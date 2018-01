Sanchez täubelt und tobt – und dann hat sein Gegner die perfekte Antwort bereit

Djokovic testet und fällt dann Australian-Open-Entscheid +++ Mottet für «Schwalbe» gebüsst

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Der Serbe Novak Djokovic wird nächste Woche in Melbourne zwei Tennis-Exhibitions bestreiten und dann über seine Teilnahme am Australian Open entscheiden.

Das gab der an Ellbogenproblemen leidende 30-Jährige am Mittwoch auf seiner Homepage bekannt. Er wird am Mittwoch im Melbourne Park beim «Tie Break Tens»-Turnier sowie beim am selben Tag startenden «Kooyong Classic» spielen. (fox/sda)

Der dritte Wettkampf der Vierschanzentournee wird am Donnerstag (14.00 Uhr) in Innsbruck mit drei Schweizern …