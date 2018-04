Sport

Red-Bull-Piloten schiessen sich gegenseitig ab – Sauber-Leclerc gelingt Exploit



Formel 1, GP Aserbaidschan 1. Lewis Hamilton (Gb, Mercedes) 2. Kimi Räikkönen (Fin, Ferrari) 3. Sergio Perez (Mex, Force India) 6. Charles Leclerc (Mon, Sauber)

In einem spektakulären und äusserst turbulenten Grand Prix holt sich Weltmeister Lewis Hamilton den Sieg. Der Brite setzt sich im Mercedes vor Ferrari-Pilot Kimi Räikkönen und Sergio Perez (Force India) durch. Hamilton ist dank seinem ersten Saisonsieg auch gleich neuer WM-Leader. Er hat vier Punkte Vorsprung auf Sebastian Vettel.

Vier Runden vor Schluss war eine Safety-Car-Phase beendet und das Rennen quasi nochmals neu gestartet. Sebastian Vettel griff an, um sich auf Platz 1 zu manövrieren. Aber das misslang und der Deutsche fiel auf Rang 4 zurück. So schien der Sieg für Valtteri Bottas auf dem Silbertablett bereit zu liegen – doch der Finne erlitt wenig später einen Hinterrad-Defekt und fiel aus.

Bottas runs over debris how unlucky pic.twitter.com/lWD81Njx2R — Matty Alley (@AlleyMatty) 29. April 2018

Für Sauber schaute das beste Resultat seit zweieinhalb Jahren heraus. Damals, im Oktober 2015, wurde Felipe Nasr in Russland Sechster, so wie heute Charles Leclerc. Der junge Monegasse holte erstmals in seiner Karriere WM-Punkte. Der Schwede Marcus Ericsson im zweiten Sauber verpasste diese als 11. nur knapp.

Keine Punkte gab's für Red Bull. Max Verstappen und Daniel Ricciardo, Sieger des letzten Grand Prix in China, nahmen sich gegenseitig aus dem Rennen. Der Australier Ricciardo knallte seinem holländischen Teamkollegen ins Heck.

Wow #Verstappen macht sich und #Ricciardo das Rennen kaputt. War halt schon die ganze Zeit zu erwarten. Das nennt man Teamwork. 😂😂😂 #Formula1 #BakuGP pic.twitter.com/lt71Rjqm7K — Marvin 🍃 (@Maaarvinx) 29. April 2018

Noch dümmer stellte sich Romain Grosjean an. Der schweizerisch-französische Doppelbürger im Haas crashte in der Safety-Car-Phase, als er versuchte seine Reifen aufzuwärmen und dabei die Kontrolle über sein Auto verlor. Grosjean lag zu diesem Zeitpunkt auf Rang 7.

