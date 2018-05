So lacht und ärgert sich das Netz über die Schweizer WM-Hymne von DJ Antoine

🤦‍♀️Es würde so viel zum Schreiben geben über diesen Song! Aber eines ist einfach sehr schade da haben wir eine grosse Auswahl an guter Schweizer Musik und wir nehmen so einen Song! Das ist nur schade! @srfsport @srf3 @Djantoine #OleOjemine #Schlimm #DasGehtGarNicht #WMSong pic.twitter.com/p538gEYrgB