akanji aus.

– In der zweiten Halbzeit ist es Dimitri Oberlin, welcher den Siegtreffer erzielt. In der 59. Minute sorgt er dafür, dass der FCB die Pflichtaufgabe erledigt.

Lausanne – GC 0:1

– Lange Zeit bieten Lausanne und GC auf der Pontaise sehr magere Kost. Die erste Halbzeit geht fast ohne Höhepunkte vorüber und auch der Tee schien kein Zaubertrank zu sein.

– Es ist dann aber Marco Djuricin, der in der 66. Minute mit der ersten richtigen GC-Chance das Skore eröffnet. Lausanne kommt in der 82. Minute durch Benjamin Kolloli zur besten Ausgleichsmöglichkeit, er schiesst den Ball aber am Tor vorbei.

– Fast hätte man den Eindruck bekommen können, als wollte Trainer Fabio Celestini auf die Fortsetzung im Cupwettbewerb verzichten, um sich auf die Aufgaben in der Meisterschaft zu konzentrieren. So liess er bewährte Offensivkräfte wie Joël Geissmann, Benjamin Kololli und den sicheren Goalgetter Francesco Margiotta bis weit in die zweite Halbzeit auf der Bank.

Die Telegramme

Rapperswil-Jona - Basel 1:2 (1:1)

3904 Zuschauer. - SR Schärer.

Tore: 32. Chagas (Sülüngöz) 1:0. 35. Akanji 1:1. 59. Oberlin (Itten) 1:2.

Basel: Salvi; Gaber, Suchy, Akanji, Riveros; Callà, Fransson, Serey Die, Bua (69. Steffen); Itten, Oberlin (84. Xhaka).

Bemerkungen: Basel ohne Balanta (gesperrt), Vailati, Van Wolfswinkel (beide verletzt), Zuffi und Elyounoussi (beide nicht im Aufgebot). 3. Lattenschuss Itten.

Münsingen - Young Boys 0:3 (0:0)

6113 Zuschauer. - SR Bieri.

Tore: 72. Sulejmani (Sanogo) 0:1. 80. Assalé 0:2. 83. Moumi Ngamaleu (Sulejmani) 0:3.

Young Boys: Von Ballmoos; Joss, von Bergen, Nuhu, Benito; Schick, Aebischer, Sanogo (83. Sow), Moumi Ngamaleu; Nsame (66. Assalé), Fassnacht (66. Sulejmani).

Bemerkungen: Young Boys ohne Hoarau, Bertone, Mbabu und Seferi (alle verletzt).

Lausanne - Grasshoppers 0:1 (0:0)

1350 Zuschauer. - SR Klossner.

Tor: 66. Djuricin (Lavanchy) 0:1.

Lausanne: Castella; Monteiro, Manière, Rochat (78. Kololli); Marin, Tejeda, Pasche, Asllani; Zarate (70. Geissmann), Campo; Torres (64. Margiotta).

Grasshoppers: Lindner; Bergström, Vilotic, Zesiger; Lavanchy, Basic, Bajrami, Doumbia; Jeffren (84. Avdijaj), Djuricin (79. Andersen), Pusic (91. Brahimi).

Bemerkungen: Lausanne ohne Gétaz (verletzt) und Delley (nicht im Aufgebot). Grasshoppers ohne Pickel, Bahoui (beide verletzt) und Sigurjonsson (krank).

Stade Nyonnais - Thun 1:3 (1:2)

SR Hänni.

Tore: 7. Tosetti (Kablan) 0:1. 8. Ferreira 0:2. 32. Yagan (Fargues) 1:2. 91. Facchinetti 1:3.

Thun: Faivre; Gelmi, Lauper, Bürgy; Glarner, Hediger, Costanzo, Kablan (78. Facchinetti); Tosetti, Sorgic (69. Rapp), Ferreira (55. Spielmann).

Bemerkungen: Thun ohne Bigler, Rodrigues, Schäppi, Alessandrini und Hunziker (alle verletzt).

