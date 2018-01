Sport

Film

So sah die Welt aus beim ersten Grand-Slam-Sieg von Roger Federer im Jahr 2003



Bild: AP

So sah die Welt aus, als Roger Federer 2003 sein erstes Grand-Slam-Turnier gewann

Vieles hat sich geändert in den vergangenen 15 Jahren, eines bleibt gleich: Roger Federer ist der beste Tennis-Spieler der Welt. Aus Anlass des 20. Grand-Slam-Siegs des «Maestros»: 20 Fakten zum Jahr seines ersten Triumphs.

DJ Bobo war am Tag des ersten Wimbledon-Siegs die Nr. 1 in den Charts

Mit «Chihuahua», das insgesamt zehn Wochen lang auf Platz 1 der Schweizer Hitparade und populärster Song 2003 war.

Nokia stellte 2003 dieses Handy vor

Das Nokia 1100 – ein simples Telefon, das gerade in ärmeren Weltgegenden zu einem grossen Verkaufsschlager wurde.

So klein war die Weltnummer 5 Alex Zverev damals

bild: getty images

Das waren die 7 Bundesräte

Bild: BUNDESKANZLEI

GC wurde 2003 letztmals Schweizer Meister

Respekt, hey! Die 27 Titel sind immer noch Rekord. Der FC Basel ist mittlerweile bei 20 Meisterschaften angelangt.

Bild: KEYSTONE

Im Kino lachten wir mit Jim Carrey

In «Bruce Allmächtig» wurde er zu Gott. Legendärste Szene ab 1:18 Min. ⬇️

Donald Trump startete seine TV-Show «The Apprentice»

Wer sich in der Casting-Sendung durchsetzte, erhielt einen Job in einer seiner Firmen. Wer rausflog, bekam Trumps «You're fired!» zu hören.

Der Renault Mégane II wurde Europas Auto des Jahres

Wieso auch immer.

Bild: AP RENAULT

Mark Zuckerberg lancierte sein erstes Facebook

«Facemash» war eine Website, auf der Frauen nach ihrem Aussehen bewertet werden konnten. 2004 entstand dann Facebook.

Tom Lüthi fuhr erstmals aufs WM-Podest

Kurz bevor Federer in Wimbledon triumphierte, war der 16-jährige Emmentaler Zweiter beim GP von Katalonien geworden.

Bild: EPA EFE

Noch nie war es in der Schweiz so heiss

Eine Hitzewelle schwappte über das Land. Mitte August mass MeteoSchweiz in Grono bei Bellinzona 41,5 Grad Celsius – ein bis heute gültiger Landesrekord.

Bild: KEYSTONE

Hakan Yakin wechselte im Sommer 2003 zu PSG

Anzahl Spiele, die er für Paris Saint-Germain bestritt: null.

Bild: AP

Bianca Sissing wurde zur schönsten Schweizerin gekürt

Sie setzte sich vor Barbara Megert (Mitte) und Maria Dolores Dieguez (rechts) durch. Ex-Miss-Schweiz Bianca Sissing gibt heute Yoga-Unterricht. Megert wurde «Benissimo»-Glücksfee und war mit Natispieler Blerim Dzemaili zusammen, Dolores Dieguez ist mit Schauspieler Joseph Fiennes verheiratet.

Bild: KEYSTONE

Britney Spears knutschte mit Madonna

Zum heissen Kuss der zwei Sängerinnen kam es auf der Bühne der MTV Video Music Awards.

Bild: AP

Die Concorde hob zum letzten Mal ab

Das Überschall-Flugzeug, das die Passagiere in drei Stunden von London nach New York brachte, rentierte nicht mehr. Drei Jahre zuvor starben bei einem Unglück in Paris 109 Menschen.

Bild: AP

Milaim Rama wurde Nationalspieler

Nach seiner Einbürgerung bestritt der Stürmer des FC Thun sieben Länderspiele. Ein Tor gelang ihm nicht.

Bild: KEYSTONE

Arnie wurde Governator

Das Stimmvolk wählte Action-Star Arnold Schwarzenegger («Terminator») zum Gouverneur von Kalifornien.

Bild: EPA

Die Schweiz wurde zur Segelnation

Team Alinghi gewann in Neuseeland den America's Cup – als erstes europäisches Schiff in der langen Geschichte des Segelwettbewerbs.

Bild: AP

Der Bundesliga-Torschützenkönig spielte beim VfL Bochum

Der Däne Thomas Christiansen holte sich die Torjägerkanone, er gewann den Titel gemeinsam mit Bayern Münchens Giovane Elber. Beide schossen 21 Tore.

Bild: EPA DPA

In unseren Zügen gab's noch Raucherabteile

Erst 2005 trat ein generelles Rauchverbot im öffentlichen Verkehr in Kraft. Als im Mai 2010 das Rauchen schweizweit auch in Restaurants verboten wurde, hatte Roger Federer schon 16 Grand-Slam-Titel auf dem Konto.

Bild: KEYSTONE

Roger Federer – die vielen Gesichter des «Maestros»

