Kinder und ihre Fragen...

Arno Del Curto oder wenn es hilft, ein echter Pokerspieler zu sein

Um Kulttrainer Arno Del Curto war es in dieser Saison ruhig. Aber bald könnte er wieder zum Mittelpunkt des helvetischen Hockey-Universums werden.

Schlagzeilen haben in dieser Saison andere Trainer geschrieben. Der gescheiterte Bandengeneral Hans Wallson und sein Nachfolger Hans Kossmann im Hallenstadion. Die Rückkehrer Kevin Schläpfer und Antti Törmänen. Der Neuling Luca Cereda in Ambri. Meistertrainer Kari Jalonen mit einer vorzeitigen Vertragsverlängerung in Bern oder Nationaltrainer Patrick Fischer mit seiner kläglich gescheiterten Olympia-Expedition.

War es je so windstill um Arno Del Curto wie in dieser Saison? Nein. Weil inzwischen …