City wurde von Liverpool verkloppt – diese Bilder beweisen, was wirklich geschah



Bild: EPA/EPA

Diese Bilder beweisen, wie sehr Guardiola mit Manchester City gestern verkloppt wurde

Manchester City mit Star-Trainer Pep Guardiola verlor im Champions-League-Viertelfinal in Liverpool mit 0:3. Wir haben die besten Bilder des Abends genauer unter die Lupe genommen und herausgefunden, was Trainer und Spieler wirklich so durch den Kopf gegangen ist.

Um diesen HIT handelt es sich: Video: YouTube/Marc Kenny

